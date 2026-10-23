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Drasztikus fordulatot vesz az időjárás: két hullámban csap le a csapadék Magyarországra
Pénteken még többnyire napos, száraz idő várható, a hétvégére azonban két hullámban is csapadék érkezik Magyarországra. Szombaton főként a Dunántúlon és a középső országrészben eshet, vasárnap estétől pedig ismét egyre többfelé eredhet el az eső. Közben az éjszakák is hidegek lesznek, helyenként fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet.
Pénteken a reggeli pára és köd feloszlása, valamint az északkeleti felhőzet felszakadozása után többnyire napos, fátyolfelhős idő várható - írja a HungaroMet. Délután nyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, amely naplementéig elsősorban a nyugati országrészt érinti. Csapadék még nem valószínű, a déli szél azonban északnyugaton megélénkül, Sopron környékén időnként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14–16 fok között alakul.
Éjszaka nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és az éjszaka második felében egyre nagyobb területen elered az eső. Keleten eközben fátyolfelhős idő várható, helyenként köd is képződhet. Hajnalra általában 1–9 fok közé hűl le a levegő, de az északkeleti völgyekben gyenge fagy is előfordulhat.
Szombaton tovább növekszik a felhőzet, a Tiszántúlon azonban csak késő délutánra borulhat be az ég. A Dunántúlon és az ország középső részén többfelé várható eső, zápor. A szél északira fordul, időnként megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 10 és 19 fok között alakul.
Vasárnap hajnalra mindenütt csökken a felhőzet, a pára és a köd feloszlása után többfelé kisüt a nap. Napközben azonban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik, amely az Alpokalját már dél körül, a Tiszántúlt viszont csak napnyugta után éri el. Estétől újabb csapadékhullám érkezik, egyre többfelé alakulhat ki eső, zápor, az Alföldre azonban várhatóan csak éjfél körül jut el a csapadék. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7 fok, délután pedig 13–18 fok várható.
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