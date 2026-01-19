Egy 35 éves walesi focistát vettek őrizetbe testi sértés gyanújával, miután egy múlt szombati walesi futballmeccsen brutálisan, könyökkel arcon ütötte ellenfelét.
Komoly fogás a NAV-nál: nem semmi mennyiségű csempész cigit találtak, le se tagadta a feketéző tulajdonos
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen tartottak ellenőrzést. Előzetes kockázatelemzés alapján érkeztek egy magánlakáshoz, majd ajtónyitással vette kezdetét egy nem mindennapi történet.
A helyszínen egy férfi fogadta a pénzügyőröket, akinek átadták az ellenőrzésről szóló végzést, majd megkérdezték, hogy tart-e az ingatlanban jövedéki terméket. A válasz egyértelmű: igen.
Az egyenruhások átvizsgálták a porta valamennyi helyiségét – szobákat, nappalit, konyhát majd az udvart és garázsban parkoló járművet is. Több helyről kerültek elő dohánytermékek: a garázsban álló szekrényből és a terasz ülőgarnitúrájának ágyneműtartójából is.
Az 52 éves férfi láthatóan nem ragaszkodott egy azon cigarettamárkához, azt mondta, hogy az 560 doboz, különféle, zárjegy nélküli dohánytermék mind az ő tulajdona, és azokat saját felhasználásra vásárolta.
Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás az 1,4 millió forint értékű feketepiaci termékek birtoklása okán. A jogsértés miatt a férfi több mint kétmillió forint bírságra is számíthat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
"Fontos! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető. Felhívjuk a figyelmet, hogy dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. A dohánylevél munkavégzés ellenértékeként sem adható át." - írja közleményében a NAV.
Címlapkép forrás: NAV sajtóközlemény
Tömegesen zárnak be a hazai kocsmák: ide az állami milliárdos támogatás is kevés, megállíthatatlannak tűnik a folyamat
2025 első félévében havonta átlagosan közel száz kocsma kényszerült bezárni.
Zenélő társas, kézműves termék és életmentő szenzor is érkezett a Cápák elé ezen a héten, de nem minden ígéretes ötlet kapott befektetést.
Helyi iparűzési adó 2026: hogyan működik a tételes iparűzési adó, sávos iparűzési adó 2026-ban és hogyan történik az iparűzési adó bevallása és az iparűzési adó...
A Coca-Cola felfüggesztette a Costa Coffee kávézólánc értékesítését, mivel a beérkezett vételi ajánlatok nem érték el az elvárásaikat. Az
A nyertes pályázóknál a támogatások átlagos összege 78,6 millió forint volt, így a beruházások teljes összege átlagosan 157,2 millió forintot tett ki.
A szerb államfő tárgyalásokat folytat Mohamed bin Zajeddel, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével, ami jelentősen befolyásolhatja a végső döntést.
Listába szedtünk azokat a településeket, ahol az adó mértéke újonnan került megállapításra, vagy változott 2026-ban.
Mosogatás, szarvasgomba, sült krumpli és mozgásterápia: mutatjuk, ezúttal kik kaptak pénzt a Cápáktól.
A magyar áfarés a növekedés ellenére is alacsonyabb maradt az uniós átlagnál, és Magyarország megőrizte régiós vezető pozícióját ebben a mutatóban.
A Chevron korábban önállóan is fontolgatta, hogy licitál a Lukoil egyes külföldi eszközeire, különös tekintettel a kazahsztáni Tengiz olajmezőben lévő öt százalékos részesedésre.
Bár egy ideig még látszott a fény az alagút végén, végül olyan csődbe kerültek a tulajdonosok, hogy még a gyár teljes ipari berendezése eladósorba került.
A kormány könnyít a KKV-k számára elérhető kamatmentes hitelprogram feltételein, amelyre eddig közel ezer igénylés érkezett.
Ezen a héten Lakatos István, Orbók Ilona, Bojinka Miklós, Balogh Péter, valamint Balogh Levente várta a befektetésre éhes kishalakat a Cápák között legújabb részében.
Rácz Jenő több éven át dolgozott Európa és Ázsia meghatározó konyháiban, mielőtt hazatért Magyarországra.
Az év vége sok vállalkozó számára nemcsak az üzleti zárásról, hanem komoly stratégiai döntésekről is szól.
A legkisebb összegeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbogdányra és Nyírgelsére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5 ezer fős Alsózsolcára szabták ki.
A hazai szabályozás szerint dohányboltot kétféle módon lehet üzemeltetni: koncessziós engedéllyel, amelyet még 2013-ban nyertek el a vállalkozók, illetve külön feljogosítással.
A legnagyobb egyedi bírságot a GVH a Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re szabta ki, az ügy a köznyelvben „kukásautó-kartellként” vált ismertté.