Ritka döntést hozott egy zalai gyógyfürdő: egész évre befagyasztották a belépőárakat, miközben az energia- és bérköltségek folyamatosan emelkedtek. A kockázatos lépés végül bejött, a fürdő...
Egyre valószínűbb: óriási pénzből épülhet dróngyártó üzem Magyarországon, az indok meglepő
Egy magyar dróngyártó vállalat 7 millió eurós tőkebevonást hajtott végre, amelyből Európa legnagyobb civil dróngyártó üzemét építi fel Budapest közelében. A cég már most a kontinens egyik vezető szereplője a nem katonai célú drónok piacán - derül ki a Forbes cikkéből.
A nem katonai célú drónok piaca olyan dinamikusan növekszik, hogy az ABZ Innovation néhány év alatt az egyik legnagyobb európai szereplővé vált. A vállalat a növekvő kereslet kielégítésére sokszorosára növeli kapacitásait, és új üzemet épít a főváros közelében, amely Európa legnagyobb civil dróngyára lesz. A fejlesztés finanszírozására rekordnak számító, 7 millió eurós tőkebevonást hajtott végre.
Bár a drónok főként a háborús hírek miatt kerülnek előtérbe, a békés célú eszközök piaca is elképesztő ütemben fejlődik. Az ABZ Innovation a nagyobb teherbírású, komplex feladatokat ellátó, megbízható drónok piacán ért el sikereket. Ezek az úgynevezett munkadrónok legalább öt kilogrammos teherbírással rendelkeznek, és számos területen bevethetők: permeteznek, falakat tisztítanak, csomagokat vagy kamerákat szállítanak.
A szentendrei székhelyű vállalkozás a francia DroneVolttal együtt a szektor két legnagyobb európai szereplője közé tartozik. Bár csak 2021-ben alapították, már 28 országban van jelen disztribútori hálózatával, legnagyobb piaca pedig az Egyesült Államok. A cég évente stabilan háromszorozza árbevételét.
Ludvigh Károly, az ABZ Innovation ügyvezetője és résztulajdonosa hangsúlyozta, hogy kizárólag civil felhasználásra fejlesztik eszközeiket, szemben sok versenytársukkal, akik katonai célokra is gyártanak drónokat. A vállalat jelenlegi szentendrei telephelye 1300 négyzetméteren terül el, ebből 250 négyzetméter az összeszerelő rész.
A cég eddig organikusan növekedett, de a növekvő megrendelések miatt a gyártás ugrásszerű bővítésére volt szükség. Ehhez vontak be tőkét egy amerikai-német-magyar befektetői konzorciumtól. A müncheni székhelyű Vsquared Ventures vezette a befektetést, mellette a magyar DayOne Capital és az amerikai Assembly Ventures vett részt a finanszírozásban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A tőkebevonásból finanszírozzák többek között az új, 1060 négyzetméteres csarnok kialakítását is, amely több mint négyszerese a jelenlegi gyártóterületnek. Az új üzemet a legmodernebb elvek szerint tervezik, beépítve az elmúlt évek minden tapasztalatát.
Jelenleg havi 20-25 drón a gyártási kapacitásuk, de az új létesítmény nyári indulása után ez jelentősen növekszik. Az idei évben 50 százalékos kapacitással, havi 85 gép, éves szinten körülbelül ezer darab előállítását tervezik. Teljes kapacitáson évi kétezer drón gyártására lesznek képesek, mintegy 40-45 munkatárs közreműködésével.
Tavaly a Pénzcentrumon már foglalkoztunk részletesebben a drónokkal, akkor Korcz Miklós, a Széchenyi István Egyetem drónkutató részlegének vezetője árult el részleteket a hazai kutatások jelenéről és jövőjéről, valamint arról, milyen szerepet tölthetnek be a drónok a mindennapjainkban. Az interjú apropóját az adta, hogy Magyarországon már létezik drónirányító képzés is egyetemeken, amely a jövőben egy igen keresett és megbecsült szakma lehet - főleg, ha ilyen ütemben fejlődik ez az ipar.
Cikkünkben az áfabevallás legfontosabb kérdéseit vesszük sorra: bemutatjuk, milyen gyakorisággal kell áfát bevallani, milyen változásokra érdemes mindenképpen odafigyelni.
Nagy Márton nemrégiben jelentette be, hogy az éttermek segítséget kapnak - most megtudtuk azt is, hogy mekkorát.
Lavrov üdvözli a Mol-bevásárlást: Oroszországnak elképesztő jól jön a szerbiai üzlet a miniszter szerint
Oroszország számára előnyös lenne, ha a magyar MOL megszerezné a szerb NIS olajvállalat részvényeit – jelentette ki kedden Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Komoly fogás a NAV-nál: nem semmi mennyiségű csempész cigit találtak, le se tagadta a feketéző tulajdonos
A helyszínen egy férfi fogadta a pénzügyőröket, akinek átadták az ellenőrzésről szóló végzést, majd megkérdezték, hogy tart-e az ingatlanban jövedéki terméket.
Végleg eldőlt a Mol szerbiai gigaüzletének sorsa: lenyomták az arabokat, komoly pénzt fizetnek az orosz tulajdonrészért
A Mol sikerét három tényező segíthette elő: a két cég közötti jelentős szinergia a közös piacok és logisztikai kapcsolat miatt.
Tömegesen zárnak be a hazai kocsmák: ide az állami milliárdos támogatás is kevés, megállíthatatlannak tűnik a folyamat
2025 első félévében havonta átlagosan közel száz kocsma kényszerült bezárni.
Zenélő társas, kézműves termék és életmentő szenzor is érkezett a Cápák elé ezen a héten, de nem minden ígéretes ötlet kapott befektetést.
Helyi iparűzési adó 2026: hogyan működik a tételes iparűzési adó, sávos iparűzési adó 2026-ban és hogyan történik az iparűzési adó bevallása és az iparűzési adó...
A Coca-Cola felfüggesztette a Costa Coffee kávézólánc értékesítését, mivel a beérkezett vételi ajánlatok nem érték el az elvárásaikat. Az
A nyertes pályázóknál a támogatások átlagos összege 78,6 millió forint volt, így a beruházások teljes összege átlagosan 157,2 millió forintot tett ki.
A szerb államfő tárgyalásokat folytat Mohamed bin Zajeddel, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével, ami jelentősen befolyásolhatja a végső döntést.
Listába szedtünk azokat a településeket, ahol az adó mértéke újonnan került megállapításra, vagy változott 2026-ban.
Mosogatás, szarvasgomba, sült krumpli és mozgásterápia: mutatjuk, ezúttal kik kaptak pénzt a Cápáktól.
A magyar áfarés a növekedés ellenére is alacsonyabb maradt az uniós átlagnál, és Magyarország megőrizte régiós vezető pozícióját ebben a mutatóban.
A Chevron korábban önállóan is fontolgatta, hogy licitál a Lukoil egyes külföldi eszközeire, különös tekintettel a kazahsztáni Tengiz olajmezőben lévő öt százalékos részesedésre.
Bár egy ideig még látszott a fény az alagút végén, végül olyan csődbe kerültek a tulajdonosok, hogy még a gyár teljes ipari berendezése eladósorba került.
A kormány könnyít a KKV-k számára elérhető kamatmentes hitelprogram feltételein, amelyre eddig közel ezer igénylés érkezett.
Ezen a héten Lakatos István, Orbók Ilona, Bojinka Miklós, Balogh Péter, valamint Balogh Levente várta a befektetésre éhes kishalakat a Cápák között legújabb részében.