Hóomlás következtében pénteken két magyar állampolgár vesztette életét a Magas-Tátrában, a Tupá csúcsa közelében; az áldozatok egy 30 és egy 37 éves férfi voltak.
Hamarosan adásba kerül Kálloy Molnár Péter egyik utolsó tévés szereplése
A decemberben elhunyt Kálloy Molnár Péter egyik utolsó televíziós szereplése kerül adásba szombaton a Kincsvadászok VIP új részében. A színész özvegye közölte, hogy bár támogatja a műsor sugárzását, érzelmileg még nem áll készen arra, hogy megnézze férje szereplését
A TV2 realityjének epizódját már egy évvel ezelőtt rögzítették, így a néhai színművész egyik utolsó képernyős megjelenését láthatják a nézők. Lestár Ágnes a story.hu-nak adott interjújában elmondta, hogy nem tartja problémásnak az adás sugárzását.
"Nem érzem problémának, mert egy film is többször előkerül az évek során. Tudom, hogy a családunkban van olyan, aki ezt örömmel fogja nézni, mert Peca ott van, örömteli, a jövő felé néz. Én ezeket most még nem tudom megnézni, még nem tartok ott" – fogalmazott az özvegy.
Lestár Ágnes ugyanakkor keményen bírálta azokat a hamis híreket terjesztő oldalakat, amelyek elhunyt férje nevével élnek vissza. "Szörnyű, hogy vannak ezek a kamuoldalak, amelyek hírportálokat másolnak, és teljesen hamis dolgokat írnak. Miért nem keresték meg életében, hogy reklámozzon? Mélységesen szégyenteljes, hogy valakit így használnak, akár életében, akár halálában. Nagyon szívesen üzennék annak, aki ezt elkövette" – mondta.
Az özvegy jelenleg olyan projekteken dolgozik, amelyek méltó emléket állítanak a művésznek. Március 14-én a Riz Levente Sportcsarnokban rendeznek eseményt, ahol bemutatják egy amerikai filmprodukcióból készült felvételeket, amelyről Kálloy Molnár Péter még tavaly februárban beszélt.
"Ott, ha minden igaz, vagy egy előzetes, vagy egy-két jelenet le tud majd menni abból a filmből. De van még, úgy tudom, négy-öt film is, amelyek többé-kevésbé elkészültek, de még a fiókban vannak, és nem mutatták be őket. Tervezzük ezenkívül egy alapítvány létrehozását is, amely minden évben rendezne a születésnapján egy díjátadót. Illetve van még egy zseniális forgatókönyve is, ami talán idén megjelenik" – részletezte a terveket Lestár Ágnes.
Az 55 éves korában elhunyt színész tavaly tavasszal szembesült rákbetegségével. Bár családja reménykedett a felépülésében, a kór végül felülkerekedett. December 19-én a Fiumei úti sírkertben vettek tőle végső búcsút szerettei, barátai és pályatársai.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
