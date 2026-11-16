Komoly balesettel indult a hét Budapesten: autóval koccant a HÉV – ezen a vonalon módosult a közlekedés

Összeütközött egy autó és a H5-ös HÉV hétfő reggel a III. kerületi Szentendrei úton, ezért a HÉV nem jár Aquincum és a Batthyány tér között.

Autóval koccant a H5-ös HÉV ma reggel. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet; az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kimaradt szakaszon a HÉV helyett pótló autóbusszal lehet utazni.