Megbicsaklott a budapesti ingatlanpiac egyik legerősebb lába: elképesztő következményei lehetnek

A budapesti irodapiacon 2025-ben rekordalacsony szintet ért el az új spekulatív fejlesztések volumene, miközben a bérlői aktivitás továbbra is élénk maradt. Az iO Partners Hungary elemzése szerint a piacot elsősorban a meglévő szerződések meghosszabbítása és a vállalati székházépítések határozták meg.

A magyar főváros irodapiacán 2025-ben mindössze 5060 négyzetméternyi, spekulatív céllal fejlesztett irodaterület készült el, ami történelmi mélypontnak számít – derül ki az iO Partners Hungary friss piaci jelentéséből. Ezzel párhuzamosan az év utolsó három hónapjában két, vállalati felhasználásra tervezett irodaépületet adtak át, amelyek összesített alapterülete meghaladta az 50 ezer négyzetmétert.

A bérlői érdeklődés intenzitása ugyanakkor nem csökkent: az éves bérbeadási volumen elérte az 505 850 négyzetmétert, ami kismértékben meghaladta az elmúlt öt év legmagasabb értékét. A nettó felszívás éves összevetésben 37 százalékkal nőtt, ami a piac egészséges működésére utal.

Az irodaházak kihasználtsága is javult: az üresedési ráta 12,5 százalékra mérséklődött. A mutató javulása gyakorlatilag valamennyi városrészt érintette; egyedül a belvárosi üzleti negyed jelentett kivételt. A kedvező trend hátterében az áll, hogy az új fejlesztések száma alacsony maradt, miközben a bérlői igények stabilak voltak, így összességében szűkült a rendelkezésre álló szabad irodaterület.

A tavalyi tranzakciók meghatározó részét a már meglévő bérleti szerződések meghosszabbítása adta, miközben az átlagos szerződéskötés nagyjából 1000 négyzetméteres területre vonatkozott. Jelentős súlyt képviseltek a vállalatok saját célú ingatlanberuházásai is, amelyek egyre fontosabb elemévé válnak a cégek hosszú távú elhelyezési stratégiájának.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Tavaly a budapesti irodapiac a korlátozott fejlesztési aktivitás ellenére is stabil maradt, amit elsősorban a hosszabbítások, a saját használatú ügyletek, valamint a felújított ingatlanok iránti kereslet támogatott" – mondta Major Krisztina, az iO Partners Hungary tranzakciós igazgatója. "Várakozásaink szerint a jövőben a bérlői specifikációk alapján megvalósuló, egyedi irodaépítések válnak meghatározóvá, amelyek már a következő időszakban érzékelhetően befolyásolhatják a piaci folyamatokat" – tette hozzá.