Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni

Hamarosan eldőlhet, ki lesz a szerb NIS olajipari vállalat orosz tulajdonrészének új tulajdonosa, a magyar Mol és az Egyesült Arab Emírségek is esélyes a felvásárlásra - értesült a HVG.

Alekszandar Vucsics szerb elnök az Abu Dhabiban rendezett Fenntarthatósági Héten jelentette be, hogy két-három napon belül kiderülhet, ki vásárolja meg a NIS-ben lévő orosz tulajdonrészt. Az elnök szerint két komoly érdeklődő van, és az is előfordulhat, hogy az orosz hányadot megosztják közöttük.

A szerb államfő tárgyalásokat folytat Mohamed bin Zajeddel, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével, ami jelentősen befolyásolhatja a végső döntést. Arra a kérdésre, hogy a magyar Molnak vagy az arab állam vállalatainak van-e nagyobb esélye, Vucsics azt válaszolta, hogy mindkét jelentkező esélyes, és akár mindkettő részesedhet a tulajdonból.

Belgrádi értesülések szerint Szijjártó Péter magyar külügyminiszter csütörtökön a szerb energetikai miniszterrel tárgyal Belgrádban. Egyes források szerint a Molnak jó esélyei vannak, bár Brüsszel és több uniós tagállam ellenzi a tranzakciót, mert úgy vélik, ez nem jelentene valódi változást az orosz energiafüggőség tekintetében.

A NIS-ben jelenleg az orosz Gazprom Nyefty 42,73 százalékos, míg a Gazprom 13,73 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A szerb állam 24,37 százalékot birtokol, a fennmaradó rész kisebb részvényeseké. Az orosz tulajdonrész eladását az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt bevezetett amerikai szankciók teszik szükségessé, amelyek a Gazpromra és ezen keresztül a NIS-re is kiterjednek. A szankciók következtében Szerbia már nem kap kőolajat az Adria vezetéken.