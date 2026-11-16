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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 16.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 16.)

Pénzcentrum
2026. november 16. 07:45 3 perc

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. november 16., hétfő.

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Friss hírek

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GBP: 437.54 Ft
USD: 331.32 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. november 12.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>2, 8, 28, 30, 35, 45</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 10 db<br> 4-es találat: 787 db<br> 3-as találat: 13098 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 41300 Ft
MOL: 4980 Ft
RICHTER: 13540 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.11.17: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, főként a nap első felében lehetnek keleten szakadozások a felhőzetben. Kezdetben helyenként főként északon, később egyre többfelé várható eső. A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet többnyire 1, 6 fok között alakul, de északkeleten a kevésbé felhős részeken gyenge fagy is lehet. A maximum-hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb lehet.

2026.11.18: Többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 17 fok között várható, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.16. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hétfőn gyenge hidegfront érkezik, emiatt a frontérzékenyeknél fejfájás, migrén, vérnyomáscsökkenés előfordulhat. (2026.11.16)

Akciók

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