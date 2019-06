Komoly kihívóra akadt a magyarok kedvenc népautója: bivalyerős Dustert teszteltünk

Eléggé megszorongathatja a magyarok kedvenc autóját a Dacia Duster, amelyet mostmár új motorokkal is árulnak Magyarországon. Egy ilyen, bivalyerős gép járt a Pénzcentrumnál: megnéztük, mennyivel tud többet, mint az eladásokat vezető Suzuki Vitara.

Eddigi tapasztalataink, illetve az eladási statisztikák alapján kezd összeállni, hogy milyen autó kell az átlagos magyaroknak:

legyen nagy

azért menjen is gyorsan

ne romoljon el

nézzen is ki valahogy

és ne legyen drága.

Ebből az ötből mindegyik kritérium igaz egyfelől az általunk már tesztelt Suzuki Vitarára: annál a városi terepjárónál jóformán csak a hely (főképpen a csomagtér) méretét tudtuk felhozni, mint ellenpontot. Na, hát tesztünk mostani alanyánál a Dacia Dusternél nem lehet okunk a panaszra: hely az bőségesen van benne. Csomagtere nagyobb, mint a Vitaráé - és nem is kell sokkal többet fizetni érte.

Talán a Suzuki a még mindig igen erős "mi autónk" beidegződés miatt tudta leverni eladásokban a Dustert. Mialatt a Vitara toronymagasan vezeti az eladásokat, addig a Dacia Duster csak a negyedik a top 20-as listán - a negyedéves számok tekintetében. Ezen a trenden fordíthat most az új modell, az erősebb motorral.

Minőség tekintetében a Renault-Nissan berkeiben készülő verda is simán tudja hozni a Vitara szintjét - csak a karosszéria nagyobb. Árban is nagyjából hasonló a két kocsi, ami a Pénzcentrumnál járt, úgyhogy tényleg nehéz helyzetben van, aki városi terepjárót akat venni.

Parancsolja a tekintélyt

A Dacia terepjárójának meggyőző méretei már kívülről is látszanak: a faceliftelt változat 4,3 méter hosszú és 21 centi a hasmagassága. A csomagtér pedig 455 literes, ami kereken 80 literrel nagyobb, mint a Suzukié. Mindezt úgy, hogy a Duster csak kb. 10 centivel hosszabb. A megújult Duster külsejében is tekintélyt parancsoló, ám az igazi újdonságot a motortérben kell keresnünk: ugyanis a tesztautónkban már az új erőforrás volt, amit a Daimlerrel közösen fejlesztettek ki.

Az 1,4-es turbós benzinmotor baromi jól húzza az egyébként csaknem 1,2 tonnás kasztnit, igen izmos sprinteket lehet vele levágni két lámpa között, és az autópályán is elég határozottan tud haladni. A turbó ugyanis már 1500-as fordulatnál beharap, és még a pályán sem torpan meg, ha mondjuk 120-nál még gyorsítani kell a tempón. A tesztkocsi papíron megfutja a 200-at is - de ezt nyilván nem próbáltuk ki.

Kötelező biztosítás, és alkatrészek

Olajszűrő: 2900 -5600 forint/darab

Pollenszűrő: 1800 - 5600 forint/darab

Féktárcsa: 5200 - 25 000 forint/2darab

Fékbetét: 7700 - 23 000 forint/2 darab

Levegőszűrő: 2500 - 6100 forint/darab Árak forrása: internet, webáruházak Legolcsóbb kötelező biztosítás (éves fizetés, 26 éves vidéki férfi, 6 éves jogosítvánnyal): 61 122 forint/évÁrak forrása: internet, webáruházak

Rossz hír viszont, hogy aki automataváltóval, vagy 4 kerék hajtással szeretné megvenni a Dustert, annak be kell érnie a régebbi erőforrásokkal. Egyelőre ugyanis csak a kétkerekes autókba teszik bele a Daimler motort. Létezik belőle egy kisebb, 130 lóerős verzió is, szerintem azzal sem túl lomha a Duster, mindkettőt csak ajánlani tudom.

Kényelmes, csak egyvalami zavar...

A Dusterben a hosszú utak sem viselik meg az embert, hiszen a csomagtér mellett az utastér is eléggé tágas. Hátul még egy felnőtti is kényelmesen elfér, ha csontra hátra vannak tolva az első ülések. Nincs más dolga az embernek, csak felmenni a pályára, bedobni hatosba a gépet, és a kívánt lehajtónál letérni - miközben egyébként lépést tudunk tartani akár a külső sávban jaszkarizó, német prémiumautókkal is. Mondjuk, a kényelmes utazáshoz a tempomat is kellene, amit nem lehet a kormányról bekapcsolni, hanem

mindenféleképpen le kell nyúlni a billenőkapcsolóhoz a kézifék elé...

Ugyaniolyan kellemetlen, ahogyan a Renault Capturben is volt. Ami viszont dícsérendő, hogy van benne holttérfigyelő rendszer is, ami kitűnően működik, így pedig nagyobb biztonsággal csapathatjuk a pályán.

Kamerák mindenütt



Parkolni ellenben meglehetősen könnyű vele ahhoz képest, hogy mekkora batárról beszélünk. Ehhez hozzájárult a tesztautóba szerelt 4 kamera, amivel előre, hátra illetve két oldalra is ellát a sofőr - a kép a középkonzolon jelenik meg, teljesen használható. Emellett radarok is segítik a manőverezést. Apropo, kijelző: a kütyük szerelmeseinek jó hír, hogy ez a kocsi is támogatja az Android és az Apple autós alkalmazásait - igaz, nem mindegyik telefont támogatja a rendszer. Nekem Xiaomi telefonom van, azt sajnos nem lehet hozzácsatlakoztatni...

De más hiányosságot nem lehet felróni a Dusternek. Igen, amin lehetett, azon spóroltak, ezért van a durván felextrázott kocsinak még így is elég, de ezt nem fájó módon tették, együtt lehet élni a karcsúsításokkal.

Vélhetően ennek esett áldozatul az általam annyira imádott "zongoralakk" is, amiből - hála a jó égnek - egyetlen gramm sincs a kocsiban...

Összegzés

Összességében kijelenthető: komoly vetélytársat kapott a magyarok kedvenc autója, a Suzuki Vitara. Helykínálat tekintetében mindenképpen a Duster a jobb, de mindkettőben el tud indulni egy 3-4 tagú család nyaralni - maximum a Dusterbe pár bőrönddel több fér. Ám a fogyasztás a Suzuki javára billenti a mérleget, amellyel bőven 7 liter alatt jártunk, ameddig nálunk volt - vegyes körülmények között. A Duster ezzel szemben 7,5-nél nem fogyasztott kevesebbet - pedig mindkét tesztkocsiban hasonló méretű motor volt.

Végső eredményt inkább mindenki hirdessen magában: aki 5-5,5 millió körül szeretne új autót venni, egyaránt jó választás a Duster és a Vitara is - ár-érték arányban mindenképpen verhetetlenek. Jómagam sem tudnék választani a kettő közül.

Nincs mese, pontozunk

A szerkesztőségben ismét körbement egy értékelőlap, amelyen az autót megjárt kollégák különböző szempontok alapján pontozták a Dustert - ugyanez a lap jár körbe a többi autótesztünknél is. A Dacia Duster eredménye:

Hely mérete, kényelem: 4,5/5



Praktikusság: 4/5



Anyaghasználat, esztétika: 4/5

Vezetési élmény, futásteljesítmény: 4,5/5

Kényelmi extrák: 4/5

Végső PC-pontszám: 4,2