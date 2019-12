Nem bíznak ezekben a kütyükben a magyarok: egyre drágább a biztonság

Az idén 20 éves Használtautó.hu több, mint 8000 megkérdezett véleményét összesítő felmérése szerint sokan vannak, akik a blokkolásgátlót is a vezetéstámogató rendszerek közé sorolják, viszont használt autó vásárlásánál a tolatókamera, a holttérfigyelő-rendszer, a vészfékasszisztens, vagy a távolságtartós tempomat is könnyen döntő tényezővé válhat. A legnagyobb hazai online autópiac szakértője a jubileum alkalmából a sofőrsegédlettel kapcsolatos fejlesztések múltjára és jövőjére is kitér.

Két évtized sok idő. 1999 óta rengeteget változott az autópiac, miközben egyre fontosabbak lettek a különböző vezetéstámogató, sofőrsegéd fejlesztések is. Idén 15 éve, 2004-től kötelező az EU-ban újonnan forgalomba helyezett autók esetén a blokkolásgátló-rendszer, 2014-től pedig a menetstabilizáló elektronika, a guminyomás-szenzor és az Isofix gyerekülés-rögzítés lehetősége is. A havonta csaknem 2 millió internetező által felkeresett Használtautó.hu legújabb felmérése szerint a hazai autók csaknem 38 százaléka rendelkezik már valamilyen sofőrsegéd rendszerrel - igaz, sokan még a blokkolásgátlót is annak tartják.

Az aktív, vagyis akár a vezetésbe is belenyúló biztonsági rendszerek közül a vészfékasszisztens aránya a legmagasabb (16%), míg a válaszadók 12 százaléka a távolságtartós tempomatot, 8,5 százalékuk pedig a sávtartó asszisztenst jelölte meg. Használt autó vásárlásakor ugyanakkor még kevéssé preferáltak ezek az aktív biztonsági felszerelések: a válaszadók 35 százaléka egyiket sem tartja fontosnak. Velük szemben 26 százaléknak a vészfékasszisztens, 25 százaléknak a távolságtartós tempomat, 13 százaléknak pedig a sávtartó asszisztens az elengedhetetlen.

Csak kényelmesen

A kényelmi rendszerek jelentősebb térhódítása az igények mentén is jól látható: a válaszadók több, mint harmada szerint használt autó vásárlásakor is fontos tényező lehet a tolatókamera megléte, csaknem negyedük számára pedig a holttérfigyelő rendszer, 12 százalékuknak az automata reflektor, 7,4 százalékuknak a táblafelismerő is. A vezetésbe még nem belenyúló, csupán a sofőrt támogató rendszerek köre csupán a válaszadók 21 százaléka számára nem fontos tényező.

Ebből az látható, hogy ma az autók csaknem tizede van fejlett sofőrsegéd rendszerekkel felszerelve, közel ötödük az ABS-en túli, egyéb sofőrsegédekkel, és van olyan tétel, ami már a használtautó-vásárlók több, mint harmada által elvárt egy kinézett autó esetében.

A statisztikáink szerint a mintegy 100 ezer, oldalunkon hirdetett személyautóból több, mint 10 ezer rendelkezik jelenleg automata reflektorral, 8961 távolságtartós tempomattal, 8907 sávtartó asszisztenssel, 8459 pedig táblafelismerővel. A hirdetett autók közül további 8139-ben holttérfigyelőt és több, mint 5600-ban sávváltó asszisztenst is találhatunk. Igaz, ez utóbbi alatt nem feltétlenül a mai napig ritka, sávváltásra magától is képes aktív sávváltó asszisztenses autók értendők, vagyis a sávváltó asszisztens kapcsán sokan a holttérfigyelőre gondolnak. A kényelmet is szolgáló elemek még elterjedtebbek: adatbázisunkban 18414 tolatókamerás és 10770 automata reflektoros autót is találhatunk

- mondta Katona Mátyás, az idén 20 éves Használtautó.hu szakértője.

Hova tovább?

Az 1999-ben, a Mercedes-Benz S-osztályban debütáló távolságtartós tempomat ma már kisautókhoz is elérhető - a többi sofőrsegédhez hasonlóan. Azon már aligha lepődünk meg, ha egy-egy autó jelez, ha sávváltáskor szenzorai a holtterekben autót látnak, de egyes modellek ma már ennél is többre képesek: a sávváltást akár saját maguk elvégzik, míg távolságtartós tempomatjuk már nem csak az autó előtti forgalmat figyeli, vagyis akkor is lassít, ha a táblafelismerő-rendszer a beállítottnál alacsonyabb sebességhatárt lát. Ezek ugyanúgy nagyban egyszerűsítik a sofőrök dolgát és teszik biztonságosabbá a közúti közlekedést, mint például az automatikusan bekapcsoló, a közlekedés többi résztvevőjét nem vakító, ám amikor lehet, a legjobb, legtöbb fényt adó reflektor.

Ha a jövő közlekedését nézzük, akkor az elmúlt 20 év fejlesztései és a jelenleg látható trendek alapján is elmondható, hogy biztonságosabb lesz. Az Európai Unióban 2050-re kitűzött cél, hogy a közúti közlekedés ne járjon halálos áldozatokkal, pontosan ezt szolgálja az is, hogy egyre több biztonsági felszerelés lesz kötelezően előírt az újonnan forgalomba állított autókban.

2022-től például minden új autónál szerepelnie kell majd intelligens sebességszabályozó berendezésnek, beépített alkoholszint-ellenőrzőnek és a sofőr éberségét figyelő és őt figyelmeztető rendszernek, automata vészfékrendszernek és sávtartónak, valamint parkolást segítő rendszernek is. A már ma is kötelező guminyomás-szenzort pedig pontos keréknyomás-figyelő kell, hogy felváltsa. És a lista még így sem teljes. Ami biztos, hogy haladunk az önvezető autók felé, hiszen a sok-sok szenzor azért kerül az autókba, hogy a legnagyobb közúti veszélyforrás, az emberi tényező egyre kevésbé lehessen önmagában meghatározó

- tette hozzá Katona Mátyás.

Címlapkép: Getty Images