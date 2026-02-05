Folytatódik a Hableány-tragédia büntetőpere: elképesztő dolgot tett a Viking Sigyn gyanúsított kapitánya

Bírói elfogultság megállapítása miatt újraindult a 2019-es Hableány-hajókatasztrófa büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon; a Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitánya, akit korábban már elítéltek, az új eljárásban is tagadta bűnösségét.

Csütörtökön kezdődött meg a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Hableány kishajó 2019-es dunai katasztrófájával kapcsolatos büntetőper megismételt elsőfokú tárgyalása. Az új eljárásra a Fővárosi Ítélőtábla döntése nyomán került sor, miután a korábban eljáró bírónál elfogultságot állapítottak meg.

Kovács Ervin bíró, aki az új eljárást vezeti, ismertette, hogy elődje 2022. június 21-i tárgyalást követő megnyilvánulásai sértették a pártatlanság követelményét. A korábbi bíró az ügyészségnek – a vádlott és védője távollétében – kifejtette álláspontját a bizonyítás menetéről és a bizonyítékok értékeléséről. Ez ellentétes az eljárási feladatok megosztásának elvével, ezért megalapozta a bíró kizárását, mivel tőle az ügy elfogulatlan elbírálása már nem volt elvárható. A helyzet orvoslására kizárólag a korábban meghozott elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése és az eljárás megismétlése jelenthetett megoldást.

A tragikus baleset 2019. május 29-én történt a Margit híd közelében, amikor a Viking Sigyn szállodahajó összeütközött a Hableány sétahajóval, majd maga alá gyűrte és elsüllyesztette azt. A kishajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és két magyar személyzeti tag tartózkodott. A katasztrófát hét turista élte túl, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy ember pedig eltűnt.

A vádirat szerint a Viking Sigyn ukrán kapitánya aznap este egyedül irányította a hajót, és a Margit híd előtti szakaszon legalább öt percen keresztül nem a hajóvezetésre koncentrált. Ebben az időszakban történt az ütközés, majd a szállodahajó maga alá sodorta a kisebb vízi járművet.

Az ügyészség a kapitányt halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével, valamint a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett segítségnyújtás elmulasztásának bűntettével vádolja. A vádlott a korábbi eljárásban úgy nyilatkozott, hogy "nem tudja, mit kellett volna tennie, hogy elkerülje a tragédiát".

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2023 szeptemberében 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte a vádlottat, és 6 évre eltiltotta a vízi járművek vezetésétől halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt. Ezt az ítéletet a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, és új elsőfokú eljárás lefolytatását rendelte el.

A megismételt tárgyalás első napján a vádlott nem ismerte el bűnösségét, és nem kívánt vallomást tenni. Az ügyészség indítványozta a korábbi elsőfokú eljárásban megjelent 26 tanú újbóli meghallgatását, valamint a szakértők ismételt idézését, mivel a törvényszék nem fogalmazott meg konkrét iránymutatást a megismételt eljárásra vonatkozóan.

A védelem is támogatta a tanúk és szakértők meghallgatását "a valósághű tényállás megállapítása" érdekében, és fenntartotta az előkészítő ülésen korábban előterjesztett indítványait. A bíróság jóváhagyta a tanúk és szakértők meghallgatására vonatkozó kérelmeket, majd ismertette a vádlott korábbi vallomásait. Kovács Ervin bíró bejelentette, hogy a per március 17-én tanúmeghallgatásokkal folytatódik.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA