Nem adott érdemi információt arra a kérdésre, hogy valakinek a vallomása alapján indult-e meg a kutatás, esetleg egy vádalku után indultak a pénzért.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 16.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. november 16., hétfő.
Névnap
Ödön
Friss hírek
- Küszködnek a hazai vendéglátósok: 2027-ben ezen bukhat el rengeteg étterem és szálloda Magyarországon
- „Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
- 3100 forint egy adag sültkrumpliért? Kiderült az igazság a budapesti karácsonyi vásár árairól: ezért olyan drága minden
- Sokan nem is sejtik, milyen gyakran kellene ágyneműt mosni: van, aki hónapokig halogatja a cserét, és ez veszélyes
- Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben, mutatjuk, hol lesz Magyarország helye
- Tömegével láncolja magához a magyarokat a TikTok: elképesztő, hányan használják már naponta
Deviza árfolyam
EUR: 364.97 Ft
CHF: 394.93 Ft
GBP: 437.54 Ft
USD: 331.32 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41300 Ft
MOL: 4980 Ft
RICHTER: 13540 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.17: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, főként a nap első felében lehetnek keleten szakadozások a felhőzetben. Kezdetben helyenként főként északon, később egyre többfelé várható eső. A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet többnyire 1, 6 fok között alakul, de északkeleten a kevésbé felhős részeken gyenge fagy is lehet. A maximum-hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb lehet.
2026.11.18: Többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 17 fok között várható, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.16. hétfő éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hétfőn gyenge hidegfront érkezik, emiatt a frontérzékenyeknél fejfájás, migrén, vérnyomáscsökkenés előfordulhat. (2026.11.16)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Vége lehet a bosszantó késéseknek: most közölte Vitézy Dávid, teljes újjáépítés vár erre a vasútvonalra
Első lépésként azt mérik fel, hogy a pályának pontosan mely szakaszain van szükség beavatkozásra.
Történelmi esély előtt Magyarország: ez lehet a vidék nagy kitörési potenciálja a következő 5-10 évben
Egy friss európai turisztikai térkép szerint a kontinens vendégéjszakáinak fele mindössze 102 régióban koncentrálódik: de mit jelent mindez Magyarország számára?
Bejelentette Vitézy Dávid: végleg eltűnhetnek a "mikuláscsomagok" a magyar autókról – ez jöhet helyettük
A tervezet másik kiemelt célkitűzése a fővárosi és az agglomerációs közösségi közlekedés integrációja.
Komoly balesettel indult a hét Budapesten: autóval koccant a HÉV – ezen a vonalon módosult a közlekedés
A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a kimaradt szakaszon a HÉV helyett pótló autóbusszal lehet utazni.
A Pénzcentrum 2026. november 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Különleges bulivillamos indul útjára Budapesten szombatonként: ezen a vonalon közlekedik, így lehet feljutni rá
A tánctérré alakított szerelvényen ismert hazai DJ-k és zenei kollektívák szolgáltatják a zenét, miközben a résztvevők az esti Budapest kivilágított utcáin utaznak keresztül.
Hamarosan élesedik az új vasúti menetrend: ezek lesznek a legnagyobb változások, készülhetnek lélekben az utasok
A tartós pályaállapotromlás miatt állandósult késéseket beépítették a menetrendbe, így néhány perccel nőni fog a menetidő a Budapest-Pécs és a Budapest-Szeged vonalon is.
Idén már nem indul el a személyszállítás Budapest–Belgrád-vasútvonalon: a tesztek hibákat tártak fel, ezt még ki kell javítani
A próbák során kisebb szoftverhibákra derült fény, amelyeket ki kell javítani.
Feloldotta a felszállási tilalmat az Egyesült Államok: tízezrek rekedtek a reptereken országszerte, késésekre készülni
Több tízezer utas rekedt a repülőtereken az Egyesült Államokban a felszállási tilalom miatt. A tilalom következtében több mint 6600 járatot töröltek, 8600 esetében pedig késésekre...
A Pénzcentrum 2026. november 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Óriási bővítésre készül a népszerű légitársaság: naponta indulhatnak a járatok Budapestről a távol-keleti metropoliszba
2027 március végétől jelentősen sűrűsödhet a Budapest és Szöul közötti légi összeköttetés.
Filmforgatás miatt lezárják a Szabadság hidat, valamint a Fővám teret és a Vámház körutat szombat 15 órától másnap hajnalig.
Új időzónára tér át Grönland 2027 őszétől, az erről szóló döntést a sziget parlamentje csütörtökön hagyta jóvá.
Megkezdődik a területszerzések előkészítése a Budakeszin és a budapesti Budakeszi úton tervezett új buszsávok megépítéséhez
Miközben felhasználók milliói bosszankodtak az Outlook pénteki leállása miatt, a marketingesek már a következő posztot írták
A kormány támogatja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti bekötését, amelynek kivitelezésére már zajlik a több száz milliárd forintos koncessziós közbeszerzési eljárás.
"Rohadt eső" - dühödt arcok, valahová tartanak. Esernyőik összeérnek, meg is jegyzik maguknak, hogy “szűkös a tér, rohadt eső, miért nem megyünk gyorsabban?”
Kiadták a figyelmeztetést: komoly károkat okozott az ítéletidő, a Mecsekben már az erdei kirándulás is veszélyes lehet
Túrázók figyelem! Fák dőlhetnek ki a Mecsekben a hosszan tartó esőzés következtében felázott talaj és a várható erős széllökések miatt...
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.