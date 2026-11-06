Közeleg a Márton-nap, máris kezdődnek a libanapok: ezek az éttermek várják különleges menüsorral a vendégeket, itt a lista

Minden év november 11-én ünnepeljük Márton napját, amely a 4. században élt, Savaria (a mai Szombathely) területén született Tours-i Szent Márton emléke előtt tiszteleg. A szenthez kapcsolódó egyik legismertebb legenda szerint, amikor Mártont püspökké szerették volna választani, alázatosságból egy libaólban próbált elrejtőzni, ám a ludak hangos gágogásukkal elárulták a búvóhelyét.

A Márton-napi szokások a keresztény tradíciók mellett ősi néphagyományokkal is összefonódnak. Ez az időszak jelölte a mezőgazdasági munkák lezárultát és a kamrák feltöltését, egyben ez volt az adventi böjt előtti utolsó lehetőség a felhőtlen lakomázásra. Az ünnep elengedhetetlen kellékévé vált a hagyományos libasült és az épp kiforrt újbor megkóstolása. A közismert népi mondás úgy tartja: "aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezik".

Hiába, hogy a Márton-nap erősen kötődik egy dátumhoz, november 11-hez, sok étterem már jóval előbb, novemebr elejétől hirdeti Márton-napi akcióit, menü ajánlatait. A vendélátásban életre hívott "Márton-napok" egyes helyeken több hétig is eltartanak. A vendéglátóhelyek többfogásos ünnepi menüsorokkal, kézműves libafogásokkal és válogatott újborokkal várják a gasztronómia szerelmeseit.

Ha nem szeretnél lemaradni az idei libalakomákról, böngészd át az alábbi listát, ahol összegyűjtöttük a legjobb hazai éttermek Márton-napi akcióit és ünnepi kínálatát a Dining City gyűjtése alapján! Fontos, hogy nem feltétlenül tartalmaz ez a lista az országban minden éttermet, ahol különleges menüvel készülnek a Márton-nap(ok)ra, érdemes helyben is tájékozódni az ajánlatokról. Cikkünk megjelenését követően is még bővülhet a lista a csatlakozó éttermekkel.

Márton-napi libalakoma és különleges éttermi ajánlatok 2026-ban

Az alábbi táblázatban az éttermeket névsorba rendeztük és így soroljuk fel. Viszont ha valaki cím alapján szeretne böngészni, akkor a "Cím" oszlopra kattintva irányítószám alapján újrarendezheti a listát. Aki pedig inkább térképen tájékozódik jól, görgessen lejjebb!

A táblázatban található éttermeket egy térképen is megjelenítettük. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ez a lista minden bizonnyal nem teljes: a Dining City gyűjtése nem fedi le az ország összes éttermét, ahol libanapokat, Márton-napot tartanak. Tehát ha valaki nem talál ezen a térképen, vagy fenti listán egy éttermet, akkor az nem zárja ki, hogy ott mégis lesznek különleges menük novemberben.

Az éttermek pontos ajánlatairól az adott vendéglátóhely honlapján, vagy közösségi média felületén érdemes tájékozódni!