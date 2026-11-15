2026. november 15. vasárnap Albert, Lipót
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 15.)
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Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 15.)

Pénzcentrum
2026. november 15. 07:45 2 perc

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. november 15.

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<h2>Ötöslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. november 14.<br> Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>16, 18, 24, 31, 86</b><br> Joker: <b>732989</b> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5-ös találat: 0 db<br> 4-es találat: 19 db<br> 3-as találat: 1945 db<br> 2-es találat: 57035 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 41300 Ft
MOL: 4980 Ft
RICHTER: 13540 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.11.16: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak. Csapadékrendszer erősödik meg fölöttünk, amelyből több helyen számíthatunk esőre, záporra, északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. A délies, majd a nyugatias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 0 és +7, a maximum-hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű.

2026.11.17: Hosszabb-rövidebb szakadozások mellett alapvetően sok felhő valószínű. Átmenetileg kevesebb helyen eshet, azonban a késő délutáni, esti órákban ismét egyre többfelé elered az eső. A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet 1, 7 fok között alakul, a maximum-hőmérséklet általában 10 és 16 fok között várható, de északkeleten hidegebb lehet az idő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Kedvezően alakul a levegőminőség. (2026.11.15. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.11.15)

Akciók

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