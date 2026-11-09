A hét eleji időjárás meglehetősen változatosan alakul.
Vonatos utazók, figyelem! Gond van a MÁV jegyértékesítő rendszerével - egy csomó vásárlás meghiúsul
Gond van a MÁV jegyértékesítő rendszerével.
Akadozik a jegyértékesítés a SimplePay rendszer hibája miatt a jegy.mav.hu, a MÁVPlusz és a MÁV-alkalmazás felületein - közölték a MÁV-csoport oldalán hétfő reggel.
A bejegyzés szerint a jegypénzárakban, az automatáknál és a vonatokon ugyanakkor fennakadás nélkül lehet fizetni a jegyért. A bank szakemberei dolgoznak a hiba elhárításán - tették hozzá.
Bejelentette Vitézy Dávid: tarthatatlan a helyzet ezen a fontos vasútvonalon, azonnali felújítás indul - rengeteg utazó várt már erre
A miniszter közölte: a munkák idején egyes vonatok menetrendje változik.
Ha a jogszabályt módosítani kell emiatt, az jócskán túlmutat majd a légitársaság ügyén, és a hazai munkaerőpiac egészét érinteni fogja.
A Pénzcentrum 2026. november 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. november 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Most közölte a HungaroMet: élvezd ki a hétvégi napsütést, mert, ami jövő héten jön, abban nem lesz sok köszönet
Vasárnap még marad a túlnyomóan napos, száraz időjárás a fagyos éjszakát követően, a jövő héten azonban változékonyabbra, csapadékosabbra fordul az idő.
Óriáskerék adventkor: Budapesten 4900 forint a felnőttjegy, Bécsben kb. 5280. Mégis a családok járnak jobban a Práterben – mutatjuk, miért!
Szombat késő estétől vasárnap reggelig karbantartás miatt több funkció nem lesz elérhető a BudapestGO alkalmazásban.
A Pénzcentrum 2026. november 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Napok óta hamis bombafenyegetések zavarják meg az európai légiközlekedést: a hét közepéig több tucat járatot kellett átvizsgálni, átirányítani vagy vadászgépekkel kísérni.
Bombafenyegetés miatt három polgári utasszállító repülőgépet is kísérniük kellett a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek,
Közeleg a Márton-nap, máris kezdődnek a libanapok 2026-ban: ezek az éttermek várják különleges menüsorral a vendégeket, itt a lista
A Márton-napi szokások a keresztény tradíciók és a népi hagyományok összefonódásai. Az egyik még élő tradíció a "libalakoma", melyet a hazai éttermek is igyekeznek fenntartani.
Több országban is kényszerleszállásokat rendeltek el, a magyar légteret és a Wizz Air járatait is érintette a riasztási hullám.
A Pénzcentrum 2026. november 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A pára- és ködfoltok feloszlását követően jellemzően napos, száraz idő várható a hétvégén 8-12 Celsius-fok közötti csúcsértékekkel.
Történelmi rekordot döntött az El Niño: ezekre a veszélyekre figyelmeztetik a lakosságot és az utazókat
Rendkívüli erősségű és kiszámíthatatlan viharok sújtották Kelet-Ázsiát az elmúlt hónapokban a rekordokat döntő El Niño éghajlati jelenség miatt.
Újabb bombafenyegetések bénították meg az európai légi közlekedést: rengeteg utas utazása hiúsult meg
Újabb bombafenyegetések okoztak komoly fennakadásokat az európai légi közlekedésben csütörtökön.
Kijött a világ 50 legjobb éttermének 2026-os toplistája: magyar hely nincs rajta, a határtól alig 75 km-re van a legközelebbi
A spanyolországi Asador Etxebarri nyerte el a világ legjobb éttermének járó címet a 2026-os rangsorban.
A Pénzcentrum 2026. november 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
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A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
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Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.