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Komoly balesettel indult a hét Budapesten: autóval koccant a HÉV – ezen a vonalon módosult a közlekedés
Utazás

Komoly balesettel indult a hét Budapesten: autóval koccant a HÉV – ezen a vonalon módosult a közlekedés

MTI
2026. november 16. 07:52 1 perc

Összeütközött egy autó és a H5-ös HÉV hétfő reggel a III. kerületi Szentendrei úton, ezért a HÉV nem jár Aquincum és a Batthyány tér között.

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Autóval koccant a H5-ös HÉV ma reggel. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet; az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

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A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kimaradt szakaszon a HÉV helyett pótló autóbusszal lehet utazni.
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TolllerBela
1 órája
Ez semmi ahhoz képest, ha majd másfél évre leáll az egész szentendrei HÉV ...
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