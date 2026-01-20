A globális makrogazdasági környezet összességében kedvező, világszinten nincs recesszió az amerikai vámintézkedések ellenére sem.
Lavrov üdvözli a Mol-bevásárlást: Oroszországnak elképesztő jól jön a szerbiai üzlet a miniszter szerint
Oroszország számára előnyös lenne, ha a magyar MOL megszerezné a szerb NIS olajvállalat részvényeit – jelentette ki kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden úgy fogalmazott, hogy Oroszország érdekeit szolgálná, ha a magyar MOL megvásárolná a szerb NIS olajfinomító részvényeit - erről ír a Reuters.
Az orosz Gazprom Nyeft előzetes megállapodást kötött a NIS-ben lévő többségi részesedésének eladásáról a MOL-lal – jelentette be hétfőn Dubravka Gyedovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter.
A Gazprom jelenleg 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, míg a szankciók alatt álló leányvállalata, a Gazprom Nyeft 44,9 százalékot birtokol. A szerb kormány 29,9 százalékos tulajdonrésszel bír, a fennmaradó részvények pedig kisrészvényesek és a vállalat alkalmazottainak kezében vannak.
Arról, hogy az üzlet vélhetően létre is jön, tegnap a Pénzcentrum is beszámolt. Mint akkor megírtuk, a tranzakció hátterében az áll, hogy az amerikai kormány szankciókat vezetett be a NIS ellen az orosz tulajdonlás miatt. Ezek a szankciók tavaly október 2-án léptek életbe, aminek következtében a horvát Janaf, a NIS fő kőolajszállítója megszüntette a nyersolaj szállítását a szerb vállalatnak. A további részleteket itt találod:
