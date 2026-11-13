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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 13.)
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Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 13.)

Pénzcentrum
2026. november 13. 07:45 2 perc

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. november 13., péntek.

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Friss hírek

Deviza árfolyam

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CHF: 395.37 Ft
GBP: 437.14 Ft
USD: 330.54 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 41960 Ft
MOL: 4822 Ft
RICHTER: 13590 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.11.14: Éjjel a déli és keleti tájakon is kiderül az ég. A pára- és ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban -6, +3, délután 6, 11 fok valószínű.

2026.11.15: A pára- és ködfoltok feloszlása után napos idő várható, majd napközben nagy területen megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délkeleti, déli szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5, +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6, 11 fok között valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség a szeles időjárás hatására kedvezően alakul. (2026.11.13. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Erős hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Emellett a szervezet görcskészsége erősödik, az ízületi fájdalmak, a felső légúti megbetegedések is gyakrabban felléphetnek. (2026.11.13)

Akciók

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