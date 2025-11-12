A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5-2 hét, így aki ilyen webáruházból rendelne karácsonyi ajándékot, legkésőbb november 30-ig tegye meg.
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, óriási a sokk
Az Aqua.hu számítástechnikai és elektronikai webáruház fizikai üzletei bezártak, miközben a cég pénzügyi nehézségekkel küzdhet. A vállalat online értékesítése egyelőre folytatódik, de jövője bizonytalan.
A több mint 25 éves múltra visszatekintő Aqua.hu webáruház összes fizikai üzlete bezárt. A vállalat honlapján rövid közlemény jelent meg, miszerint "Expressz szaküzletünk határozatlan ideig zárva tart!", az üzletek elérhetőségeit tartalmazó oldalról pedig minden információ eltűnt - szúrta ki a Telex.
A cég ügyfélszolgálata telefonon megerősítette a lapnak, hogy mindhárom boltjuk beszüntette működését, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az online értékesítés továbbra is zavartalanul működik.
Iparági forrásokra hivatkozva a portál azt is írja, hogy az AQUA Optima Kft. komoly pénzügyi problémákkal küzd. A Telex információi alapján a vállalat "finanszírozási csapdába eshetett, készlete és forgalma szép lassan csökkenhetett, ami felhalmozott tartozásokat eredményezhetett". Ugyanakkor a lap forrása a teljes bezárás helyett inkább a cég értékesítését tartja valószínűnek.
A PCW szakportál értesülései szerint a beszállítók már próbálják visszaszerezni árukészletüket a cégtől, más források pedig arról számoltak be, hogy egy nagykereskedő felvásárolhatta a vállalatot. Ezeket az információkat hivatalosan még nem erősítették meg - írják.
Az Aqua.hu saját bemutatkozása szerint 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, amely a második legnagyobb hazai webáruházként működik, kilencszeres Ország Boltja díjazott, és több mint negyedszázados tapasztalattal rendelkezik. A vállalat 1998-tól 2017 novemberéig AQUA Computer, majd Electromax néven működött, azóta pedig AQUA Webáruházként ismert.
Évtizedekig tartó alulfinanszírozás és külső technológiákra való támaszkodás után az európai védelmi ipar valódi befektetési reneszánszát éli.
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
Egyre többet fizetünk a tisztaságért: van, ahol 12 ezer forint is lehet a takarítás óradíja.
Év végig fokozná tőzsdei jelenlétét az MBH Bank azzal, hogy a tőzsdei befektetőknek értékesítené saját részvényeit.
Hiába a több százmilliárdos forgalom, mégis komoly visszaesést jelentett a Richter: mi lesz a legendás magyar gyógyszercéggel?
A Richter Gedeon Nyrt. az idei első kilenc hónapban 680,2 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami 6,9 százalékos növekedést jelent éves alapon.
A kormány bejelentése szerint több ponton egyszerűsödik és bővül az energetikai otthonfelújítási program.
Kiemelt ellenőrzést kapnak a gyrost árusító éttermek és büfék Magyarországon. Úgy néz ki, sokan nem megfelelően működnek.
A svéd Electrolux Csoport nyereséggel zárta a harmadik negyedévet az egy évvel korábbi veszteség után - áll a cég honlapján.
Az Amazon a hírek szerint 30 ezer vállalati munkahely megszüntetését tervezi, ami a cég legnagyobb leépítése lenne a 2022-es 27 ezres elbocsátás óta.
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a...
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
A sírkőtisztítás mára külön iparággá nőtte ki magát, ezért most utánajártunk, hogy milyen kiadásokra számíthatunk, ha igénybe vennénk ezt a szolgáltatást.
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
Nemrégiben látott napvilágot egy felmérés a vállalatok belső kommunikációjának hatékonyságáról.
Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményeket állapítottak meg egy baracskai sütőipari üzem ellenőrzésekor.
A kormány három rendelettel teljes állami irányítás alá vonta a Dunaferr-csoport felszámolási folyamatát, stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítve az ügyet.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök október második felében, hol lesz NAV-ellenőrzés.
A Mango divatcég bejelentette, hogy egy külső marketingszolgáltatójuk jogosulatlanul férhetett hozzá vásárlóik személyes adataihoz.
Itt a friss Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben: a pályázatok nyertesei, több mint 3 ezer kisbolt, hentesüzlet kap pénzt
Már nyilvános a nyertes pályázók, az 5 ezer fő alatti népességű települések kisboltjai, hentesüzletei listája, amelyek támogatás kapnak a Magyar Falu Program keretében.
Az elkövetkezendő évek jelentős kihívása lehet a geopolitikai instabilitás és az AI rohamos fejlődése.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.