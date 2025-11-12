2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
3 °C Budapest
Vállalkozás

Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, óriási a sokk

Pénzcentrum
2025. november 12. 18:04

Az Aqua.hu számítástechnikai és elektronikai webáruház fizikai üzletei bezártak, miközben a cég pénzügyi nehézségekkel küzdhet. A vállalat online értékesítése egyelőre folytatódik, de jövője bizonytalan.

A több mint 25 éves múltra visszatekintő Aqua.hu webáruház összes fizikai üzlete bezárt. A vállalat honlapján rövid közlemény jelent meg, miszerint "Expressz szaküzletünk határozatlan ideig zárva tart!", az üzletek elérhetőségeit tartalmazó oldalról pedig minden információ eltűnt - szúrta ki a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cég ügyfélszolgálata telefonon megerősítette a lapnak, hogy mindhárom boltjuk beszüntette működését, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az online értékesítés továbbra is zavartalanul működik.

Iparági forrásokra hivatkozva a portál azt is írja, hogy az AQUA Optima Kft. komoly pénzügyi problémákkal küzd. A Telex információi alapján a vállalat "finanszírozási csapdába eshetett, készlete és forgalma szép lassan csökkenhetett, ami felhalmozott tartozásokat eredményezhetett". Ugyanakkor a lap forrása a teljes bezárás helyett inkább a cég értékesítését tartja valószínűnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A PCW szakportál értesülései szerint a beszállítók már próbálják visszaszerezni árukészletüket a cégtől, más források pedig arról számoltak be, hogy egy nagykereskedő felvásárolhatta a vállalatot. Ezeket az információkat hivatalosan még nem erősítették meg - írják.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az Aqua.hu saját bemutatkozása szerint 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, amely a második legnagyobb hazai webáruházként működik, kilencszeres Ország Boltja díjazott, és több mint negyedszázados tapasztalattal rendelkezik. A vállalat 1998-tól 2017 novemberéig AQUA Computer, majd Electromax néven működött, azóta pedig AQUA Webáruházként ismert.
Címlapkép: Getty Images
