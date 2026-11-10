2026. november 10. kedd Réka
6 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nyáron az aszály miatt a vízszint olyan alacsony, hogy a Velencei-tóban tilos fürödni
HelloVidék

Vége, megszűnhet a több mint 40 éves délegyházi nudistastrand és kemping: még a tó vizét is kiszivattyúznák

HelloVidék
2026. november 10. 09:45 4 perc

Komoly fordulat előtt állhat a több mint négy évtizedes múltra visszatekintő délegyházi naturista strand és kemping sorsa. Az önkormányzat más célokra hasznosítaná az V. tavat, ahol a Magyar Naturisták Egyesülete (MNE) évtizedek óta működteti a népszerű fürdőhelyet. A településvezetés horgászoknak és vízi sportok kedvelőinek adná át a területet, de még a tó vizének kiszivattyúzása is felmerült. A két fél között évek óta húzódó konfliktus most újabb fordulóponthoz érkezett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A délegyházi naturista fürdőzés története egészen a hetvenes évek közepéig nyúlik vissza. A korábbi kavicsbányászat után visszamaradt tavaknál spontán kezdődött a meztelen fürdőzés, amelynek hamarosan egyre nagyobb közössége alakult ki. A Magyar Naturisták Egyesülete 1983-ban jött létre, egy évvel később pedig már kempinget is nyitott az V. tónál - mesélte tavaly a HelloVidéknek is Fáczán Eszter, a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi tagja, aki 3 éves kora óta ezt az életformát követi, és akinek személyes története is szorosan kapcsolódik Délegyháza naturista közösségéhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az évtizedek alatt a tó környékén jelentős naturista nyaralóövezet épült ki. A Dunaharaszti Online beszámolója szerint a mintegy 68 hektáros területen strand, kemping, vendéglátóhelyek és saját infrastruktúra várja a látogatókat. A nyári szezonban több százan is megfordulnak itt, nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is.

Évek óta húzódik a konfliktus az önkormányzat és a naturisták között

A Magyar Naturisták Egyesülete és Délegyháza önkormányzata között már korábban is több jogvita alakult ki. Az egyik legjelentősebb ügyben a település több évre visszamenőleg összesen 120 millió forint telekadót vetett ki a területet üzemeltető civil szervezetre. Az egyesület befizette az összeget, majd bírósághoz fordult. A Kúria végül az MNE-nek adott igazat, így az önkormányzatnak vissza kell fizetnie a pénzt, mivel a szervezet korábban már építményadót is fizetett.

A tó használatáról szóló szerződés körül szintén jogvita alakult ki. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság érvénytelennek találta az önkormányzat és az egyesület között létrejött megállapodást. Riebl Antal polgármester erre a döntésre hivatkozva közölte, hogy az önkormányzat másként hasznosítaná az V. tavat.

A településvezetés elképzelése szerint a vízpart a jövőben a lakosság szélesebb köre számára is elérhető lenne: horgászatra, csónakázásra, SUP-ozásra és más vízi sportokra használnák. A Telex beszámolója szerint azonban egy másik lehetőség is felmerült: az önkormányzat megvizsgálná, hogy a tó vizét át lehetne-e szivattyúzni a többi helyi tó vízpótlására. A polgármester indoklása szerint az V. tó az egyetlen önkormányzati tulajdonú tó, amelyet nem vesznek körül lakóházak.

Évi 50 millió forintot kérnének a naturista központ működtetéséért

A naturista strand és kemping nem feltétlenül tűnne el azonnal: a polgármester szerint a központ akkor maradhatna a helyén, ha az egyesület elindulna egy új koncessziós pályázaton. Ennek éves díját azonban 50 millió forintban határozta meg. Laczkó Sándor, a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi tagja a Dunaharaszti Online-nak arról beszélt, hogy ezt az összeget nem tudják kigazdálkodni. Az MNE éves költségvetése ugyanis mindössze 120 millió forint, amelyből az üzemeltetést, a fenntartást és a közterheket is fedezniük kell. Az egyesület tájékoztatása szerint idén 7,3 millió forintot fizettek tóbérletre, az iparűzési adójuk 1,67 millió, az idegenforgalmi adójuk pedig közel 1,82 millió forint volt.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A konfliktust tovább élezte, hogy Délegyháza önkormányzata 2025-ben rendeletben tiltotta meg a naturista életmódot és a ruha nélküli tartózkodást az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon. A szabályozás megszegése helyszíni vagy közigazgatási bírságot is vonhat maga után.

A naturisták szerint egy több évtizedes hagyomány kerülhet veszélybe

A Magyar Naturisták Egyesülete szerint a naturista közösség a település turisztikai és társadalmi értékeinek része, ezért a több évtized alatt kialakult hagyományt nem felszámolni, hanem megőrizni és továbbfejleszteni kellene. A szervezet azt is kifogásolja, hogy az önkormányzat általánosságban korlátozza a naturista életmódot a saját tulajdonú területein.

A Telexnek eljuttatott állásfoglalásukban hangsúlyozták: egy választottbírósági ítélet, amely egy konkrét használati szerződés érvénytelenségéről szól, önmagában nem szünteti meg az egyesület több évtizedes jelenlétéből, tevékenységéből és értékteremtő munkájából fakadó érdekeit és esetleges jogait. A vita tehát korántsem zárult le. Miközben az önkormányzat más közösségi célokra hasznosítaná a tavat, az egyesület a naturista központ fennmaradásáért küzd. A több mint 40 éves délegyházi hagyomány jövője egyelőre bizonytalan.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #Kúria #bírság #turizmus #adó #strand #horgászat #bíróság #polgármester #tó #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:00
09:45
09:32
09:20
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
november 9. 13:44 Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete
november 9. 10:45 Mi a fene folyik a részvénypiacokon? A magyar tőzsde veri Európát
november 8. 11:04 Megtorpant a magyar tőzsde: hiába a jó negyedéves eredmények, lefordult a részvényindex
Pénzcentrum
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet
Ezzel veri át saját magát rengeteg magyar kisvállalkozó: milliós kiadás lehet az olcsó marketingtrükk eredménye
Szomorú igazság derült ki a magyar férfiakról: ezért élnek lényegesen kevesebbet, mint a nők
NAPTÁR
Tovább
2026. november 10. kedd
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
3 napja
Ezen a festői, Duna-parti településen éli nyugdíjas éveit a legendás magyar műsorvezető, Bay Éva: kakasszóra kel, a maga módján élvezi az életet
3
2 napja
Ezen a tündéri, őrségi településen él ma Borbás Marcsi: 13 évbe telt, mire felújították a mesebeli birtokot
4
1 hete
Ezen az eldugott baranyai álombirtokon él Demjén Ferenc: akkora, mint a Városliget, saját tó és évszázados fák veszik körül
5
2 hete
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító egyesület
önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon, egyesületi formában működő, biztosítási tevékenységet végző szervezet. Kizárólag tagjai részére nyújt - tagsági díj ellenében - biztosítási szolgáltatásokat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 10:00
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 05:36
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
Agrárszektor  |  2026. november 10. 09:01
Érkezik a népszerű gyümölcs a boltokba: hamarosan eláraszthat mindent