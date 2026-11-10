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Close-up image of Hungarian 20,000 Forint banknotes, featuring the portrait of a historical figure. The intricate details of the currency's design are prominently visible.
Gazdaság

Hatalmas menetelésben a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. november 10. 08:14 1 perc

Erősödéssel kezdte a kedd reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euró, a dollár és a svájci frank jegyzése is alacsonyabb szintre került az előző esti árfolyamokhoz képest. A magyar fizetőeszköz november eleje óta is erősödött, különösen a dollárral szemben. Az év elejéhez viszonyítva szintén jelentős árfolyamnyereséget halmozott fel.

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Erősödött a forint kedd reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót reggel hét órakor 362,12 forinton jegyezték az előző este hat órai 362,38 forint után, a dollár jegyzése 322,37 forintra csökkent 323,41-ről, a svájci frankot pedig 393,69 forinton jegyezték 393,83 forint után.

A forint a novemberi kezdéshez képest erősebben áll, mintegy 1 százalékkal az euróval és a svájci frankkal szemben és közel másfél százalékkal a dollár ellenében.

A forint az év eleje óta az euróval szemben 5,8 százalék, a dollár ellenében 1,6 százalék, a svájci frankkal szemben pedig 4,7 százalék árfolyamnyereséget halmozott fel.
Címlapkép: Getty Images
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