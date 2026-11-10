Rendkívüli kinevezés a kormányban: megvan, ki került a titkosszolgálatok élére

Magyar Péter miniszterelnök kinevezte a Nemzeti Információs Központ új főigazgatóját: november 10-től Orosz László Péter vezeti a titkosszolgálati csúcsszervet. A kinevezésről szóló határozat a hétfő esti Magyar Közlönyben jelent meg. A szervezetet az előző kormány idején Rogán Antal felügyelte, az új kabinetben pedig Ruff Bálint felel érte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős kormánytag lett, írja a Telex.

Új főigazgató került a Nemzeti Információs Központ élére: Magyar Péter miniszterelnök november 10-i hatállyal Orosz László Pétert nevezte ki a titkosszolgálati csúcsszerv vezetőjének. A döntés a hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent határozatból derült ki.

A Nemzeti Információs Központot az előző kormányban Rogán Antal felügyelte. A szervezet 2022-ben jött létre a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) értékelő-elemző központjának átalakításával.

A központtal kapcsolatban tavaly a VSquare oknyomozó portál is közölt egy jelentős információt. A lap arról írt, hogy Orbán Viktor korábbi miniszterelnök a poloskázásról elhíresült március 15-i beszéde előtt arra utasította a Nemzeti Információs Központot: készítsenek jelentést és listát azokról a civil szervezetekről és sajtótermékekről, amelyek az előző tíz évben külföldi támogatásban részesültek.

A Tisza-kormányban a Nemzeti Információs Központ felügyelete Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata lett. Ő irányítja a Védelmi Igazgatási Hivatalt is, így a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős kormánytagként dolgozik az új kabinetben.

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Címlapi kép: MTI/Bodnár Boglárka