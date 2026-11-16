Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 16.)

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. november 12.

A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 8, 28, 30, 35, 45

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 10 db

4-es találat: 787 db

3-as találat: 13098 db



OTP: 41300 Ft

MOL: 4980 Ft

RICHTER: 13540 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.17: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, főként a nap első felében lehetnek keleten szakadozások a felhőzetben. Kezdetben helyenként főként északon, később egyre többfelé várható eső. A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet többnyire 1, 6 fok között alakul, de északkeleten a kevésbé felhős részeken gyenge fagy is lehet. A maximum-hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb lehet.

2026.11.18: Többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 17 fok között várható, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.16. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hétfőn gyenge hidegfront érkezik, emiatt a frontérzékenyeknél fejfájás, migrén, vérnyomáscsökkenés előfordulhat. (2026.11.16)

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