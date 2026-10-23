A csőd szélére került a népszerű légitársaság: a járatok sorsáról is megszólalt a vállalat

Újabb román légitársaság kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását: a Dan Air október 22-én nyújtotta be kérelmét a bírósághoz – írja az economedia.ro. A vállalat hangsúlyozta, hogy járatai továbbra is a megszokott menetrend szerint közlekednek, az eljárás célja pedig a működés folyamatosságának biztosítása. A társaság tavaly még nyereséges volt, adósságállománya azonban 40 százalékkal nőtt, miközben egy másik román légitársaság, az Anima Wings is fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezett.

A 2017-ben, Just Us Air néven alapított légiforgalmi vállalat október 22-én nyújtotta be az Ilfov megyei törvényszékhez a fizetésképtelenné nyilvánítási kérelmet. "A döntés megelőző és felelős jellegű, a célja a járatok folyamatosságának, az utasoknak és az üzletfeleknek a védelme. A teljes eljárás folyamán a Dan Air a megszokott módon folytatja a tevékenységét, a járatok menetrendje változatlan" - közölte a vállalat.

A cégvezetés azt állítja, szeretné elkerülni a Blue Air csődjéhez vezető forgatókönyvet. A Blue Air egy román diszkont légitársaság volt, amelynek a számláit 2022 szeptemberében zárolta a bukaresti környezetvédelmi minisztérium alárendeltségébe tartozó környezetvédelmi alap. Emiatt a légitársaság valamennyi járatát felfüggesztették, s mivel nem sikerült befektetőt találni, 2025 júliusában a bíróság kimondta a csődöt.

"A Dan Airnek nincsenek banki hitelei, tevékenységét a működési bevételekből finanszírozza. A cégnek nincsenek tartozásai az üzemanyag-beszállítók és a Henri Coanda Nemzetközi Repülőtér felé" - idézi az economedia.ro a vállalat közleményét. A Dan Air Bukarestből és Bacauból repül Belgiumba, Olaszországba, Írországba, Spanyolországba, Nagy-Britanniába, Grúziába, Jordániába és Szíriába.

2025-ben az előző évinél 27 százalékkal nagyobb, 224,195 millió lej (mintegy 15 milliárd forint) árbevétel mellett 11,606 millió lej (mintegy 795 millió forint) nettó nyereséget ért el, miközben az adósságállománya 40 százalékkal 126,274 millió lejre (mintegy 8,6 milliárd forint) nőtt.

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Szeptember végén egy másik román légitársaság, az Anima Wings kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását, amit a bukaresti törvényszék elutasított. Október 20-án a diszkont légitársaság újabb kérelmet nyújtott be, s az Anima Wings 27 hitelezője szintén kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítási eljárás megindítását.