A védelem sérelmezi, hogy a nyomozást árnyaló dokumentum már a döntés előtt rendelkezésre állt, mégsem vették figyelembe.
Vége, megszűnhet a több mint 40 éves délegyházi nudistastrand és kemping: még a tó vizét is kiszivattyúznák
Komoly fordulat előtt állhat a több mint négy évtizedes múltra visszatekintő délegyházi naturista strand és kemping sorsa. Az önkormányzat más célokra hasznosítaná az V. tavat, ahol a Magyar Naturisták Egyesülete (MNE) évtizedek óta működteti a népszerű fürdőhelyet. A településvezetés horgászoknak és vízi sportok kedvelőinek adná át a területet, de még a tó vizének kiszivattyúzása is felmerült. A két fél között évek óta húzódó konfliktus most újabb fordulóponthoz érkezett.
A délegyházi naturista fürdőzés története egészen a hetvenes évek közepéig nyúlik vissza. A korábbi kavicsbányászat után visszamaradt tavaknál spontán kezdődött a meztelen fürdőzés, amelynek hamarosan egyre nagyobb közössége alakult ki. A Magyar Naturisták Egyesülete 1983-ban jött létre, egy évvel később pedig már kempinget is nyitott az V. tónál - mesélte tavaly a HelloVidéknek is Fáczán Eszter, a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi tagja, aki 3 éves kora óta ezt az életformát követi, és akinek személyes története is szorosan kapcsolódik Délegyháza naturista közösségéhez.
Az évtizedek alatt a tó környékén jelentős naturista nyaralóövezet épült ki. A Dunaharaszti Online beszámolója szerint a mintegy 68 hektáros területen strand, kemping, vendéglátóhelyek és saját infrastruktúra várja a látogatókat. A nyári szezonban több százan is megfordulnak itt, nemcsak Magyarországról, hanem külföldről is.
Évek óta húzódik a konfliktus az önkormányzat és a naturisták között
A Magyar Naturisták Egyesülete és Délegyháza önkormányzata között már korábban is több jogvita alakult ki. Az egyik legjelentősebb ügyben a település több évre visszamenőleg összesen 120 millió forint telekadót vetett ki a területet üzemeltető civil szervezetre. Az egyesület befizette az összeget, majd bírósághoz fordult. A Kúria végül az MNE-nek adott igazat, így az önkormányzatnak vissza kell fizetnie a pénzt, mivel a szervezet korábban már építményadót is fizetett.
A tó használatáról szóló szerződés körül szintén jogvita alakult ki. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság érvénytelennek találta az önkormányzat és az egyesület között létrejött megállapodást. Riebl Antal polgármester erre a döntésre hivatkozva közölte, hogy az önkormányzat másként hasznosítaná az V. tavat.
A településvezetés elképzelése szerint a vízpart a jövőben a lakosság szélesebb köre számára is elérhető lenne: horgászatra, csónakázásra, SUP-ozásra és más vízi sportokra használnák. A Telex beszámolója szerint azonban egy másik lehetőség is felmerült: az önkormányzat megvizsgálná, hogy a tó vizét át lehetne-e szivattyúzni a többi helyi tó vízpótlására. A polgármester indoklása szerint az V. tó az egyetlen önkormányzati tulajdonú tó, amelyet nem vesznek körül lakóházak.
Évi 50 millió forintot kérnének a naturista központ működtetéséért
A naturista strand és kemping nem feltétlenül tűnne el azonnal: a polgármester szerint a központ akkor maradhatna a helyén, ha az egyesület elindulna egy új koncessziós pályázaton. Ennek éves díját azonban 50 millió forintban határozta meg. Laczkó Sándor, a Magyar Naturisták Egyesületének elnökségi tagja a Dunaharaszti Online-nak arról beszélt, hogy ezt az összeget nem tudják kigazdálkodni. Az MNE éves költségvetése ugyanis mindössze 120 millió forint, amelyből az üzemeltetést, a fenntartást és a közterheket is fedezniük kell. Az egyesület tájékoztatása szerint idén 7,3 millió forintot fizettek tóbérletre, az iparűzési adójuk 1,67 millió, az idegenforgalmi adójuk pedig közel 1,82 millió forint volt.
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A konfliktust tovább élezte, hogy Délegyháza önkormányzata 2025-ben rendeletben tiltotta meg a naturista életmódot és a ruha nélküli tartózkodást az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon. A szabályozás megszegése helyszíni vagy közigazgatási bírságot is vonhat maga után.
A naturisták szerint egy több évtizedes hagyomány kerülhet veszélybe
A Magyar Naturisták Egyesülete szerint a naturista közösség a település turisztikai és társadalmi értékeinek része, ezért a több évtized alatt kialakult hagyományt nem felszámolni, hanem megőrizni és továbbfejleszteni kellene. A szervezet azt is kifogásolja, hogy az önkormányzat általánosságban korlátozza a naturista életmódot a saját tulajdonú területein.
A Telexnek eljuttatott állásfoglalásukban hangsúlyozták: egy választottbírósági ítélet, amely egy konkrét használati szerződés érvénytelenségéről szól, önmagában nem szünteti meg az egyesület több évtizedes jelenlétéből, tevékenységéből és értékteremtő munkájából fakadó érdekeit és esetleges jogait. A vita tehát korántsem zárult le. Miközben az önkormányzat más közösségi célokra hasznosítaná a tavat, az egyesület a naturista központ fennmaradásáért küzd. A több mint 40 éves délegyházi hagyomány jövője egyelőre bizonytalan.
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