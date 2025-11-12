Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, óriási a sokk

Az Aqua.hu számítástechnikai és elektronikai webáruház fizikai üzletei bezártak, miközben a cég pénzügyi nehézségekkel küzdhet. A vállalat online értékesítése egyelőre folytatódik, de jövője bizonytalan.

A több mint 25 éves múltra visszatekintő Aqua.hu webáruház összes fizikai üzlete bezárt. A vállalat honlapján rövid közlemény jelent meg, miszerint "Expressz szaküzletünk határozatlan ideig zárva tart!", az üzletek elérhetőségeit tartalmazó oldalról pedig minden információ eltűnt - szúrta ki a Telex.

A cég ügyfélszolgálata telefonon megerősítette a lapnak, hogy mindhárom boltjuk beszüntette működését, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az online értékesítés továbbra is zavartalanul működik.

Iparági forrásokra hivatkozva a portál azt is írja, hogy az AQUA Optima Kft. komoly pénzügyi problémákkal küzd. A Telex információi alapján a vállalat "finanszírozási csapdába eshetett, készlete és forgalma szép lassan csökkenhetett, ami felhalmozott tartozásokat eredményezhetett". Ugyanakkor a lap forrása a teljes bezárás helyett inkább a cég értékesítését tartja valószínűnek.

A PCW szakportál értesülései szerint a beszállítók már próbálják visszaszerezni árukészletüket a cégtől, más források pedig arról számoltak be, hogy egy nagykereskedő felvásárolhatta a vállalatot. Ezeket az információkat hivatalosan még nem erősítették meg - írják.

Az Aqua.hu saját bemutatkozása szerint 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, amely a második legnagyobb hazai webáruházként működik, kilencszeres Ország Boltja díjazott, és több mint negyedszázados tapasztalattal rendelkezik. A vállalat 1998-tól 2017 novemberéig AQUA Computer, majd Electromax néven működött, azóta pedig AQUA Webáruházként ismert.