Moszkva tájékoztatása alapján az orosz vezetés tanulmányozza a javaslatot, és reméli, hogy kapcsolatba léphet Washingtonnal az ügyben.
Végleg eldőlt a Mol szerbiai gigaüzletének sorsa: lenyomták az arabokat, komoly pénzt fizetnek az orosz tulajdonrészért
A Mol lett a befutó a szerb NIS olajvállalat felvásárlásában, miután megvásárolta az orosz Gazpromnyeft 56,15 százalékos tulajdonrészét - jelentette a szerb Biznis Kurir.
A tranzakció hátterében az áll, hogy az amerikai kormány szankciókat vezetett be a NIS ellen az orosz tulajdonlás miatt. Ezek a szankciók tavaly október 2-án léptek életbe, aminek következtében a horvát Janaf, a NIS fő kőolajszállítója megszüntette a nyersolaj szállítását a szerb vállalatnak.
A szankciós nyomás hatására decemberben le kellett állítani a NIS egyetlen működő, pancsevói finomítóját, amely napi 90 ezer hordó kapacitással rendelkezik. A finomító nyersolaj-szükségletének 80 százalékát importból fedezi, míg a NIS saját termelése napi 17-18 ezer hordó.
Az amerikai OFAC hivatal ideiglenesen enyhített a szankciókon, 2026. január 23-ig tartó mentességet adva a NIS-nek, valamint március 24-ig jóváhagyta a tulajdonosváltásról szóló tárgyalások folytatását. A Mol mellett az Egyesült Arab Emirátusok olajcége, az ADNOC is érdeklődött a szerb vállalat iránt.
A Mol sikerét három tényező segíthette elő: a két cég közötti jelentős szinergia a közös piacok és logisztikai kapcsolat miatt; együtt nagyobb erőt képviselnek az olajbeszerzés területén a Janaffal szemben; valamint az orosz tulajdonos az elmúlt 15 évben jelentősen modernizálta a szerb vállalatot.
A tranzakció részeként egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központot köti majd össze.
Az Erste elemzője korábban 1,4 milliárd euróra becsülte az orosz részesedés értékét. A szakértő szerint ezen az áron vagy ez alatt a Mol részvények kedvezően reagálnának, míg magasabb vételár esetén stagnálás vagy akár árfolyamesés is előfordulhat rövid távon.
A szerb államfő tárgyalásokat folytat Mohamed bin Zajeddel, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével, ami jelentősen befolyásolhatja a végső döntést.
A Chevron korábban önállóan is fontolgatta, hogy licitál a Lukoil egyes külföldi eszközeire, különös tekintettel a kazahsztáni Tengiz olajmezőben lévő öt százalékos részesedésre.
