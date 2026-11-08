Rendkívüli fordulatot vesz az időjárás: napokon belül akár 21 fok is lehet Magyarországon

Változékony idő várható a jövő héten, több hullámban is csapadék érkezik. A hőmérséklet csúcsértéke a hét elején még 5 és 13 Celsius-fok között várható, majd melegedés kezdődik, pénteken a déli országrészben akár 21 fok is lehet, és a több felhő miatt egyre kevésbé lesznek fagyosak az éjszakák - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a Dunántúlon többnyire napos idő ígérkezik, a Dunától keletre lassan csökken a felhőzet, de maradhatnak tartósan borult tájak, arrafelé délelőtt még lehet kisebb csapadék. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A csúcshőmérséklet többnyire 8 és 12 fok között várható, de a borult tájakon csupán 5-7 fok valószínű.

Kedden nyugat felől beborul az ég, csak este szakadozhat északnyugaton, nyugaton a felhőzet. Többfelé valószínű számottevő eső, záporeső, a Nyugat-Dunántúlon a legkisebb a csapadék esélye. A délies, délutántól északnyugatira, északira forduló szelet kísérhetik élénk lökések. Hajnalban mínusz 5 és plusz 5 fok között, kora délután pedig 4 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, délnyugaton lesz a legenyhébb az idő.

Szerdán hajnalra párássá válhat a levegő, köd is képződhet. Napközben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, elsősorban északkeleten lehetnek naposabb időszakok. Helyenként gyenge eső, zápor előfordulhat, majd estétől megnövekszik a záporok számossága. A szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 2 és plusz 7, kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, az Északi-középhegység, illetve a főváros térségében lesz hidegebb az idő.

EZ IS ÉRDEKELHET Már csak ez hiányzott! Durva szubtrópusi esőzés jön, több hullámban tarolja le Magyarországot Jelentős csapadékot és erősödő nappali felmelegedést hoz az előttünk álló hét, miközben megszűnnek az éjszakai fagyok.

Csütörtökön hajnalra párássá válhat a levegő, köd is képződhet, napközben pedig nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, legfeljebb átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Elszórtan fordulhatnak elő záporok, egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. A déli, délnyugati szelet több helyen élénk lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután általában 10 és 16 fok között alakul, de az Északi-középhegységben pár fokkal hűvösebb, míg délen, délkeleten néhány fokkal melegebb lehet az idő.

Pénteken döntően erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Megnövekszik a csapadék esélye, többfelé valószínű eső, záporeső, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A déli, majd az északira, északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. Hajnalban 5-14 fok várható, napközben 9 és 21 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, délen, délkeleten lesz a legmelegebb.

Szombaton szakadozó, csökkenő felhőzet valószínű, és a csapadék is megszűnik. Az északnyugati, északi szél több helyen élénk, olykor erős lesz. Hajnalban 1 és 8, délután 7 és 12 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Vasárnap nagyrészt napos, gyengén vagy közepesen felhős, száraz időre lehet számítani, mérsékelt széllel. Hajnalban mínusz 8 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 6 és 11 fok közé melegszik fel a levegő.