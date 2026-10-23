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1956 őszén diákok, munkások, katonák, politikusok és művészek álltak ki Magyarország szabadságáért. Sokan közülük az életüket vagy a szabadságukat áldozták a forradalomért, mások emigrációban folytatták a küzdelmet. Október 23. alkalmából tíz olyan ember történetét idézzük fel, akiknek a neve összeforrt 1956-tal. Kvízünk segítségével most még jobban megismerheted a forradalom hőseit és rendkívüli történeteiket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Kik voltak 1956 hősei? Tíz név és tíz történet, amire érdemes emlékezni 1/10 kérdés Ki volt Magyarország miniszterelnöke az 1956-os forradalom idején, akit később a megtorlások során kivégeztek? Nagy Imre Hegedüs András Rákosi Mátyás Gerő Ernő Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik ismert színművész szavalta el a Nemzeti dalt az 1956. október 23-i tüntetésen? Páger Antal Sinkovits Imre Latinovits Zoltán Darvas Iván Következő kérdés 3/10 kérdés Ki volt az a fiatal forradalmár, akit 1959-ben, mindössze 18 évesen végeztek ki? Pongrátz Gergely Mansfeld Péter Maléter Pál Göncz Árpád Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik magyar politikus maradt a Parlamentben 1956. november 4-én, a szovjet csapatok támadása idején, és adott ki kiáltványt a forradalom védelmében? Lukács György Hamvas Béla Tildy Zoltán Bibó István Következő kérdés 5/10 kérdés Ki az a magyar politikus, aki az újjáalakult Szociáldemokrata Pártot vezette az 1956-os forradalom idején, majd emigrációban képviselte a forradalom ügyét? Tóth Ilona Wittner Mária Slachta Margit Kéthly Anna Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik híres magyar egyházi vezetőt szabadították ki 1956-ban a házi őrizetéből? Apor Vilmos Ravasz László Márton Áron Mindszenty József Következő kérdés 7/10 kérdés Ki volt az a női szabadságharcos, akit halálra ítéltek 1956-os szerepvállalása miatt, de végül hosszú börtönbüntetés után szabadult? Nagy Erzsébet Slachta Margit Tóth Ilona Wittner Mária Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik későbbi magyar köztársasági elnököt ítélték börtönbüntetésre az 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatt? Mádl Ferenc Sulyok Tamás Göncz Árpád Sólyom László Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik ismert orvostanhallgató és forradalmárnő lett az 1956 utáni megtorlások egyik legismertebb áldozata? Nagy Erzsébet Tóth Ilona Slachta Margit Péchy Blanka Következő kérdés 10/10 kérdés Ki volt a Corvin közi felkelők egyik legismertebb vezetője, aki a forradalom után emigrált? Dudás József Angyal István Pongrátz Gergely Szabó János Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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