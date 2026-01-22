2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
-9 °C Budapest
Vállalkozás
Vállalkozás

Itt az éves áfa bevallás határideje: így szól az Áfa törvény, ez a nyomtatvány szükséges

Pénzcentrum
2026. január 22. 05:06

Az áfa, vagyis az általános forgalmi adó Magyarországon az állami bevételek egyik legfontosabb pillére. Mivel a végső fogyasztást terheli, minden termék és szolgáltatás az értékének megfelelően járul hozzá a közteherviseléshez. Cikkünkben az áfabevallás legfontosabb kérdéseit vesszük sorra a vállalkozók számára: bemutatjuk, milyen gyakorisággal kell áfát bevallani a vállalkozóknak, mikor esedékes az éves áfabevallás határideje számukra, melyek a NAV 2025-re vonatkozó áfabevallási tudnivalói, és milyen változásokra érdemes mindenképpen odafigyelni.

Mi az, amit az áfáról tudni érdemes?

Az áfa, azaz általános forgalmi adó a forgalmi adók egyik típusa: az áfát a végfogyasztásra vetik ki, megfizetésével az elfogyasztott (a vásárló által megvásárolt) termék (pl. élelmiszer, műszaki cikk, ruházat stb.) és szolgáltatás értékével arányosan járulunk hozzá a közteherviseléshez. Tehát: az áfát gyakorlatilag maga a vásárló fizeti, ezt pedig a vállalkozónak be kell vallania a NAV irányában.

Az Európai Unió tagországai között Magyarországon a legmagasabb az áfa: nálunk 2012-től alapesetben 27% áfa terheli a fogyasztási cikkeket. Vannak viszont kivételes esetek, mivel bizonyos termékeknél alacsonyabb az áfa: ilyenek például az 5%-os áfájú gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök, az újépítésű lakóingatlanok, illetve a 18%-os áfájú tejtermékek és egyes szolgáltatások, egyébként majdnem mindenre a 27%-os általános forgalmi adó vonatkozik.

Az Áfa törvény változásai

Az Áfa törvény (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) esetében 2025. januárjától több fontos változással is járt. A legfontosabb NAV Áfa törvény változások közé tartozik többek között az áfa alanyai adómentesség változás, de az áfa bevallás gyakorisága kapcsán is fontos, hogy naprakész információkkal rendelkezzünk. 2025. január 1-jén hatályba léptek az új, kibővített jogszabályok, melyek értelmében a magyar vállalkozások 2025-től azokban az EU-s tagországokban is választhatják az alanyi adómentességet, ahol nem rendelkeznek székhellyel. Ugyanígy a nem hazai EU-s vállalkozások is élhetnek az áfa alanyi adómentesség lehetőségével Magyarországon.

Ennek alapján a NAV áfa alanyi adómentesség feltétele 2026-ban az, hogy a vállalkozó árbevétele nem haladhatja meg az adott tagállamban meghatározott értékhatárt, de semmi esetre sem lehet több az általánosságban meghatározott 100.000 eurós európiai uniós felső határnál. 

Magyarországon az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2026-tól 18 millió forintról 20 millió forintra, 2027-től 22 millió forintra, 2028-tól pedig 24 millió forintra emelkedik.

Egyéb áfa törvény változások 2026-ban

Az említett NAV áfa változásokon túl az áfa törvény tavaly számos más pontban módosult, amelyeket röviden a következőképp tudunk összefoglalni:

  • módosulnak a beszerző számlaadat-nyilatkozatokra (M-lapokra) vonatkozó jogszabályok, az adatszolgáltatást forintra kell kerekíteni, nem pedig 1.000 forintra;
  • az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5%-os lakásáfa marad 2026. december 31-ig (lakásnál max 150 m2-ig, háznál max 300 m2-ig), ha az építési engedély 2024. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy ha az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet eddig jelentették - elhúzódó építkezésnél a kedvezményes adókulcs 2030. december 31-ig alkalmazható (ha 2026 végéig megtették a bejelentést, véglegesítették az építési engedélyt);
  • változik a közvetett vámjogi képviselő eljárása is (szűkítik azoknak az eseteknek a körét, amikor a képviselő a termékimporthoz kapcsolódó levonási jogát érvényesítheti);
  • szintén változik a művészeti, kulturális, szórakoztatási, tudományos, oktatási, sport- és egyéb hasonló események teljesítési helye – online esemény esetén a járulékos szolgáltatások ott teljesülnek, ahol az igénybe vevő letelepedett;
  • bővülnek a belföldi viszonteladói lehetőségek a műalkotások, gyűjtői darabok, régiségek viszonteladó általi közvetlen importja esetében: a műalkotások viszonteladónak nem minősülő adóalanytól történő közvetlen beszerzése is bekerült a körbe.

Részletesebb tájékoztatásért kérdéseinkre keressük a választ a legújabb, 2026-os NAV információs füzetekben!

Áfa visszaigénylés feltételei 2026-ban

Alanyi adómentesség belföldön 2026-ra akkor választható, ha a belföldön teljesített összes termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás forintban kifejezett, éves szinten göngyölített ellenértéke

  • sem a 2025. naptári évben ténylegesen,
  • sem a 2026. naptári évben észszerűen várhatóan, illetve ténylegesen
  • nem haladja meg a 20 millió forintot.

Ha ezek a feltételek teljesülnek, az alanyi adómentesség 2026-ra akkor is választható, ha az adóalany 2024-ben átlépte az alanyi adómentesség abban az évben érvényes, 12 millió forintos értékhatárát, és akkor is, ha 2025. évben átlépte a 18 millió forintos értékhatárt.

Hogyan jelentsük be az alanyi adómentességet?

A 2026-ra választott alanyi adómentességet 2025. december 31-éig kell bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

  • az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), vagy
  • az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) – a vállalkozási formának megfelelően – a 25T101, 25T101E, 25T201, 25T201T, 25T201CSZ, 25T201TSZ nyomtatványok F lapján.

Nincs teendője annak, aki 2025. december 31-én alanyi adómentes, 2026-ban is az kíván maradni, és a feltételeknek megfelel.

Mikor van az éves áfa bevallás határideje?

A NAV áfa alanyi adómentesség sarkalatos pontja az áfa bevallás határideje is. Éppen ezért az adóalanyoknak tisztában kell lenni a havi, negyedéves és éves áfa bevallás határidejével is. Az áfa bevallás határidő 2026-ban attól függ, hogy az adóalany éves áfa bevallás, havi áfa bevallás vagy negyedéves áfa bevallás szerint adózik-e:

  • az éves áfa bevallás határidő a tárgyévet követő év február 25-e az áfa bevallás és az áfa visszaigénylés esetében is;
  • a negyedéves áfa bevallás határideje a negyedévet követő hónap 20-a;
  • a havi áfa bevallás határidő pedig a tárgyhónapot követő hónap 20-a.
    NAV áfa számlaszám 2026-ban

NAV általános forgalmi adó bevételi számlaszám

Az áfa bevallás határidő mellett jó, ha tudjuk, hogy a NAV minden évben frissíti az adónemekhez tartozó számlaszámok listáját, azaz mindig fontos utánanéznünk, hogy mi az érvényes NAV számlaszám! Ez 2026-ban a következő:

A NAV általános forgalmi adó bevételi számlaszáma 2026-ban: 10032000-01076868 (adónem kód: 104).

Hogyan történik az áfa bevallás?

Az áfa bevallás napjainkban jellemzően elektronikus úton történik, az Ügyfélkapun keresztül. Amennyiben könyvelővel dolgozunk, ő nagy segítséget jelenthet a bevallás elkészítésében, különösen akkor, ha először találkozunk a folyamattal, vagy még nem mozgunk otthonosan a rendszerben. A könyvelő figyelmeztet a határidőkre, valamint arra is, ha valamilyen okból az áfa bevallás módján vagy rendszerén változtatni szükséges. 

Azok számára, akik nem kötelezettek az elektronikus bevallásra, továbbra is van lehetőség papíralapú benyújtásra. Ebben az esetben a nyomtatványkitöltő program segítségével kell elkészíteni a dokumentumot, majd azt kinyomtatva, aláírva postai úton eljuttatni a NAV-hoz. Az áfa bevallás nyomtatvány itt tölthető le. A kitöltéséhez találunk útmutatót a NAV honlapján is. 

Miért jó választás az eÁFA rendszer?

Az áfa bevallás szabályai szerint az adózóknak elektronikus úton kell teljesíteniük az áfa bevallás kötelezettségét, továbbá attól függően, hogy az adózó megfelel-e az áfa visszaigénylés feltételeinek, az áfa visszaigénylés szintén elektronikus úton történik (kivéve speciális esetekben) - erre jó a NAV eÁFA webes felülete, de intézhető a feladat eÁFA gép-gép kapcsolat útján, továbbá az ÁNYK-ban (Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram) is.

Az eÁFA egyszerűen elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán, ahol a bejelentkezést követően (Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazás szükséges hozzá) egyszerűen és gyorsan elvégezhetjük az áfa bevallás évi teendőit, illetve az áfa visszaigénylést is. Így az eÁFA rendszeren keresztül benyújtott áfa bevallás M lap beadása nélkül is megoldható.

Mi történik, ha elmarad az áfabevallás?

Az áfabevallás elmulasztása jellemzően ritka, hiszen a könyvelő rendszerint időben jelzi a kötelezettséget. Amennyiben azonban valamilyen okból mégsem történik meg a bevallás a határidőig, annak komoly következményei lehetnek. Ha két egymást követő bevallási időszakban sem teljesítjük az áfabevallási kötelezettségünket, a NAV az áfabevallást elmulasztó adózók nyilvántartásába veszi a vállalkozást. Ezt követően a hatóság ellenőrzést indíthat, és vizsgálat alá vonhatja a cég működését.

Súlyosabb esetben, a bevallás pótlása után is, bírság kiszabására kerülhet sor. Amennyiben a mulasztás rajtunk kívül álló okból, például súlyos betegség vagy baleset miatt következett be, a megfelelő nyomtatvány benyújtásával igazolhatók a körülmények.
Címlapkép: Getty Images
