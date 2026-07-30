Eldőlt a repülőterek versenye: innen repülhetünk a legtöbb úti célra átszállás nélkül

Az isztambuli repülőtér kínálja jelenleg a legtöbb közvetlen repülőjáratot Európában: összesen 294 célállomás érhető el átszállás nélkül a török légikikötőből. A legfrissebb adatok szerint a párizsi Charles de Gaulle és az amszterdami Schiphol holtversenyben a második helyen áll, míg a londoni Heathrow ezúttal csak a kilencedik lett a közvetlen desztinációk számát tekintve - tudósított az euronews.

Az OAG (Official Aviation Guide) globális utazási adatszolgáltató elemzése az európai légi közlekedési csomópontok közvetlen összeköttetéseit vette górcső alá. A lista élén végző isztambuli légikikötő első helye nem meglepő, hiszen itt található a világ egyik legkiterjedtebb hálózatával rendelkező légitársasága, a Turkish Airlines bázisa. A török tranzitközpontból a legkülönfélébb célállomásokra, például Antalyába, Mexikóvárosba vagy akár Sydney-be is indulnak közvetlen járatok.

A második helyen álló párizsi Charles de Gaulle és az amszterdami Schiphol repülőtér egyaránt 262 közvetlen úti célt kínál az utazóknak. A negyedik pozíciót a frankfurti repülőtér szerezte meg 258 célállomással, míg az első öt mezőnyét a római Fiumicino zárja 230 elérhető desztinációval.

Az európai élmezőnyben jelentős szerepet játszanak a spanyolországi légikikötők is, hiszen a madridi Adolfo Suárez 227, a barcelonai El Prat pedig 220 közvetlen úti céllal a hatodik, illetve a hetedik helyet foglalja el. Bár az Egyesült Királyság repülőterei hagyományosan erős forgalmat bonyolítanak le, a londoni Heathrow ezúttal a kilencedik helyre került 210 közvetlen járattal, a Gatwick pedig a tizedik pozíciót szerezte meg 200 desztinációval.

Érdemes azonban különbséget tenni a közvetlen úti célok száma és az átszállási hálózat komplexitása között. Bár a 2026. július végi állapot szerint a konkrét desztinációk számában Isztambul vezet, az OAG korábbi, 2025-ös globális jelentésében a londoni Heathrow bizonyult a világ legjelentősebb tranzitközpontjának. Ezt a minősítést a nemzetközi járatok közötti menetrend szerinti átszállási lehetőségek volumene alapján érdemelte ki, megelőzve az isztambuli és az amszterdami repülőteret.