Az európai gazdaság a vártnál jobb teljesítménnyel zárta a 2025-ös évet: a kontinens nagy gazdaságai a negyedik negyedéves GDP-adatokkal pozitív meglepetést okoztak.
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
Február elején esedékes az élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetési határideje. A díjat az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak kell fizetniük - hívta fel a figyelmet pénteken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
A NAV felületei a díj májusi bevallásában és a két részlet befizetésében is segítik az adózókat. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat évente, májusban kell bevallani. Azok a személyek és vállalkozások érintettek, akik élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végeznek, és van FELIR-számuk. A FELIR-szám a NÉBIH által nyilvántartott élelmiszerlánc- és agrárágazati szereplők (például őstermelők, vendéglátók, kereskedők) egyedi azonosítója.
A közelgő határidő azokra vonatkozik, akik 2025-ben - nem soron kívüli - ELMIDJ-bevallást nyújtottak be a 2024-ben végzett, felügyeletidíj-kötelezettségükből származó nettó árbevételük vagy jövedelmük miatt. A befizetési kötelezettség két egyenlő részletben teljesítendő: az első részletet a bevallás benyújtásának évében július 31-ig, a második részletet pedig a következő év elején kell megfizetni. A 2025-ben benyújtott bevallások esetében a második részlet befizetésének határideje 2026. február 2.
A NAV felületei többféleképpen is segítik a bevallást és a díj megfizetését. Az online felületek, az adószámla-lekérdezési lehetőségek, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) mind azt szolgálják, hogy az érintettek egyszerűen, átláthatóan és határidőben teljesíthessék kötelezettségeiket.
A bevallás 2025. január 1-jétől az ELMDIJ űrlap benyújtásával egyszerűen teljesíthető az ONYA-ban. A befizetendő összeg ellenőrzése is gyorsan elvégezhető a NAV Ügyfélportálon. Az Adószámla modulban, a "Bővebb információ" menüpont alatt, az esedékességi időszak végének 2025. augusztus 1-jére állításával a lekérdezés elindítható, a felügyeleti díj pedig a 421-es adónemen jelenik meg.
A díjat a NAV Élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevételi számlájára kell megfizetni (számlaszám: 10032000-01076040-09060018, adónemkód: 421). A természetes személyek, adószámos magánszemélyek és egyéni vállalkozók az EFER-rendszert is használhatják a befizetéshez - közölte a NAV.
