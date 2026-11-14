A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 14.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. november 14., szombat.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.15: Hajnalban helyenként párásság, köd képződik, amely délelőtt megszűnik. Később a napsütést követően délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és este a délnyugati tájakon néhol kisebb eső már lehet. A déli, délkeleti szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6, +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6, 12 fok között várható.
2026.11.16: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak. Csapadékrendszer erősödik meg fölöttünk, amelyből több helyen számíthatunk esőre, záporra, valamelyest kisebb eséllyel a nyugati vidékeken. A délies szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 0 és +8, a maximum-hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul, de a szombat esti órákban időszakosan megemelkedhet a PM10 koncentrációja. (2026.11.14. szombat éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2026.11.14)
Akciók
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Új időzónára tér át Grönland 2027 őszétől, az erről szóló döntést a sziget parlamentje csütörtökön hagyta jóvá.
Megkezdődik a területszerzések előkészítése a Budakeszin és a budapesti Budakeszi úton tervezett új buszsávok megépítéséhez
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Túrázók figyelem! Fák dőlhetnek ki a Mecsekben a hosszan tartó esőzés következtében felázott talaj és a várható erős széllökések miatt...
Újabb hasznos funkciókkal frissült a MÁVPlusz alkalmazás, amelynek köszönhetően egyszerűbbé vált a fizetés, valamint átláthatóbb lett az utazástervezés és a jegykezelés.
Országszerte számos helyen okozott károkat a csütörtök óta tartó esőzés és az erős szél:
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