Vonatozók figyelem: ezek a legfőbb változások a nyári menetrendben

Vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt egyes vasútvonalakon a személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, bizonyos szakaszokon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Megjelentek a MÁV lefrisebb információi a belföldi, az elővárosi, a fővárosi és a nemzetközi vonatközlekedésről.

A Rákospalota-Újpest és Veresegyház közötti pályakarbantartás, illetve a Rákospalota-Újpest állomás vágányainak átépítése miatt a Budapest-Vácrátót-Vác vonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek július 6-tól 14-ig, továbbá Rákospalota-Újpest és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat minden vonat helyett. A buszok Fótfürdő megállóhelyet nem érintik. Az utasok a Nyugati pályaudvar és Rákospalota-Újpest között a váci és a szobi vonalon közlekedő vonatokat vehetik igénybe.

Az Aszód-Balassagyarmat-Ipolytarnóc vonalon július 26-ig végzett pályakarbantartási munkák miatt Balassagyarmat és Ipolytarnóc között valamennyi vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Dombóvár-Gyékényes vonalon pályakarbantartás miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Július 14-ig Somogyszob és Gyékényes, július 15-től augusztus 4-ig Kaposvár és Jákó-Nagybajom között pótlóbuszokkal kell utazni.

Abaújszántó és Hidasnémeti között július 1-től 27-ig pályakarbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek. A közúti eljutási lehetőségek miatt, valamint a csatlakozások biztosítása érdekében, az autóbuszok útvonala jelentősen eltér a vonatétól, több településen a megállási helyek jelentősen módosulnak.

A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon július 8-tól 13-ig Pestszentlőrinc és Vecsés, valamint Kaba és Hajdúszoboszló között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul.

Napközben a Budapest-Nyugati pályaudvar és Záhony közötti sebesvonatok csak Cegléd és Záhony között közlekednek. Az S50-es személy, illetve a Z50-es zónázó vonatokról átszállási lehetőség lesz a sebesvonatokra.

A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony közötti InterCity vonatok Szolnoktól Budapestig, illetve fővárostól Szolnokig kerülő útvonalon közlekednek; nem érintik a ceglédi állomást, Ferihegy, Zugló megállóhelyeket és Kőbánya-Kispestet. A szegedi IC-k Pilisen és Albertirsán megállnak.

A kör-InterCity vonatok csak Nyíregyházig járnak, így csak Budapest-Keleti-Nyíregyháza, illetve Nyíregyháza-Budapest-Nyugati pályaudvar között közlekednek. A Keleti pályaudvar és Hatvan között az InterCity vonatok helyett, közvetlen InterCity pótlóbuszok közlekednek.

A Debrecen-Füzesabony vonalon december 14-ig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok, illetve Balmazújváros és a megyeszékhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A személyszállítás mintegy 8 hónapos autóbusszal történő helyettesítése a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet fejlesztésével összefüggő kavics- és kőszállítások miatt szükséges. A szállításokat végző Rail Cargo Hungaria (RCH) a ki- és átrakodásokhoz a macsi megállóhely teljes vágánykapacitását igénybe veszi. A vasúti kőszállítás révén legalább 22 ezer nehézgépjármű folyamatos közlekedtetésétől mentesül a közúthálózat.

A munkálatokat régészeti feltárások előzték meg, melyek sikeres lezárását követően május 2-tól megkezdődött a kőszállítás. A tervezett munkák idején - a stabil menetrend és a kiszámítható csatlakozás biztosítása érdekében - a pótlóbuszok menetideje Debrecen és Balmazújváros között csak minimálisan változik a vonatokéhoz képest; a kényelmes átszállásra tíz perc áll majd rendelkezésre. A Debrecenből Hortobágyra 13:55-kor és a Hortobágyról Debrecenbe 15 órakor induló vonat helyett a teljes útvonalon pótlóbusz szállítja az utasokat, a buszok Kónya megállóhelyen nem állnak meg. Ez a vonatpár, illetve helyettük a pótlóbusz június 14-től szeptember 2-ig közlekedik munkanapokon. A pótlás során kerekesszékkel való utazásra is lesz lehetőség, ehhez - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - legalább 48 órával előbb értesíteni kell a vasúttársaságot.

Szeged-Rókus és Hódmezővásárhelyi Népkert állomás között a tram-train vonal kiépítéséhez kapcsolódó munkálatok miatt Szeged és Hódmezővásárhely között pótlóbuszok közlekednek. A munkálatok különböző fázisához igazodó menetrend várhatóan december 14-ig, az országos menetrendváltásig érvényes. A vágányzár ideje alatt Szeged-Rókustól Hódmezővásárhelyi Népkertig a 135-ös vasútvonalat keresztező útátjárók biztosítóberendezéseit, sorompóit kikapcsolják. A vonatközlekedés esetén a forgalmat jelzőőr irányítja. Az érintett vasúti átjáróknál erre KRESZ-jelzések figyelmeztetnek.

Mezőtúr és Orosháza között augusztus 25-ig változott a vonatközlekedés, Mezőtúr és Szarvas között két pár vonat helyett, Szarvas és Orosháza között minden vonat helyett pótlóbusz jár.

A Budapest-Lajosmizse vonalon július 6-tól 7-ig, valamint 13-án és 14-én Kőbánya-Kispest és Dabas között végzett pályakarbantartás miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszok viszik az utasokat.

A Kelenföld és Érd felső közötti szakasz felújításának július 19-ig tartó fázisában a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon módosított menetrend szerint, de már az eredeti és a teljes útvonalukon közlekednek az elővárosi és a távolsági vonatok. Az InterCity vonatokról a továbbiakban már nem kell pótlóbuszokra átszállni. A későbbi munkafázisokhoz igazodva is lesznek változások a felújítás 2020 végére tervezett befejezéséig. A tervek szerint július 19-ig Érd felső megállóhely és a kapcsolódó vonalszakasz felújítása miatt a G43-as vonatok Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár között továbbra is Érd alsó érintésével közlekednek.

A Budapest-Hatvan vasútvonal pályarekonstrukciója miatt várhatóan decemberig közepéig szünetel a vonatforgalom Pécel és Aszód között, jelentős korlátozásra kell számítani az itt utazóknak. Az InterCity-k helyett a Keleti pályaudvar és Hatvan között pótlóbuszok járnak, a többi vonat helyett - eltérő szakaszokon - pótlóbuszok viszik az utasokat. Sokaknak érdemes a gödöllői HÉV-járatokat választani, melyeken elfogadják a vasúti jegyeket és bérleteket. Utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az utasok a MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu/bphatvan), vagy a menetrendi keresőben vagy a Vonatinfó mobilalkalmazás segítségével.

Változások a H8-as és a H9-es HÉV vonalon:

Az Örs vezér tere és Kerepes között - a térségből érkező, a szokásosnál több utas kiszolgálása érdekében - hétköznap csúcsidőben a megszokottnál kétszer sűrűbben, 7-8 percenként indulnak a HÉV-ek. Három helyett hatkocsis vonatok viszik az utasokat a H8-as vonalon hétköznap a reggeli és a délutáni csúcsidőben a legtöbb, valamint vasárnap 14 és 20 óra között minden szerelvény esetében.

A Gödöllő és Budapest közötti út gyorsabbá tétele érdekében a hétköznap reggeli csúcsidőben egyes HÉV-ek gyorsított vonatként, Cinkota és Kerepes között ezek a gyorsjáratok nem érintik:

az Örs vezér tere felé Szentjakab, Zsófialiget, Kistarcsa, Kistarcsa, Kórház és Ilonatelep megállóhelyet;

Kerepes felé Ilonatelep, Kistarcsa, kórház és Zsófialiget megállóhelyet.

A gyorsított vonatok csak a reggeli csúcsidőben közlekednek. Gödöllőről reggel minden második vonat (30 percenként) személyvonatként közlekedik, amely minden állomáson és megállóhelyen megáll. A gyorsított vonatokhoz Kerepesen helyből induló, az Örs vezér tere felé közlekedő személyvonat csatlakozik. A H9-es vonalon, a Csömör és Budapest közötti szakaszon utazóknak, hétköznap csúcsidőben Cinkota állomáson át kell majd szállniuk Budapest, illetve Csömör felé tartó szerelvényre. A Csömör és Cinkota közötti vonalszakaszon a nyári időszakban nem közlekednek a Desiro motorvonatok.

Csömör és Kerepes között, munkanap napközben új betétjárat indul H9-es jelzéssel Kistarcsán át, ez a korábbiakhoz képest új utazási lehetőséget jelent mind a csömörieknek, mind a Kerepes felől utazóknak - többek között a kistarcsai kórházhoz vagy a bevásárlóközponthoz. Ezen az új viszonylaton is Desiro szerelvényekkel lehet utazni. Hétvégén nem változik a H8-as és a H9-es HÉV menetrendje, mindkét vonalon a megszokott rend és követési időköz szerint járnak a vonatok. Vasárnap 14 és 20 óra között három helyett hatkocsis szerelvények közlekednek a H8-as vonalon.

Változások a budapesti elővárosi forgalomban:

Az S80-as személyvonatok csak Budapest-Keleti pályaudvar és Pécel, illetve Aszód és Hatvan állomás között közlekednek. A Keleti pályaudvar és Pécel között óránként két pár, a reggeli csúcsidőszakban - 6 és 8 óra között - három pár vonat közlekedik. Aszód és Hatvan között óránként egy-egy vonat közlekedik mindkét irányban.

Pécel és Aszód között S80-as és G80-as pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az S80-as jelzésű pótlóbuszok Pécel és Aszód között minden állomáson és megállóhelyen megállnak, míg a G80-as jelzésű járatok csak a Bag, Dózsa György út 8. alatti autóbusz-megállóhelyen állnak meg.

A Pécel-Hatvan szakaszon gyors pótlóbuszok közlekednek, melyek Gödöllőn, a H8-as HÉV vonalán a Szabadság tér és az Autóbuszállomás megállóhelyeken állnak meg. A Szabadság tér megállóhelyen biztosítják a csatlakozást a MÁV-HÉV járataira. A vasúti jegyek, bérletek - a nemzetközi menetjegyek és bérletek kivételével - érvényesek a H8-as HÉV vonalán a Gödöllő-Budapest, Örs vezér tere viszonylaton. Aszódot - a lényegesen hosszabb közúti eljutási idő miatt - a gyors pótlóbuszok nem érintik, ezért az eljutást az Aszód és Hatvan állomás között közlekedő személyvonatok, a főváros felől pedig Pécelről a személyvonatokat helyettesítő pótlóbuszok biztosítják.

Munkanapokon, csúcsidőben egyes S80-as jelzésű pótlóbuszok csak Pécel és Gödöllő között közlekednek.

A késő esti és kora hajnali órákban további vonatpótló járatok is közlekednek Rákos és Hatvan, Rákos és Aszód, valamint Pécel és Hatvan között.

A személyvonatokat pótló autóbuszoknál forgalomtechnikai okból több településen jelentősen módosulnak a megállási helyek.

Isaszegen a vasútállomást nem érintve, a főútvonalon kijelölt autóbusz-megállóban állnak meg a buszok. Gödöllőn az átépítés alatt álló vasútállomást a pótlóbuszok nem érintik, helyette a Gödöllő, Szabadság téri H8-as HÉV- és az Autóbuszállomás megállóhelyeken állnak meg. A gödöllői Szent István Egyetem a MÁV-HÉV járataival változatlanul megközelíthető. Gödöllő, Szabadság tér megállóban a MÁV-HÉV járataira a csatlakozás biztosított, továbbá az autóbusz állomáson is van lehetőség vasúti jegy- és bérletvásárlásra. A gödöllői vasútállomásnál a MÁV-START mobiljegypénztárában válthatnak jegyet az utasok. A MÁV-HÉV járataira pedig a HÉV-végállomáson és Gödöllő, Szabadság tér megállóhelyen a jegy- és bérletvásárlás a BKK automatáiból is biztosított.

Munkanapokon reggel gyorsított HÉV vonatok közlekednek Gödöllőtől Örs vezér teréig a HÉV vonalán, amelyek Szentjakab, Zsófialiget, Kistarcsa, Kistarcsa, kórház, valamint Ilonatelep megállóhelyeken nem állnak meg. A kimaradó megállóhelyek változatlan kiszolgálása, illetve a megnövekedő utazási igények miatt betétjárat közlekedik Örs vezér tere és Kerepes között a reggeli és délutáni csúcsidőben.

A Pécelről Aszódra induló buszok 6:33 helyett 6:37-kor, 6:53 helyett 6:57-kor érkeznek, illetve az Aszódról Pécelre 4:19-kor induló busz Pécelre 5:18 helyett 5:13-kor érkezik, a péceli rövid átszállási idők miatt.

A Gödöllő és Pécel közötti 5:50-kor, 6:50-kor és 7:50-kor induló buszok a teljes útvonalukon 3 perccel korábban közlekednek. Esténként még egy S80-as jelzésű busz is közlekedik Pécel és Gödöllő között, amely Pécelről 19:50-kor indul.

Változások a távolsági forgalomban:

A Keleti pályaudvar és Hatvan között a miskolci, a kassai, a nyíregyházi és a debreceni InterCity-járatok helyett IC-pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az M3-as autópályán közlekedő buszok a Keleti pályaudvar melletti Verseny utcai ideiglenes autóbusz-megállóhelyről indulnak és oda is érkeznek. Az IC-k és pótlóbuszaik pótjeggyel és díjmentes helyjeggyel vehetők igénybe. A Keleti pályaudvarról induló és Hatvanig közlekedő InterCity pótlótóbuszok menetideje 70-ről 60 percre; míg a Hatvanból a Keleti pályaudvarra indulók menetideje 75-ről 65 percre csökkent. A módosítások csak a Keleti pályaudvari indulási és érkezési időadatokat érintik, Hatvanból, illetve Hatvanba az eddigi időpontokban indulnak és érkeznek a pótlóbuszok.

Hatvanból Budapestre 6:05-kor és 7:15-kor, továbbá a Keleti pályaudvar melletti Verseny utcai ideiglenes megállóból Hatvanig 19:40-kor IC-pótlóbuszok is közlekednek a közvetlen és gyorsabb eljutás érdekében az M3-as autópályán. Erre a három pótlóbuszra a menetjegy, illetve a bérlet mellé is kell pótjegyet váltani, továbbá érvényesek a Budapest-bérletek és a csatlakozó jegyek, bérletek is.

A sebes- és gyorsvonatokvonatok Hatvan-Sátoraljaújhely és Hatvan-Eger vonalon közlekednek változatlan menetrend szerint. Egy szakaszon pótlóbuszokkal kell utazni. A miskolci gyors- és a füzesabonyi személyvonatoknak sem változott a menetrendje a Hatvan-Miskolc és a Hatvan-Füzesabony viszonylatokon. A gyors- és sebesvonatok teljes útvonalon gyorsvonati pótjegy váltása nélkül vehetők igénybe. A Hatvan és Pécel között közlekedő gyors pótlóbuszok - a 4:52-kor, 5:18-kor, 6:10-kor és 7:20-kor induló járatok kivételével - Isaszeg bejárati út autóbusz-megállóhelyen is megállnak.

A kör-IC-k csak a Budapest-Keleti pályaudvar-Nyíregyháza, illetve a Nyíregyháza-Budapest-Nyugati pályaudvar vonalon közlekednek.

Nemzetközi közlekedés

A horvát vasúton pályakarbantartás végeznek a magyar-horvát határ és Zágráb közötti vonalszakaszon. Ezért a Budapest és Split közötti Adria expresszvonat közlekedésében az alábbi változások lépnek életbe július első napjaiban.

A Budapestről július 1-jén, 2-án és 3-án este induló járat helyett a magyar-horvát határállomás, Kapronca (Koprivnica) és Split között pótlóbusz közlekedik. Budapest és Kapronca között ülő-, háló- és fekvőhelyes kocsikban lehet utazni. A Budapestről július 4-én este induló járat helyett a magyar-horvát határállomás,Kapronca és Zágráb között pótlóbusz közlekedik. Zágráb és Split között ismét vonat közlekedik, amelyen a háló- és fekvőhelyes elhelyezést is tudják biztosítani az előzetesen jegyet váltott utasok számára. Budapest és Kapronca között szintén igénybe lehet venni az ülő-, háló- és fekvőhelyes kocsikat is.

A Splitből július 1-jén este induló járat helyett Zágráb és Kapronca között pótlóbusz közlekedik. A háló- és fekvőhelyes elhelyezést Zágrábig, illetve Kaproncától Budapestig igénybe lehet venni. A Splitből július 2-án, 3-án és 4-én este induló járat helyett Split és Kapronca között pótlóbusz közlekedik. Kapronca és Budapest között ülő-, háló- és fekvőhelyes kocsikból álló szerelvénnyel lehet utazni. A vonatpótló autóbuszok a horvát vasút tájékoztatása szerint a vonatok eredeti menetrendje szerint közlekednek, de a közúti forgalom és az út eltérő vonalvezetése miatt késésekre számítani kell. A vonatpótló buszokon kerékpárt nem lehet szállítani. A vágányzár az Adria expresszvonaton kívül a Budapest és Zágráb közötti Agram és Gradec expresszvonatok közlekedését is érinti.

A szerb vasútvonalon pályafelújítást végeznek december 14-ig.

Emiatt a Keleti pályaudvarról 11:57-kor induló 343-as számú Ivo Andrić nemzetközi gyorsvonatról a kelebiai állomáson át kell szállni egy másik szerelvénybe, amely Újvidék (Novi Sad) állomásig közlekedik. Újvidék és Belgrád között nincs vasúti közlekedés. Belgrádba a továbbutazás menetrend szerinti autóbuszokkal lehetséges, melyekre a vasúti menetjegyek nem érvényesek.

A szerb vasúton végzett pályakarbantartási munkák miatt december 14-ig a 341/340-es számú Beograd gyorsvonat csak Budapest-Keleti pályaudvar-Kelebia-Budapest között közlekedik. A Wien Hbf-Budapest-Keleti pályaudvar-Beograd útirányon át közlekedő 345/344-es számú Avala EuroCity vonat változatlan menetrenddel, de csak Wien Hbf-Budapest-Wien Hbf viszonylaton közlekedik.

A vágányzár ideje alatt Szerbia felől Budapest-Keleti pályaudvarig az eljutás Újvidék (Novi Sad) kiindulási állomással, kelebiai átszállással, a módosított menetrend szerint közlekedő 342-es számú Ivo Andrić nemzetközi gyorsvonattal lehetséges. A vonat Kelebiáról 14:46-kor indul, Budapestre 18:04-kor érkezik.

A belföldi forgalomban Budapest-Keleti-Kelebia-Budapest-Keleti között az alábbi változások léptek életbe február 1-től:

A Keletiből pályaudvarról 7:57-kor induló, új 7922-es számú vonat közlekedik Kelebiáig,

Kelebiáról 12:46-kor induló, új 7925-ös számú vonat közlekedik Budapest-Keleti pályaudvarra,

Kelebiáról 16:46-kor induló, új 7923-as számú vonat közlekedik Budapest-Keleti pályaudvarra.

A román vasúton végzett pályakarbantartási munkák miatt július 31-ig a Hargita InterCity vonatok Budapest és Kolozsvár között - a román vasút területén - módosított menetrend szerint közlekednek.

Az osztrák vasúton július 31-től augusztus 1-ig pályakarbantartási munkát végeznek, ezért néhány vonat menetrendje módosul.