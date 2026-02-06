2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Girl in a striped stylish shirt and jeans poses on camera Day, outdoor. Blond haired girl in black glasses smoking vape
Egészség

Százezres bírságot kaphat, aki itt szív e-cigit, iQOS-t: brutális szigorítás élesedett, sokan megjárhatják

Pénzcentrum
2026. február 6. 06:06

Mexikó 2026 januárjától teljesen betiltotta az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat. Az intézkedés a turistákra – így a 2026-os futball-vb-re érkező szurkolókra és a tengerjáró hajók utasaira – is maradéktalanul vonatkozik.

Thaiföld és India után Mexikó is keményen fellép az e-cigaretták és vape eszközök ellen. 2026. január közepe óta tilos az e-cigaretták és vape-termékek behozatala az országba, a szabályok megszegése pedig súlyos pénzbírságot vagy akár szabadságvesztést is eredményezhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tiltás nemcsak a helyi lakosokra, hanem az utazókra is vonatkozik. Különösen fontos ez azok számára, akik a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra érkeznek majd Mexikóba, mivel a hatóságok a belépéskor is ellenőrizhetik a csomagokat.

Kapcsolódó cikkeink:

Import és értékesítés is tilos

Mexikóban az e-cigaretták és vape-ek nemcsak használatukban, hanem behozatalukban és árusításukban is illegálisak.

A hatóságok figyelme kiterjed az iQOS-készülékekre is, amelyeket a vám gyakran e-cigarettának minősít. Emiatt a szakértők azt javasolják az utazóknak, hogy ezeket az eszközöket inkább ne vigyék magukkal az országba.

Az ADAC szerint, ha valakit e-cigarettával vagy vape eszközzel kapnak el, akár 12 500 amerikai dollár, azaz mintegy 10 400 euró (kb. 4 millió forint) pénzbírságot is kiszabhatnak. Súlyosabb esetekben – különösen kereskedelem vagy reklámozás esetén – akár letartóztatásra is sor kerülhet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A büntetési tételek:

  • Dohányzás vagy vape-elés tiltott területen: 50–300 euró pénzbírság (kb. 19 000–114 000 forint), vagy legfeljebb 36 óra elzárás
  • Vape-ek árusítása vagy reklámozása: akár nyolc év börtön, vagy legfeljebb 10 400 euró bírság (kb. 4 millió forint)
  • E-cigaretta behozatala Mexikóba: 830 euró pénzbírság (kb. 315 ezer forint), több készülék esetén akár szabadságvesztés is

A tengerjáró hajók utasai sem kivételek

A szabályozás a Mexikóban partra szálló tengerjáró hajók utasaira is érvényes. Aki vape eszközt visz magával a szárazföldre, szintén bírságra számíthat. A hatóságok ezért azt javasolják, hogy az utasok az e-cigarettát inkább a hajón hagyják.

A vape-tilalom illeszkedik Mexikó átfogó dohányzásellenes politikájába. Az országban már korábban is bevezették a dohányzási tilalmat a nyilvános terekben, így például a strandokon, parkokban, valamint a szállodák és éttermek belső és külső területein is tilos a dohányzás és a vape-elés.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #utazás #cigaretta #bírság #külföld #dohányzás #tilalom #betiltás #utasok #mexikó #börtönbüntetés #vb 2026 #tiltá

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:06
05:33
04:30
21:10
20:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 5.
Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban
2026. február 5.
Drámai méhpusztulás, rekord alacsony termés: tovább drágulhat a méz 2026-ban a magyar boltokban?
2026. február 5.
Csúnyán hoppon maradt rengeteg magyar dolgozó: hiába állt ez a bérpapírjukon, már bottal üthetik a pénzük nyomát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 6. péntek
Dorottya, Dóra
6. hét
Február 6.
A rádiótechnikai fegyvernem napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
2 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
4 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
4
3 hete
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
5
3 hete
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehívási árfolyam
Előre rögzített árfolyam, amelyen az opció jogosultja a jövőben élhet opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 05:33
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 04:30
Sokkoló számok: ennyit fizetnek zsebből a magyarok az egészségükért
Agrárszektor  |  2026. február 5. 20:32
Ez durva: nem is hinnéd, mennyit lőttek ki ebből az állatból itthon