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Hatalmasat zuhant a gáz ára, de van egy rossz hír, ami Európát is súlyosan érintheti
Jelentősen csökkent az európai földgáz ára, a jegyzés megawattóránként 79 euró közelébe esett, amire október 9. óta nem volt példa. A múlt heti 17,7 százalékos visszaesést követően újabb komoly áresés következett. A piaci hangulat javulásához hozzájárultak a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésével kapcsolatos remények. Európa helyzete azonban továbbra sem megnyugtató: az uniós gáztárolók töltöttsége jelentősen elmarad a korábbi évek átlagától, írja a Portfolio.
Nagyot zuhant az európai földgáz ára a nemzetközi piacokon: 7,2 százalékos esést követően megawattóránként 79 euró közelébe csökkent a jegyzés. Ez október 9. óta a legalacsonyabb árfolyam, és a múlt heti, összesen 17,7 százalékos visszaesés folytatását jelenti.
Az árcsökkenés hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésével kapcsolatos várakozások állnak. Donald Trump amerikai elnök rendkívül valószínűtlennek nevezte az Irán elleni nagyszabású katonai csapásokat, Marco Rubio külügyminiszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a tárgyalásokon nem feltétlenül várható gyors előrelépés. A piacok tehát egyelőre bizakodóbbak, a bizonytalanság azonban továbbra sem szűnt meg.
A földgáz ára a jelentős zuhanás ellenére még mindig jóval a háború előtti szintek felett van. A közel-keleti LNG-export fennakadásai ugyanis továbbra is komoly ellátási kockázatot jelentenek. A konfliktus előtt a globális LNG-kínálat mintegy ötöde származott a térségből, a szállítások kiesése pedig különösen érzékenyen érinti Európát a téli időszak közeledtével.
Az európai helyzetet tovább nehezíti, hogy az uniós gáztárolók töltöttsége már 73 százalék alá csökkent, miközben az ilyenkor szokásos ötéves átlag 90 százalék körül alakul. Németországban még kedvezőtlenebb a helyzet, ott a tárolók töltöttsége a 60 százalékot sem éri el. A hidegebb időjárás, a szél- és napenergia-termelés visszaesése, valamint a norvég vezetékes gázszállításokat korlátozó üzemzavarok egyaránt gyorsítják a készletek fogyását. Ráadásul az ázsiai vásárlók is fokozhatják LNG-beszerzéseiket, ami tovább élezheti a versenyt a szállítmányokért, és újabb áremelkedési kockázatot jelenthet Európának.
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