Komoly fogás a NAV-nál: nem semmi mennyiségű csempész cigit találtak, le se tagadta a feketéző tulajdonos
Vállalkozás

Komoly fogás a NAV-nál: nem semmi mennyiségű csempész cigit találtak, le se tagadta a feketéző tulajdonos

Pénzcentrum
2026. január 19. 16:33

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen tartottak ellenőrzést. Előzetes kockázatelemzés alapján érkeztek egy magánlakáshoz, majd ajtónyitással vette kezdetét egy nem mindennapi történet. 

A helyszínen egy férfi fogadta a pénzügyőröket, akinek átadták az ellenőrzésről szóló végzést, majd megkérdezték, hogy tart-e az ingatlanban jövedéki terméket. A válasz egyértelmű: igen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyenruhások átvizsgálták a porta valamennyi helyiségét – szobákat, nappalit, konyhát majd az udvart és garázsban parkoló járművet is. Több helyről kerültek elő dohánytermékek: a garázsban álló szekrényből és a terasz ülőgarnitúrájának ágyneműtartójából is.

Az 52 éves férfi láthatóan nem ragaszkodott egy azon cigarettamárkához, azt mondta, hogy az 560 doboz, különféle, zárjegy nélküli dohánytermék mind az ő tulajdona, és azokat saját felhasználásra vásárolta. 

Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás az 1,4 millió forint értékű feketepiaci termékek birtoklása okán. A jogsértés miatt a férfi több mint kétmillió forint bírságra is számíthat. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"Fontos! Dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető. Felhívjuk a figyelmet, hogy dohánytermék csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható közvetlenül. A dohánylevél munkavégzés ellenértékeként sem adható át." - írja közleményében a NAV.

Címlapkép forrás: NAV sajtóközlemény
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #NAV #cigaretta #bírság #adócsalás #bűncselekmény #bűnügy #dohánytermék #nemzeti adó és vámhivatal #hatósági ellenőrzés #szabolcs-szatmár-bereg megye

