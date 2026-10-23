Magyar Péter ünnepi beszédének legfontosabb gondolatait tíz pontban foglaltuk össze.
Kvíz: Kik voltak 1956 hősei? Tíz név és tíz történet, amire érdemes emlékezni
1956 őszén diákok, munkások, katonák, politikusok és művészek álltak ki Magyarország szabadságáért. Sokan közülük az életüket vagy a szabadságukat áldozták a forradalomért, mások emigrációban folytatták a küzdelmet. Október 23. alkalmából tíz olyan ember történetét idézzük fel, akiknek a neve összeforrt 1956-tal. Kvízünk segítségével most még jobban megismerheted a forradalom hőseit és rendkívüli történeteiket.
Kvíz: Kik voltak 1956 hősei? Tíz név és tíz történet, amire érdemes emlékezni
Kvíz: Emlékszel még mi vezetett az 1956-os forradalomhoz? Lássuk, mennyire kopott meg a töri tudásod!
Tedd próbára a tudásodat, és nézd meg, mennyire ismered a forradalom közvetlen előzményeit!
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Kvíz: Jártas vagy a gyermeknevelésben? Erre a 10 kérdésre sokszor még gyakorló szülők sem tudják a helyes választ!
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A mai kvíz során ízelítőt kaphatsz a feladatokból, amik idén ősszel a diákok elé kerültek magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tárgyakból.
Te meg tudnád mondani, melyik megyeszékhelyen a legnagyobb az ott élő nők aránya, hány nő dolgozik a mezőgazdaság területén, vagy
Kvíz: Szeretsz kirándulni, jól ismered a Zemplént? Lássuk, mennyit tudsz a hegységről és látnivalóiról!
Teszteld magad 10 kérdéssel, és nézd meg, mennyire mozogsz otthonosan a Zemplén hegyei, várai és látnivalói között.
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Tedd próbára a történelmi tudásod 10 októberi kérdéssel, és derítsd ki, mennyire emlékszel még az évszámokra és híres eseményekre!
A mai kvíz során képek alapján kell azonosítanod a hazánkban is ismert vándormadarakat, és kiderítened, mennyire vagy jártas a madárvilágban.
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Tudod, hol törölték el először a halálbüntetést, vagy mit jelent a moratórium? Tedd próbára magad 10 történelmi kérdéssel.
Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
A mai kvíz során klasszikus és kortárs magyar költők műveiből idézünk, és arra keressük a választ, mennyire ismered fel a jellegzetes költői hangokat, verssorokat.
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