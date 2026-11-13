Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 13.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. november 13., péntek.

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RICHTER: 13590 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.14: Éjjel a déli és keleti tájakon is kiderül az ég. A pára- és ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült idő várható csapadék nélkül. Az északnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban -6, +3, délután 6, 11 fok valószínű.

2026.11.15: A pára- és ködfoltok feloszlása után napos idő várható, majd napközben nagy területen megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délkeleti, déli szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5, +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6, 11 fok között valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség a szeles időjárás hatására kedvezően alakul. (2026.11.13. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Erős hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Emellett a szervezet görcskészsége erősödik, az ízületi fájdalmak, a felső légúti megbetegedések is gyakrabban felléphetnek. (2026.11.13)

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