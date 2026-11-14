Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 14.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. november 14., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. november 13.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 12, 27, 35, 44

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 1 db

5-ös találat: 3 db

4+2-es találat: 1 db

4+1-es találat: 41 db

4-es találat: 82 db

3+2-as találat: 32 db

3+1-as találat: 1120 db

2+2-es találat: 475 db

3-as találat: 2714 db

1+2-es találat: 2472 db

2+1-es találat: 13509 db



OTP: 41300 Ft

MOL: 4980 Ft

RICHTER: 13540 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.15: Hajnalban helyenként párásság, köd képződik, amely délelőtt megszűnik. Később a napsütést követően délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és este a délnyugati tájakon néhol kisebb eső már lehet. A déli, délkeleti szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6, +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6, 12 fok között várható.

2026.11.16: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak. Csapadékrendszer erősödik meg fölöttünk, amelyből több helyen számíthatunk esőre, záporra, valamelyest kisebb eséllyel a nyugati vidékeken. A délies szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 0 és +8, a maximum-hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul, de a szombat esti órákban időszakosan megemelkedhet a PM10 koncentrációja. (2026.11.14. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2026.11.14)

Akciók

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