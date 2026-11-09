Vonatos utazók, figyelem! Gond van a MÁV jegyértékesítő rendszerével - egy csomó vásárlás meghiúsul

Gond van a MÁV jegyértékesítő rendszerével.

Akadozik a jegyértékesítés a SimplePay rendszer hibája miatt a jegy.mav.hu, a MÁVPlusz és a MÁV-alkalmazás felületein - közölték a MÁV-csoport oldalán hétfő reggel.

A bejegyzés szerint a jegypénzárakban, az automatáknál és a vonatokon ugyanakkor fennakadás nélkül lehet fizetni a jegyért. A bank szakemberei dolgoznak a hiba elhárításán - tették hozzá.