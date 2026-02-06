Százezres bírságot kaphat, aki itt szív e-cigit, iQOS-t: brutális szigorítás élesedett, sokan megjárhatják

Mexikó 2026 januárjától teljesen betiltotta az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat. Az intézkedés a turistákra – így a 2026-os futball-vb-re érkező szurkolókra és a tengerjáró hajók utasaira – is maradéktalanul vonatkozik.

Thaiföld és India után Mexikó is keményen fellép az e-cigaretták és vape eszközök ellen. 2026. január közepe óta tilos az e-cigaretták és vape-termékek behozatala az országba, a szabályok megszegése pedig súlyos pénzbírságot vagy akár szabadságvesztést is eredményezhet.

A tiltás nemcsak a helyi lakosokra, hanem az utazókra is vonatkozik. Különösen fontos ez azok számára, akik a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra érkeznek majd Mexikóba, mivel a hatóságok a belépéskor is ellenőrizhetik a csomagokat.

Import és értékesítés is tilos

Mexikóban az e-cigaretták és vape-ek nemcsak használatukban, hanem behozatalukban és árusításukban is illegálisak.

A hatóságok figyelme kiterjed az iQOS-készülékekre is, amelyeket a vám gyakran e-cigarettának minősít. Emiatt a szakértők azt javasolják az utazóknak, hogy ezeket az eszközöket inkább ne vigyék magukkal az országba.

Az ADAC szerint, ha valakit e-cigarettával vagy vape eszközzel kapnak el, akár 12 500 amerikai dollár, azaz mintegy 10 400 euró (kb. 4 millió forint) pénzbírságot is kiszabhatnak. Súlyosabb esetekben – különösen kereskedelem vagy reklámozás esetén – akár letartóztatásra is sor kerülhet.

A büntetési tételek:

Dohányzás vagy vape-elés tiltott területen: 50–300 euró pénzbírság (kb. 19 000–114 000 forint), vagy legfeljebb 36 óra elzárás

Vape-ek árusítása vagy reklámozása: akár nyolc év börtön, vagy legfeljebb 10 400 euró bírság (kb. 4 millió forint)

E-cigaretta behozatala Mexikóba: 830 euró pénzbírság (kb. 315 ezer forint), több készülék esetén akár szabadságvesztés is

A tengerjáró hajók utasai sem kivételek

A szabályozás a Mexikóban partra szálló tengerjáró hajók utasaira is érvényes. Aki vape eszközt visz magával a szárazföldre, szintén bírságra számíthat. A hatóságok ezért azt javasolják, hogy az utasok az e-cigarettát inkább a hajón hagyják.

A vape-tilalom illeszkedik Mexikó átfogó dohányzásellenes politikájába. Az országban már korábban is bevezették a dohányzási tilalmat a nyilvános terekben, így például a strandokon, parkokban, valamint a szállodák és éttermek belső és külső területein is tilos a dohányzás és a vape-elés.