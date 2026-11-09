Minden magyar dolgozót érinthet a döntés: átírhatják a szabadságok elszámolásának szabályait?

Az Alkotmánybíróság dönthet a Wizz Air munkavállalóinak bérperében, miután felmerült, hogy a szabadság idejére járó juttatásokat szabályozó munka törvénykönyve alaptörvénybe ütközhet. Az ügy kimenetele az összes magyarországi munkáltatóra és munkavállalóra hatással lehet - értesült a 24.hu.

A WizzAir pilótái és légiutas-kísérői két különálló perben indítottak eljárást a légitársaság ellen. Keresetükben arra hivatkoztak, hogy a cég hibásan számolta ki a szabadság és a betegszabadság idejére járó távolléti díjukat, amivel jelentős anyagi veszteséget okozott nekik.

A Fővárosi Törvényszék első fokon mindkét esetben a dolgozóknak adott igazat. A bíróság az elmaradt munkabér és a késedelmi kamatok megfizetésére kötelezte a légitársaságot, ám a vállalat fellebbezést nyújtott be az ítéletek ellen.

A másodfokon eljáró ítélőtábla azonban felfüggesztette a pereket. A bírák az Alkotmánybírósághoz fordultak, mivel megítélésük szerint maga a vonatkozó munkajogi szabályozás lehet alaptörvény-ellenes, vagy ütközhet nemzetközi szerződésekbe.

Ha a jogszabályt emiatt módosítani kell, az jócskán túlmutat a légitársaság ügyén, és a hazai munkaerőpiac egészét érintheti. A vita ebben az esetben ugyanis arról szólna, hogy elég-e az a szabályozás, amely a szabadság alatt csak bizonyos bérelemeket vesz figyelembe, miközben egy munkavállaló fizetésének egy jelentős része más, a tényleges munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokból is állhat.

A Fővárosi Ítélőtábla szerint a jelenlegi szabályozás oda vezethet, hogy a munkavállaló éppen akkor kap kevesebb pénzt, amikor a jog által biztosított pihenőidejét tölti.