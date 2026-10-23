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Tízéves szélrekord dőlt meg a fővárosban: brutális széllökésekkel csapott le az átvonuló front
Megdőlt az október 22-i fővárosi szélrekord csütörtökön, miután a János-hegyen óránkénti 99 kilométeres széllökést mértek – közölte a HungaroMet. A korábbi, 93,6 kilométer/órás rekordot 2014-ben regisztrálták ugyanezen a napon, szintén a János-hegyen. A viharos szelet egy Magyarország felett átvonuló frontrendszer okozta.
Megdőlt a fővárosi szélrekord csütörtökön - közölte a HungaroMet a honlapján pénteken. Azt írták: csütörtökön egy hullámzó frontrendszer haladt át Magyarország felett, amely után többfelé erőssé, viharossá fokozódott az északnyugati, nyugati szél.
A fővárosban a János-hegyen óránkénti 99 kilométeres széllökést regisztráltak, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó szélrekord. A korábbi rekordot 2014-ben mérték ezen a napon, szintén a János-hegyen, akkor óránkénti 93,6 kilométeres volt a legnagyobb széllökés.
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