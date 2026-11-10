Súlyos veszteséggel küzd a hazai fuvarozási szektor: ezt a pluszköltséget már nem tudják kitermelni

Bár az elmúlt három hónapban a fuvardíjak emelkedése már meghaladta a költségek növekedését, éves összevetésben az ágazat még mindig komoly lemaradásban van. A dráguló üzemanyag, a béremelések és az erős forint okozta veszteségeket a szektor továbbra sem tudta teljes mértékben kitermelni - tudósított a HVG.

A DigiLog Consulting Közúti Fuvarozási Árindexe szerint egy év alatt a nemzetközi fuvarozás költségei 10,8, míg a belföldié 7,5 százalékkal ugrottak meg. Ezzel szemben a fuvardíjak jóval szerényebb mértékben, csupán 4,3, illetve 5 százalékkal emelkedtek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a díjemelések a belföldi piacon a többletköltségek 67 százalékát, a nemzetközi fuvaroknál viszont mindössze a 40 százalékát fedezik.

Negyedéves alapon már kedvezőbb a kép, hiszen a bevételek növekedési üteme végre utolérte a költségekét. A belföldi fuvarozásban mindkét mutató 1,8 százalékkal emelkedett, a nemzetközi piacon pedig a fuvardíjak 3,3 százalékos növekedése már felülmúlta a kiadások 2,1 százalékos emelkedését.

Ez a rövid távú javulás azonban nem elegendő az éves szintű hátrány ledolgozásához. A fuvarozó vállalkozások jövedelmezőségét a magas üzemanyagárak és a gépkocsivezetők béremelése emészti fel, amit a nemzetközi megbízások esetében az euró forinttal szembeni gyengülése is tovább súlyosbít.

Címlapkép: Stuart Brock, MTI/MTVA