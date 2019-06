Teszteltük a magyar népautót: mutatjuk, megéri-e megvenni az új Vitarát

Valósággal megőrülnek a magyarok a Suzuki Vitaráért, nemrégiben például késések is voltak a kiszállításban, mert nem tudtak annyit legyártani, amennyit megrendeltek. Tavaly több mint 11 ezer fogyott belőle, és 2019 első negyedévében is toronymagasan vezeti az eladási listát. Ennek tükrében jogosan merül fel a kérdés, hogy mit esznek ennyire a magyarok a japán városi terepjárón: hogy kiderüljön, a Pénzcentrum letesztelte a legkelendőbb felszereltségű Suzuki vitarát - amit így már joggal nevezhetünk Magyarország legkedvencebb-kedvenc autójának.

Toronymagasan vezeti a hazai eladási listákat, és szinte minden sarkon látni egyet: igen, vélhetően mindenki tudja, hogy a Suzuki Vitaráról veszélünk, amelyet joggal hívhatunk a magyarok kedvenc autójának. Tavaly a Datahouse adatai szerint 11 ezernél is több fogyott, és az idei első negyedévben is ebből a kocsiból vették meg a legtöbbet itthon. Sőt, pár hete a márkaképviselet készlethiányról, és csúszásról számolt be, annyian kaptak rá a kis terepjáróra. Mindezek tükrében indokoltnak láttuk megnézni, hogy mit is esznek annyira a magyarok ezen az autón!

A központi márkaképviselettől egy 2 kerék meghajtású, GL+ felszereltségű modellt kaptunk, az 1,4-es boosterjet motorral. A Suzukinál azt mondták, ez a felszereltség fogy a legjobban, joggal mondhatjuk ki tehát, hogy a magyarok legeslegkedvesebb autóját nyüstöltük egy héten keresztül. A hivatalos Suzuki-árlista szerint a kocsi kedvezményekkel most 4,7 millióért kapható (kedvezmény nélkül 5,5-ért).

Kimegy a világból is, méghozzá elég pörgősen

Az 1,4-es turbóbenzines erőforrás a kínálatból a legerősebb, ugyanios a Suzuki szépen csendben egyfelől nyugdíjazta az 1,6-os motorokat, másrészt pedig a dízelek gyártásával teljesen le is állt. De nem is kell ennél jobb, erősebb motor a Vitarába: a 140 lóerő, és a 200 Nm nyomaték gond nélkül, és dinamikusan repíti a valamivel több mint 1100 kilós kasztnit. Még az autópálya sem okoz neki gondot, 130-140-nél még mindig bőven van benne erő, visszaváltás nélkül is könnyedén előzgethetünk. A hatsebességes kézi váltó pedig nagyon kellemes, és ami a lényeg: még autópályás tempónál is csöndes marad az autó, alacsonyabb fordulaton pedig szinte nem is hallani, hogy megy a motor.. Az újdonsággal a Suzuki nem viccel: 3+7 év garanciát adnak a motorra, a turbóra és a váltóra is.

Kötelező biztosítás, és alkatrészek

Legolcsóbb kötelező biztosítás (éves fizetés, 26 éves vidéki férfi, 6 éves jogosítvánnyal): 65 514 forint/év



Olajszűrő: 970-2800 forint/darab

Pollenszűrő: 2000-4400 forint/darab

Féktárcsa: 13 300 - 45 000 forint/2darab

Fékbetét: 7000 - 23 000 forint/2 darab

Levegőszűrő: 5500 forint/darab Árak forrása: internet, webáruházak Legolcsóbb kötelező biztosítás (éves fizetés, 26 éves vidéki férfi, 6 éves jogosítvánnyal): 65 514 forint/évÁrak forrása: internet, webáruházak

És a legjobb, hogy az erő és a fürgeség mellé nem kell megvennünk egy teljes benzinkutat: a teszthéten nagyjából 1000 kilométert tettünk a kocsiba (ebben a távban volt városi dugó, országút és pálya is), és ezalatt a fedélzeti számítógép tanúsága szerint 6,5 literes fogyasztással ment a Vitara - a kúton, tankolásnál mi is hasonló értéket számoltunk. A futóműve is stabil, kellően csillapít, pont annyit enged, amennyi még kényelmes.

Ráadásul még a városban is praktikus a kocsi, hiszen a 4,2 méteres hosszával nem gond a parkolás, és a GL+ feletti csomagokban már tolatókamera is segíti a műveletet.

Extrák mindenütt

Ha már a felszereltségi csomag: minden 1,4-es modell a GL+ pakkal indul, de mégsem mondható fapadosnak. Ez is tartalmaz már egyebek mellett tempomatot, automata légkondicionálót, fűtést az első ülésekhez, elektromos ablakokat és tükröket, érintőképernyős és MirrorLink funkciós, Android Auto és Apple CarPlay kompatibilis hifit. Utóbbi azért is fontos, mert navigáció gyárilag csak a GLX felszereltséghez van, de a telefonunkkal így is tudunk rá térképet varázsolni.

A helykínálattal az utastérben nincs probléma: elöl nagyon kényelmesen el lehet férni, a rekeszekbe pedig tök jól el lehet pakolni - az például nagyon praktikus, hogy az első ajtókban egy 1,5 literes palack is elfér. Hátul is kényelmesen tudnak utazni akár felnőttek is, a lábtér és a fejmagasság egyaránt elégséges.

Anyám szerint...

Ugyanakkor a kocsi igazi fokmérője minden bizonnyal a potenciális célcsoport véleménye: például anyámé, aki szintén Suzukit hajt már amióta az eszemet tudom. Első ránézésre tetszett neki a Vitara, jó pont, hogy remekül lehet kilátni belőle a magas üléspozició okán, és a nagy tükrök is segítenek a közlekedésben. Tetszett neki még a tesztkocsi színe is, itt érdemes megjegyezni, hogy tényleg elég menő kombinációkat lehet összerakni - de a kétszínű fényezés feláras, 180 ezer forintba kerül pluszban. Továbbá extrán bírta a parkolást segítő rendszert, és a finom szervót is, amelyekkel nagyon könnyű manőverezni a kocsival.

Anyámnak nem jött be például, hogy nem tudja rendesen megpakolni a csomagteret. Azaz de, meg tudná, de messze nem annyi cuccal, amennyivel szeretné mondjuk akkor, amikor nagybevásárol, vagy ilyesmi. Ugyanis a Vitara csomagtere alapból csak 375 literes. Oké, le lehet hajtani az üléseket, de az macera. Vagy, hogy mást ne mondjak, három férfi nem tudna vele kényelmesen elmenni horgászni 2-3 napra miden felszereléssel. Ugyanakkor egy 3-4 tagú család, ha nem is teljesen simán, de bele tudna pakolni egy nyaralásnyi cuccot.

Továbbá, amikor beszállt, vidáman felkiáltott, hogy a belső tér hasonló, mint az ő régi Suzukijában. Hát, ennyire azért nem vészes a helyzet, de valóban több maűanyag elemmel is találkozhatunk - és az igen kényes "zongoralakkal" is, ami bonzza a port és az ujjlenyomatokat.

Az érintőképernyő állhatna jobb szögben is, mert néha úgy csillan-villan-tükröződik rajta a fény, hogy alig, vagy csak nehezen lehet róla bármit is leolvasni. De összességében nincs vele semmi gond, és a telefonnal is könnyen megtalálják a közös hangot, és a tolatókamera is tök jól használható - bár egy tolatóradar is elfért volna még mellé. A multikormányról is kiválóan, kényelmesen vezérelhető minden, és annyira egyszerűen kezelhetők a fnkciók, hogy még anyám is gond nélkül értette, és kiismerte magát a rendszerben.

Konklúziók

Összességében elmondható, hogy nem véletlenül kedvelik annyira a Suzuki Vitarát a magyarok, hiszen ár-érték arányban eléggé ott van a szeren. Kompromisszumokat ugyan vállalni kell (csomagtér mérete, műanyag alkatrészek stb.), de mindent összevetve egy teljesen korrekt kocsit kapunk a pénzünkért, ami akár a világból is kimegy. (Itt jegyezném meg, hogy ez a legtöbb Suzukira igaz, anyám Lianáját annak idején a szalonból hoztuk el, és több mint 260 ezer kilonéter után sem volt semmi komolyabb baja, a legnagyobb tétel a kuplungcsere volt.)

És még húz is az 1,4-es motor, főleg akkor, mikor már beszáll a turbó is a buliba: természetesen mi nem próbáltuk ki, de a YouTube tanúsága szerint simán ki lehet belőle autózni a 200-220 kilométer per órát. De a zöld lámpánál is az ülésbe tud préselni a hirtelen felszabaduló tolóerő. Azt pedig nem is hittük el, hogy 6,5-6,6 literes fogyasztással megússzuk az egész kalandot.

Nincs mese, pontozunk

A szerkesztőségben ismét körbement egy értékelőlap, amelyen az autót megjárt kollégák különböző szempontok alapján pontozták a Vitarát - ugyanez a lap jár körbe a többi autótesztünknél is. A Vitara eredménye:

Hely mérete, kényelem: 3,5/5 (a csomagtér miatt)



Praktikusság: 4/5



Anyaghasználat, esztétika: 3,5/5

Vezetési élmény, futásteljesítmény: 4,5/5

Kényelmi extrák: 4/5

Végső PC-pontszám: 3,9