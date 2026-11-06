2026. november 6. péntek Lénárd
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sült liba a karácsonyi asztalon
Utazás

Közeleg a Márton-nap, máris kezdődnek a libanapok: ezek az éttermek várják különleges menüsorral a vendégeket, itt a lista

Pénzcentrum
2026. november 6. 10:58 2 perc

Minden év november 11-én ünnepeljük Márton napját, amely a 4. században élt, Savaria (a mai Szombathely) területén született Tours-i Szent Márton emléke előtt tiszteleg. A szenthez kapcsolódó egyik legismertebb legenda szerint, amikor Mártont püspökké szerették volna választani, alázatosságból egy libaólban próbált elrejtőzni, ám a ludak hangos gágogásukkal elárulták a búvóhelyét.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Márton-napi szokások a keresztény tradíciók mellett ősi néphagyományokkal is összefonódnak. Ez az időszak jelölte a mezőgazdasági munkák lezárultát és a kamrák feltöltését, egyben ez volt az adventi böjt előtti utolsó lehetőség a felhőtlen lakomázásra. Az ünnep elengedhetetlen kellékévé vált a hagyományos libasült és az épp kiforrt újbor megkóstolása. A közismert népi mondás úgy tartja: "aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezik".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hiába, hogy a Márton-nap erősen kötődik egy dátumhoz, november 11-hez, sok étterem már jóval előbb, novemebr elejétől hirdeti Márton-napi akcióit, menü ajánlatait. A vendélátásban életre hívott "Márton-napok" egyes helyeken több hétig is eltartanak. A vendéglátóhelyek többfogásos ünnepi menüsorokkal, kézműves libafogásokkal és válogatott újborokkal várják a gasztronómia szerelmeseit.

Ha nem szeretnél lemaradni az idei libalakomákról, böngészd át az alábbi listát, ahol összegyűjtöttük a legjobb hazai éttermek Márton-napi akcióit és ünnepi kínálatát a Dining City gyűjtése alapján! Fontos, hogy nem feltétlenül tartalmaz ez a lista az országban minden éttermet, ahol különleges menüvel készülnek a Márton-nap(ok)ra, érdemes helyben is tájékozódni az ajánlatokról. Cikkünk megjelenését követően is még bővülhet a lista a csatlakozó éttermekkel.

Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
EZ IS ÉRDEKELHET
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
Márton-nap közeledtével az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a Spar és a Tesco kínálatában is megjelentek a liba- és kacsatermékek.

Márton-napi libalakoma és különleges éttermi ajánlatok 2026-ban

Az alábbi táblázatban az éttermeket névsorba rendeztük és így soroljuk fel. Viszont ha valaki cím alapján szeretne böngészni, akkor a "Cím" oszlopra kattintva irányítószám alapján újrarendezheti a listát. Aki pedig inkább térképen tájékozódik jól, görgessen lejjebb!

A táblázatban található éttermeket egy térképen is megjelenítettük. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ez a lista minden bizonnyal nem teljes: a Dining City gyűjtése nem fedi le az ország összes éttermét, ahol libanapokat, Márton-napot tartanak. Tehát ha valaki nem talál ezen a térképen, vagy fenti listán egy éttermet, akkor az nem zárja ki, hogy ott mégis lesznek különleges menük novemberben.

Az éttermek pontos ajánlatairól az adott vendéglátóhely honlapján, vagy közösségi média felületén érdemes tájékozódni!
Címlapkép: Getty Images
#bor #utazás #étterem #vendéglátás #vendéglátóhely #libamáj #liba #éttermek #márton-nap #libacomb #újbor #márton-napi

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:01
12:47
12:33
12:04
11:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
november 5. 11:25 Óriási bejelentést tett a Telekom, miközben történelmi bankfúzió készülődik – Mi történik ma a tőzsdéken?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 6.
Hiába nő a munkanélküliség, ezekért a szakemberekért őrült harc folyik: listán a szakmák, ahol bankok és techcégek is versenyeznek érted
2026. november 6.
Kőkemény feladat előtt a magyar kormány: ezen áll vagy bukik a jövő évi költségvetés és a 2032-es euróbevezetés
2026. november 6.
Hiába a milliárdos profit, csapdába estek a magyar és nemzetközi bankok Oroszországban
2026. november 5.
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
2026. november 5.
Új őrület tarolja le az egészségpiacot: ez a winter arc, amivel 3 hónap alatt változtathatsz az életeden, akár ingyen is
NAPTÁR
Tovább
2026. november 6. péntek
Lénárd
45. hét
November 6.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
2
1 hete
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
3
1 hete
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
4
2 hete
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
5
4 napja
Ekkor érkezhet meg az első hó Magyarországra 2026-ban: kiderült, mikor válthatja fel a havazás az őszi időjárást
PÉNZÜGYI KISOKOS
Casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 6. 13:01
Hiába a milliárdos profit, csapdába estek a magyar és nemzetközi bankok Oroszországban
Pénzcentrum  |  2026. november 6. 12:47
Ebben a 6 magyar városban emelkedik a covidosok száma: hamarosan jöhet a nagyobb megbetegedési hullám
Agrárszektor  |  2026. november 6. 12:26
Döbbenetes, ami a cukorral történik: ezt jó, ha minden vásárló tudja