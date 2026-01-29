Hihetetlen fogások a NAV-nál: nem is gondolnád, hogy milyen dolgokban utaznak már a csempészek

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint ezer liter pezsgőt és rendszám nélküli autókat találtak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei portán.

A pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak a nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban illegális jövedéki termék található. Az udvarra érkezve egy férfit láttak lődörögni, aki a felszólításokra nem reagált, majd bement a házba. Röviddel ezután az ingatlan tulajdonosa is előkerült, aki átvette a helyiség-ellenőrzésről szóló végzést.

Az ellenőrzéskor a járőrök a ház valamennyi helyiséget átvizsgálták. Az udvaron és a garázsban feltűnően nagy számban sorakoztak a használaton kívüli (Audi, Lada, Mercedes, Volkswagen, Porsche) gépjárművek.

A garázsban két férfi ügyködött, köztük az a személy is, akit az egyenruhások korábban az udvaron megpillantottak. Mindketten azt állították, hogy a tulajdonos ismerősei.

A pince átvizsgálásakor 1 340 üveg pezsgő került elő, amelynek eredetét az ingatlan tulajdonosa nem tudta hitelt érdemlően igazolni.

Illegális pezsgőbiznisz Szabolcs megyében. Kép forrása: NAV

A pénzügyőrök a több mint ezer liter alkoholterméket lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak.

Az ingatlan udvarán és a garázsban talált, összesen 19 rendszám nélküli gépjármű miatt a járőrök értesítették a rendőrség munkatársait. A Porsche kapcsán már az ellenőrzéskor felmerült a gyanú, hogy lopásból származhat. A járművekkel kapcsolatban a további intézkedéseket a rendőrség átvette.