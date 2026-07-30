2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A törökországi Isztambul Nemzetközi Repülőtér modern indulási termináljának belső tere, utazókkal teli nyüzsgő bevásárlóövezet, modern mennyezeti kialakítás, ragyogó neonfények
Utazás

Eldőlt a repülőterek versenye: innen repülhetünk a legtöbb úti célra átszállás nélkül

Pénzcentrum
2026. július 30. 20:48

Az isztambuli repülőtér kínálja jelenleg a legtöbb közvetlen repülőjáratot Európában: összesen 294 célállomás érhető el átszállás nélkül a török légikikötőből. A legfrissebb adatok szerint a párizsi Charles de Gaulle és az amszterdami Schiphol holtversenyben a második helyen áll, míg a londoni Heathrow ezúttal csak a kilencedik lett a közvetlen desztinációk számát tekintve - tudósított az euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az OAG (Official Aviation Guide) globális utazási adatszolgáltató elemzése az európai légi közlekedési csomópontok közvetlen összeköttetéseit vette górcső alá. A lista élén végző isztambuli légikikötő első helye nem meglepő, hiszen itt található a világ egyik legkiterjedtebb hálózatával rendelkező légitársasága, a Turkish Airlines bázisa. A török tranzitközpontból a legkülönfélébb célállomásokra, például Antalyába, Mexikóvárosba vagy akár Sydney-be is indulnak közvetlen járatok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A második helyen álló párizsi Charles de Gaulle és az amszterdami Schiphol repülőtér egyaránt 262 közvetlen úti célt kínál az utazóknak. A negyedik pozíciót a frankfurti repülőtér szerezte meg 258 célállomással, míg az első öt mezőnyét a római Fiumicino zárja 230 elérhető desztinációval.

Kapcsolódó cikkeink:

Az európai élmezőnyben jelentős szerepet játszanak a spanyolországi légikikötők is, hiszen a madridi Adolfo Suárez 227, a barcelonai El Prat pedig 220 közvetlen úti céllal a hatodik, illetve a hetedik helyet foglalja el. Bár az Egyesült Királyság repülőterei hagyományosan erős forgalmat bonyolítanak le, a londoni Heathrow ezúttal a kilencedik helyre került 210 közvetlen járattal, a Gatwick pedig a tizedik pozíciót szerezte meg 200 desztinációval.

Érdemes azonban különbséget tenni a közvetlen úti célok száma és az átszállási hálózat komplexitása között. Bár a 2026. július végi állapot szerint a konkrét desztinációk számában Isztambul vezet, az OAG korábbi, 2025-ös globális jelentésében a londoni Heathrow bizonyult a világ legjelentősebb tranzitközpontjának. Ezt a minősítést a nemzetközi járatok közötti menetrend szerinti átszállási lehetőségek volumene alapján érdemelte ki, megelőzve az isztambuli és az amszterdami repülőteret.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #európa #turizmus #repülés #légitársaság #toplista #repülőtér #airport #repülőjárat
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:29
20:58
20:48
20:35
20:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 30.
Kiderült a legnépszerűbb bolti sörök titka: szinte az összes kedvencünket érinti, ezt jobb tudni
2026. július 30.
Súlyos krízis fenyegeti a magyar háztartásokat: egyetlen váratlan kiadás elég, és beüt a katasztrófa
2026. július 30.
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
NAPTÁR
Tovább
2026. július 30. csütörtök
Judit, Xénia
31. hét
Július 30.
Barátság világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
14 órája
Újabb helyen rendeltek el fürdési tilalmat: bezárják a népszerű strandot a Balatonnál
2
5 napja
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
3
5 napja
Kiadták a riasztást, itt csaphatnak le a zivatarok vasárnap: egy hidegfront érkezik a brutál kánikula előtt
4
6 napja
Újabb csapás a közlekedőknek: egy tollvonással törölték a gyorsforgalmi utat
5
2 napja
Visszatér a perzselő hőség: eddig tart az elviselhetetlen meleg Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó- és adóelőleg fizetés
az adókat a törvényben előírt időpontokban kell megfizetni. A folyamatos állami bevétel biztosítása érdekében a törvény adóelőleg fizetési kötelezettséget is előír. Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem helyettesíti az adó bevallását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 20:58
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 31. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 19:02
Ha teheted, messzire kerüld az ilyen kávézókat: a fertőzések melegágya, ha így szolgálnak ki
Agrárszektor  |  2026. július 30. 20:29
Döntött a hatóság: különleges legyeket szórnak szét ebben a térségben