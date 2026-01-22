2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
A robotikai műhelyben a villanyszerelő drónt készít
Vállalkozás

Egyre valószínűbb: óriási pénzből épülhet dróngyártó üzem Magyarországon, az indok meglepő

Pénzcentrum
2026. január 22. 09:36

Egy magyar dróngyártó vállalat 7 millió eurós tőkebevonást hajtott végre, amelyből Európa legnagyobb civil dróngyártó üzemét építi fel Budapest közelében. A cég már most a kontinens egyik vezető szereplője a nem katonai célú drónok piacán - derül ki a Forbes cikkéből. 

A nem katonai célú drónok piaca olyan dinamikusan növekszik, hogy az ABZ Innovation néhány év alatt az egyik legnagyobb európai szereplővé vált. A vállalat a növekvő kereslet kielégítésére sokszorosára növeli kapacitásait, és új üzemet épít a főváros közelében, amely Európa legnagyobb civil dróngyára lesz. A fejlesztés finanszírozására rekordnak számító, 7 millió eurós tőkebevonást hajtott végre.

Bár a drónok főként a háborús hírek miatt kerülnek előtérbe, a békés célú eszközök piaca is elképesztő ütemben fejlődik. Az ABZ Innovation a nagyobb teherbírású, komplex feladatokat ellátó, megbízható drónok piacán ért el sikereket. Ezek az úgynevezett munkadrónok legalább öt kilogrammos teherbírással rendelkeznek, és számos területen bevethetők: permeteznek, falakat tisztítanak, csomagokat vagy kamerákat szállítanak.

A szentendrei székhelyű vállalkozás a francia DroneVolttal együtt a szektor két legnagyobb európai szereplője közé tartozik. Bár csak 2021-ben alapították, már 28 országban van jelen disztribútori hálózatával, legnagyobb piaca pedig az Egyesült Államok. A cég évente stabilan háromszorozza árbevételét.

Ludvigh Károly, az ABZ Innovation ügyvezetője és résztulajdonosa hangsúlyozta, hogy kizárólag civil felhasználásra fejlesztik eszközeiket, szemben sok versenytársukkal, akik katonai célokra is gyártanak drónokat. A vállalat jelenlegi szentendrei telephelye 1300 négyzetméteren terül el, ebből 250 négyzetméter az összeszerelő rész.

A cég eddig organikusan növekedett, de a növekvő megrendelések miatt a gyártás ugrásszerű bővítésére volt szükség. Ehhez vontak be tőkét egy amerikai-német-magyar befektetői konzorciumtól. A müncheni székhelyű Vsquared Ventures vezette a befektetést, mellette a magyar DayOne Capital és az amerikai Assembly Ventures vett részt a finanszírozásban.

A tőkebevonásból finanszírozzák többek között az új, 1060 négyzetméteres csarnok kialakítását is, amely több mint négyszerese a jelenlegi gyártóterületnek. Az új üzemet a legmodernebb elvek szerint tervezik, beépítve az elmúlt évek minden tapasztalatát.

Jelenleg havi 20-25 drón a gyártási kapacitásuk, de az új létesítmény nyári indulása után ez jelentősen növekszik. Az idei évben 50 százalékos kapacitással, havi 85 gép, éves szinten körülbelül ezer darab előállítását tervezik. Teljes kapacitáson évi kétezer drón gyártására lesznek képesek, mintegy 40-45 munkatárs közreműködésével.

Tavaly a Pénzcentrumon már foglalkoztunk részletesebben a drónokkal, akkor Korcz Miklós, a Széchenyi István Egyetem drónkutató részlegének vezetője árult el részleteket a hazai kutatások jelenéről és jövőjéről, valamint arról, milyen szerepet tölthetnek be a drónok a mindennapjainkban. Az interjú apropóját az adta, hogy Magyarországon már létezik drónirányító képzés is egyetemeken, amely a jövőben egy igen keresett és megbecsült szakma lehet - főleg, ha ilyen ütemben fejlődik ez az ipar.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #befektetés #gyár #beruházás #technológia #gyártás #ipar #innováció #drón #startup #befektetők

