Mérföldkőhöz érkezett a gigaberuházás: Vitézy Dávid bejelentette a magyar reptéri vasút részleteit

A kormány támogatja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti bekötését, amelynek kivitelezésére már zajlik a több száz milliárd forintos koncessziós közbeszerzési eljárás, így jövő év elején elindulhat az ajánlattételi szakasz – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-videóban.

A beruházás egy már érvényes vasúthatósági engedéllyel rendelkező, átmenő rendszerű megoldással valósul meg. A tervek szerint Kőbánya-Kispesttől a jelenlegi kettő helyett négy vágányra bővítik a pályát, a két új vágány pedig a Csévéző utcánál ágazik majd ki. Ezen a ponton a vasúti fejlesztést össze kell hangolni a reptéri gyorsforgalmi út projektjével is. A nyomvonal a repülőtér két futópályája között halad majd, a 2-es terminál előterében – a jelenlegi Holiday Parking és a szállodák térségében – pedig egy mélyállomás épül. Innen a meglévő 2-es, valamint a jövőben felépülő új terminálépület is teljesen zárt módon, gyalogosan lesz megközelíthető. A vasútvonal ezt követően a föld alatt, külön szintben keresztezi az M0-s autóutat, majd a felszínre visszatérve, Vecsést és Monort elkerülve csatlakozik vissza a ceglédi–szolnoki fővonalba.

A fejlesztés révén az ország keleti és nyugati részéből egyaránt közvetlen vasúti kapcsolat jön létre a légikikötővel. A Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Kecskemét és Cegléd irányából érkező InterCity és InterRégió járatok meg tudnak majd állni a repülőtéren. Emellett a Nyugat-Magyarországról – többek között Győr, Tatabánya és Székesfehérvár térségéből – érkező vonatok Kelenföldtől a Déli Körvasút új megállóit (Nádorkert, Közvágóhíd és a rövidesen épülő Népliget) érintve szintén elérik majd a légikikötőt.

"A repülőtérre érkező utasnak lenne lehetősége sűrű vonatokkal a Nyugatiba menni, Zugló érintésével, illetve lenne lehetőség Kelet-Magyarország összes nagyvárosa felé közvetlen vonattal utazni" – fogalmazott a tárcavezető.

A nagyszabású projekt megvalósítására irányuló koncessziós közbeszerzési eljárás jelenleg a részvételi szakaszban jár. A jelentkezések hiánypótlása november végén zárul, ezt követően teszik közzé a második fordulóba továbbjutók névsorát, a jövő év elején pedig elindulhat a konkrét ajánlattételi szakasz.

"Itt már kivitelezőt, illetve koncesszort keresünk, aki ezt a repülőtéri vasútvonalat megvalósítja. Tehát, ha úgy tetszik, közbeszerzési értelemben előrébb jár a vasút, mint a közút" – tette hozzá Vitézy Dávid.