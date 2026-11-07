Leáll a BudapestGO alkalmazás: nem lehet majd jegyet sem vásárolni

Szombat késő estétől vasárnap reggelig karbantartás miatt több funkció nem lesz elérhető a BudapestGO alkalmazásban, így jegyet sem lehet vásárolni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ szombaton.

Azt írták, a külső szolgáltató partnerénél végzett karbantartás november 7-én 23 órától november 8-án 8 óráig tart. Ez idő alatt amellett, hogy az alkalmazásban nem lehet jegyet vagy bérletet vásárolni, a már megvásárolt digitális jegyeket sem nem lehet érvényesíteni.

Hozzátették, az érvényes digitális bérlettel rendelkező utasok az alkalmazásban azt továbbra is be tudják mutatni és az útvonaltervezés szintén zavartalanul működik.