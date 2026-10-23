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Budapest, Pest, Hungary - January 22, 2012: Flag with the Hole is the symbol of the Hungarian Revolution of 1956.
Kvíz

Kvíz: Kik voltak 1956 hősei? Tíz név és tíz történet, amire érdemes emlékezni

Pénzcentrum
2026. október 23. 17:58 2 perc

1956 őszén diákok, munkások, katonák, politikusok és művészek álltak ki Magyarország szabadságáért. Sokan közülük az életüket vagy a szabadságukat áldozták a forradalomért, mások emigrációban folytatták a küzdelmet. Október 23. alkalmából tíz olyan ember történetét idézzük fel, akiknek a neve összeforrt 1956-tal. Kvízünk segítségével most még jobban megismerheted a forradalom hőseit és rendkívüli történeteiket.

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Kvíz: Kik voltak 1956 hősei? Tíz név és tíz történet, amire érdemes emlékezni

1/10 kérdés
Ki volt Magyarország miniszterelnöke az 1956-os forradalom idején, akit később a megtorlások során kivégeztek?
Nagy Imre
Hegedüs András
Rákosi Mátyás
Gerő Ernő
2/10 kérdés
Melyik ismert színművész szavalta el a Nemzeti dalt az 1956. október 23-i tüntetésen?
Páger Antal
Sinkovits Imre
Latinovits Zoltán
Darvas Iván
3/10 kérdés
Ki volt az a fiatal forradalmár, akit 1959-ben, mindössze 18 évesen végeztek ki?
Pongrátz Gergely
Mansfeld Péter
Maléter Pál
Göncz Árpád
4/10 kérdés
Melyik magyar politikus maradt a Parlamentben 1956. november 4-én, a szovjet csapatok támadása idején, és adott ki kiáltványt a forradalom védelmében?
Lukács György
Hamvas Béla
Tildy Zoltán
Bibó István
5/10 kérdés
Ki az a magyar politikus, aki az újjáalakult Szociáldemokrata Pártot vezette az 1956-os forradalom idején, majd emigrációban képviselte a forradalom ügyét?
Tóth Ilona
Wittner Mária
Slachta Margit
Kéthly Anna
6/10 kérdés
Melyik híres magyar egyházi vezetőt szabadították ki 1956-ban a házi őrizetéből?
Apor Vilmos
Ravasz László
Márton Áron
Mindszenty József
7/10 kérdés
Ki volt az a női szabadságharcos, akit halálra ítéltek 1956-os szerepvállalása miatt, de végül hosszú börtönbüntetés után szabadult?
Nagy Erzsébet
Slachta Margit
Tóth Ilona
Wittner Mária
8/10 kérdés
Melyik későbbi magyar köztársasági elnököt ítélték börtönbüntetésre az 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatt?
Mádl Ferenc
Sulyok Tamás
Göncz Árpád
Sólyom László
9/10 kérdés
Melyik ismert orvostanhallgató és forradalmárnő lett az 1956 utáni megtorlások egyik legismertebb áldozata?
Nagy Erzsébet
Tóth Ilona
Slachta Margit
Péchy Blanka
10/10 kérdés
Ki volt a Corvin közi felkelők egyik legismertebb vezetője, aki a forradalom után emigrált?
Dudás József
Angyal István
Pongrátz Gergely
Szabó János
Címlapkép: Getty Images
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