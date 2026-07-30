De mikor érdemes venni? Az évközi modelleknél november a legolcsóbb hónap, a nyár a legdrágább.
Eldőlt a repülőterek versenye: innen repülhetünk a legtöbb úti célra átszállás nélkül
Az isztambuli repülőtér kínálja jelenleg a legtöbb közvetlen repülőjáratot Európában: összesen 294 célállomás érhető el átszállás nélkül a török légikikötőből. A legfrissebb adatok szerint a párizsi Charles de Gaulle és az amszterdami Schiphol holtversenyben a második helyen áll, míg a londoni Heathrow ezúttal csak a kilencedik lett a közvetlen desztinációk számát tekintve - tudósított az euronews.
Az OAG (Official Aviation Guide) globális utazási adatszolgáltató elemzése az európai légi közlekedési csomópontok közvetlen összeköttetéseit vette górcső alá. A lista élén végző isztambuli légikikötő első helye nem meglepő, hiszen itt található a világ egyik legkiterjedtebb hálózatával rendelkező légitársasága, a Turkish Airlines bázisa. A török tranzitközpontból a legkülönfélébb célállomásokra, például Antalyába, Mexikóvárosba vagy akár Sydney-be is indulnak közvetlen járatok.
A második helyen álló párizsi Charles de Gaulle és az amszterdami Schiphol repülőtér egyaránt 262 közvetlen úti célt kínál az utazóknak. A negyedik pozíciót a frankfurti repülőtér szerezte meg 258 célállomással, míg az első öt mezőnyét a római Fiumicino zárja 230 elérhető desztinációval.
Az európai élmezőnyben jelentős szerepet játszanak a spanyolországi légikikötők is, hiszen a madridi Adolfo Suárez 227, a barcelonai El Prat pedig 220 közvetlen úti céllal a hatodik, illetve a hetedik helyet foglalja el. Bár az Egyesült Királyság repülőterei hagyományosan erős forgalmat bonyolítanak le, a londoni Heathrow ezúttal a kilencedik helyre került 210 közvetlen járattal, a Gatwick pedig a tizedik pozíciót szerezte meg 200 desztinációval.
Érdemes azonban különbséget tenni a közvetlen úti célok száma és az átszállási hálózat komplexitása között. Bár a 2026. július végi állapot szerint a konkrét desztinációk számában Isztambul vezet, az OAG korábbi, 2025-ös globális jelentésében a londoni Heathrow bizonyult a világ legjelentősebb tranzitközpontjának. Ezt a minősítést a nemzetközi járatok közötti menetrend szerinti átszállási lehetőségek volumene alapján érdemelte ki, megelőzve az isztambuli és az amszterdami repülőteret.
Súlyos fejtörést okoz a MÁV-nak a 40 fokos hőség: ettől állnak le most a vonatok, még keresik a megoldást
A MÁV-csoport felhívta a figyelmet arra, hogy mától ismét a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon.
A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban.
Hőségriasztás a MÁV-nál: erre készülhetnek az utasok az állomásokon, ezt tanácsolja a közlekedési vállalat indulás előtt
Számos vasút- és buszállomásokon ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját.
A Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján július 29-től ideiglenesen szünetel a fürdőzés.
A Pénzcentrum 2026. július 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Korlátozzák az alkohol éjszakai árusítását a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: este 9-től nem adnak ki italt
A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból.
Nem csökken az utazási kedv a nyár végével: a magyarok csaknem 50 százalékkal több repülőjegyet foglaltak az őszi hónapokra, mint egy évvel korábban.
Módosult a riasztás, még brutálisabb hőség csap le Magyarországra: csak öt megye ússza meg a kánikulát
Újabb hőhullám éri el Magyarországot, és napról napra egyre nagyobb területet érint a hőség. Az országos tisztifőorvos már csütörtöktől hőségriadót rendelt el.
Zátonyra futott egy szállodahajó a Dunában az alacsony vízállás miatt: több mint száz utast kellett kimenteni
A baleset éjszaka, korlátozott látási viszonyok között történt, amelyhez a Duna alacsony vízállása is hozzájárult.
2026 júniusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,3 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2026. július 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ismét egyre melegebb idő vár Magyarországra: szerdán már többfelé 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, csütörtökön pedig helyenként 37 fokot is mérhetünk.
Kész, ennyi volt: történelmi rekord dőlt meg a Dunánál - beütött a krach, tehetetlenül vesztegelnek a luxushajók
A biztonságos hajózáshoz a szabályok szerint legalább tízcentiméteres távolságot kell tartani a hajófenék és a folyómeder között a balesetek elkerülése érdekében
Több mint 9000 vendéglátóhely tűnt el Magyarországról hat év alatt, miközben az ágazat forgalma reálértéken szinte változatlan maradt.
Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az egész ország területére csütörtöktől.
Sínen van Vitézy nagy terve, jöhet az "országos BKK": alapjaiban alakul át a magyarországi tömegközlekedés
A parlament elfogadta a közösségi közlekedés átalakításáról szóló törvényt, amelynek értelmében egy országos közlekedésszervező és egy állami gördülőállomány-kezelő vállalat jön létre.
Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízszintje Budapestnél: a folyó kedden reggel már csak 31 centimétert mutatott a vízmércén
Tragédia a szemünk előtt: augusztusra 20 centisre apadhat a Velencei-tó vízszintje, ez már a haláltusa
Súlyos aszály és kritikus vízhiány fenyegeti Magyarország természetes vizeit, különösen a Velencei-tavat, amelynek vízszintje sorra dönti a negatív rekordokat.