Váratlan vevő hiúsíthatja meg a MOL szerbiai gigaüzletét: őket aztán nehéz lesz túllicitálni
Hamarosan eldőlhet, ki lesz a szerb NIS olajipari vállalat orosz tulajdonrészének új tulajdonosa, a magyar Mol és az Egyesült Arab Emírségek is esélyes a felvásárlásra - értesült a HVG.
Alekszandar Vucsics szerb elnök az Abu Dhabiban rendezett Fenntarthatósági Héten jelentette be, hogy két-három napon belül kiderülhet, ki vásárolja meg a NIS-ben lévő orosz tulajdonrészt. Az elnök szerint két komoly érdeklődő van, és az is előfordulhat, hogy az orosz hányadot megosztják közöttük.
A szerb államfő tárgyalásokat folytat Mohamed bin Zajeddel, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével, ami jelentősen befolyásolhatja a végső döntést. Arra a kérdésre, hogy a magyar Molnak vagy az arab állam vállalatainak van-e nagyobb esélye, Vucsics azt válaszolta, hogy mindkét jelentkező esélyes, és akár mindkettő részesedhet a tulajdonból.
Belgrádi értesülések szerint Szijjártó Péter magyar külügyminiszter csütörtökön a szerb energetikai miniszterrel tárgyal Belgrádban. Egyes források szerint a Molnak jó esélyei vannak, bár Brüsszel és több uniós tagállam ellenzi a tranzakciót, mert úgy vélik, ez nem jelentene valódi változást az orosz energiafüggőség tekintetében.
A NIS-ben jelenleg az orosz Gazprom Nyefty 42,73 százalékos, míg a Gazprom 13,73 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A szerb állam 24,37 százalékot birtokol, a fennmaradó rész kisebb részvényeseké. Az orosz tulajdonrész eladását az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt bevezetett amerikai szankciók teszik szükségessé, amelyek a Gazpromra és ezen keresztül a NIS-re is kiterjednek. A szankciók következtében Szerbia már nem kap kőolajat az Adria vezetéken.
Mosogatás, szarvasgomba, sült krumpli és mozgásterápia: mutatjuk, ezúttal kik kaptak pénzt a Cápáktól.
A magyar áfarés a növekedés ellenére is alacsonyabb maradt az uniós átlagnál, és Magyarország megőrizte régiós vezető pozícióját ebben a mutatóban.
A Chevron korábban önállóan is fontolgatta, hogy licitál a Lukoil egyes külföldi eszközeire, különös tekintettel a kazahsztáni Tengiz olajmezőben lévő öt százalékos részesedésre.
Bár egy ideig még látszott a fény az alagút végén, végül olyan csődbe kerültek a tulajdonosok, hogy még a gyár teljes ipari berendezése eladósorba került.
A kormány könnyít a KKV-k számára elérhető kamatmentes hitelprogram feltételein, amelyre eddig közel ezer igénylés érkezett.
Ezen a héten Lakatos István, Orbók Ilona, Bojinka Miklós, Balogh Péter, valamint Balogh Levente várta a befektetésre éhes kishalakat a Cápák között legújabb részében.
Rácz Jenő több éven át dolgozott Európa és Ázsia meghatározó konyháiban, mielőtt hazatért Magyarországra.
Az év vége sok vállalkozó számára nemcsak az üzleti zárásról, hanem komoly stratégiai döntésekről is szól.
A legkisebb összegeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbogdányra és Nyírgelsére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5 ezer fős Alsózsolcára szabták ki.
A hazai szabályozás szerint dohányboltot kétféle módon lehet üzemeltetni: koncessziós engedéllyel, amelyet még 2013-ban nyertek el a vállalkozók, illetve külön feljogosítással.
A legnagyobb egyedi bírságot a GVH a Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re szabta ki, az ügy a köznyelvben „kukásautó-kartellként” vált ismertté.
Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
Évente több milliárd forint a tét – mondták el a Pénzcentrumnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakértői.
Több százmilliós károkat okoztak a MÁV-nak, sok vonat késett is emiatt: megnevezte a társaság a felelősöket, súlyos bírságot kapnak
2025-ben graffitikkel, illegális falfirkákkal 2500 négyzetméternyi felületen csúfították el a MÁV-csoport kezelésében lévő épületeket, járműveket.
Döbbenet: így verik át az ügyeskedő cégek kamu akciókkal a magyar vásárlókat - erre már a GVH is felfigyelt
Az egyes promóciókban akciósnak hirdetett termékek száma nagyarányú volt a nem akciós termékekéhez képest, az akciós időszak pedig hosszabb az akció nélküli időszaknál.
Jövőre még több céget érint a havi helyett a ritkább - negyedéves - társasági adóelőlegfizetés.
A Ben & Jerry's új vállalatirányítási szabályokat vezetett be, amelyek kilencéves időkorlátot szabnak az igazgatótanácsi tagságra.
A makrogazdasági tényezőket összegző makro részindex -11 ponton áll egy felmérés szerint.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.