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Kettészakad Magyarország időjárása: kiadós eső csap le az országra, mutatjuk, hol várható a legtöbb csapadék
A Dunántúlon jelentős, helyenként a 20 millimétert is meghaladó csapadékra kell készülni a hétvégén, miközben a Tiszántúl teljesen száraz marad, és ott akár 19 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet – derült ki a HungaroMet Facebook-videójából.
Európa nyugati részét elérte az Austen névre keresztelt ciklon, amely Délnyugat-Angliában és Északnyugat-Franciaországban 120–150 km/órát meghaladó széllökéseket okozott. Bár a viharos szél a Kárpát-medencét elkerüli, a légörvény nedvességtartalma eléri a térséget, és a hidegfront mentén kialakuló sekély mediterrán ciklon határozza majd meg a hazai időjárást a következő napokban.
Péntek éjszakától nyugat felől beborul az ég, és egyre nagyobb területen ered el az eső, ami elsősorban a Dunántúlt érinti majd. A meteorológiai előrejelzés szerint a Nagykanizsa–Tata tengely mentén hullhat a legtartósabban a csapadék, ahol a hulló eső mennyisége a 10–20 millimétert is meghaladhatja. Ezzel szemben keleten és északkeleten csupán ködfoltok és rétegfelhőzet képződik, a Tiszántúlra pedig egyáltalán nem jut az esőből.
Szombaton jelentős hőmérsékleti különbségek alakulnak ki. A tartósan felhős, esős dunántúli tájakon mindössze 9 fok köré emelkedik a hőmérséklet, míg a Dunától keletre 12 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk; a legmelegebb idő a délkeleti országrészben várható. Az éjszakai minimumok általában 1 és 8 fok között alakulnak, de az északi völgyekben fagypont alá, -1, -2 fokig is hűlhet a levegő.
Vasárnap egy újabb mély ciklon, a Skóciában akár 160–170 km/órás széllökéseket is hozó Bulo hidegfrontja ér el bennünket. Ez a front azonban csak kevés, mindössze néhány milliméternyi csapadékot hoz északnyugatra, miközben a keleti és délkeleti területek szárazon maradnak. A jövő hét elején, hétfőn és kedden már lényegesen nyugodtabb időjárásra van kilátás, a reggeli pára- és ködfoltok gyors feloszlása után változóan felhős, többórás napsütéssel kísért idő valószínű.
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