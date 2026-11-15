Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 15.)

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. november 14.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:

16, 18, 24, 31, 86

Joker: 732989 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 19 db

3-as találat: 1945 db

2-es találat: 57035 db



OTP: 41300 Ft

MOL: 4980 Ft

RICHTER: 13540 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.16: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak. Csapadékrendszer erősödik meg fölöttünk, amelyből több helyen számíthatunk esőre, záporra, északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. A délies, majd a nyugatias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 0 és +7, a maximum-hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű.

2026.11.17: Hosszabb-rövidebb szakadozások mellett alapvetően sok felhő valószínű. Átmenetileg kevesebb helyen eshet, azonban a késő délutáni, esti órákban ismét egyre többfelé elered az eső. A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet 1, 7 fok között alakul, a maximum-hőmérséklet általában 10 és 16 fok között várható, de északkeleten hidegebb lehet az idő.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Kedvezően alakul a levegőminőség. (2026.11.15. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.11.15)

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