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Bearded male aviator in black airline uniform posing for camera with hands in pockets in front of plane engine
Utazás

Újraindítja budapesti járatait a légitársaság: hamarosan ismét ide is közvetlenül eljuthatnak az utasok Budapestről

Pénzcentrum
2026. július 27. 18:16

Újraindítja közvetlen budapesti járatait a flydubai légitársasági július 31-étől - közölte a társaság hétfőn. Hangsúlyozták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubajhoz, és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz.

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Közölték: július 31-étől a flydubai gépei szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek Budapest és Dubaj között. A járatsűrűség 2026. október 25-étől napi szintre emelkedik.

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A flydubai június elején már nem először állította le Budapest és Dubaj közötti járatait. Akkor a légitársaság átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozva július végéig törölte valamennyi érintett járatát. Most megerősítették, hogy a jártokat újra elindítják.

A flydubai légitáraság több mint 137 millió utast szállított 2009-es indulása óta. A légitársaság 97 Boeing 737-es repülőgépet üzemeltet.

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Címlapkép: Getty Images
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