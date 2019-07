Új kedvenc autója van a magyaroknak? Megelőzi a Vitarát, brutálsokat adtak el

Hamarosan vélhetően már nem a Suzuki Vitara lesz Magyarország legkedveltebb autója, legalábbis az eladási statisztikák alapján házon belülről taszíthatják le a trónról. Ha ugyanis ez így megy tovább, év végére már az SX4 S-Cross lesz a legtöbbet eladott autó hazánkban. A Pénzcentrum megszerezte a féléves adatokat, szemezgettünk is belőlük!

Szinte minden rekord megdőlt, régen vettek ennyi új autót a magyarok az első fél évben, mint idén: összességében 74543 új kocsi állt forgalomban az első hat hónapban, ez durván 4 ezerrel több, mint 2018 hasonló időszakában, 2017-hez képest pedig 20 ezer körüli a növekedés. A Datahouse friss adatai szerint idén sincs friss változás az első helyen, a magyarok kedvenc márkája továbbra is toronymagasan a Suzuki, amiből 6 hónap alatt 11698-at helyeztek forgalomba. A lenti csárton is látható, hogy a második a Ford lett 7051 új autóval, a harmadik helyen a Skoda áll 6486-tal.

Stabilan jön fel a Dacia is, amely az év felénél a hetedik helyen áll, de január és június között több mint ezerrel többet adtak el belőle, mint tavaly ilyenkor. Akár a negyedik Opelt is beérheti év végére, főképpen, hogy a július elsején elindult nagycsaládos autótámogatással igen jutányos áron lehet megvenni a 7 személyes Lodgy-t, amelyből még a kereskedők is készlethiányra számítanak.

Megfigyelhető, hogy a 2019-es első félévben a top 20 márkából szinte mindegyiknek nőttek a számai az előző évek ugyanezen időszakához képest.

Feltörnek a kisautók

A kategóriánkénti bontásban is vannak érdekességek: az első félévben 1211-gyel több kisautót adtak el, mint 2018 első hat hónapjában, de SUV-ból is szépen fogyott, ahogyan a mini-kategória is szépen nőtt. Ellenben luxuskocsiból kevesebb állt forgalomba Magyarországon, mint 2018 első hat hónapjában.

Összességében még mindig SUV-mániában ég az ország: több mint 27 ezer darabot helyeztek forgalomba január és június vége között. Tartja magát az alsó-középosztály is, amelyből majdnem 21 ezer újat regisztrált a Datahouse. Nincs veszélyben a kisautók harmadik helye sem, 11181 ilyen új autó került forgalomba 6 hónap alatt.

Visszaesett a magyarok kedvenc autója

Hajszállal ugyan, de az eladásokat még mindig a Suzuki Vitara vezeti az SX4 S-Cross előtt: a SUV-ból - amelyet mi is teszteltünk - 5093 darab állt forgalomba az első fél vében, ami tavalyhoz képest elég radikális visszaesés. 2018 első hat hónapjában ugyanis még 7216 Vitarát regisztrált a statisztikákat készítő cég - ez 29,42 százalékos visszaesés egyetlen év alatt. Pedig a magyarok korábban valósággal megőrültek a Suzuki terepjárójáért: májusban a magyar forgalmazó még készlethiányról is beszámolt - annyit rendeltek Magyarországon, hogy nem tudtak időre szállítani.

Ehhez képest az S-Cross szárnyra kapott: 4703 fogyott belőle, több mint kétezerrel több, mint tavaly, amio 76,61 százalékos növekedést jelent.

A 20 legtöbbet eladott autót felsorakoztató ábránkon még szembetűnőbb a Vitara visszaesése, és az S-Cross csúcstámadása: utóbbi megelőzte a Skoda Octaviát 2018 első félévéhez képest, így a VW-konszern modellje most a harmadik legtöbbet eladott autó lett. Negyedik a Dacia Duster, amelyet mi is kipróbáltunk: ebből a cikkből megtudhatod, van-e alapja a népszerűségének!

Az ötödik helyre befutott a Renault Clio, amely egyben a magyarok kedvenc kisautója is lett.