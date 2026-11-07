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Leáll a BudapestGO alkalmazás: nem lehet majd jegyet sem vásárolni
Szombat késő estétől vasárnap reggelig karbantartás miatt több funkció nem lesz elérhető a BudapestGO alkalmazásban, így jegyet sem lehet vásárolni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ szombaton.
Azt írták, a külső szolgáltató partnerénél végzett karbantartás november 7-én 23 órától november 8-án 8 óráig tart. Ez idő alatt amellett, hogy az alkalmazásban nem lehet jegyet vagy bérletet vásárolni, a már megvásárolt digitális jegyeket sem nem lehet érvényesíteni.
Hozzátették, az érvényes digitális bérlettel rendelkező utasok az alkalmazásban azt továbbra is be tudják mutatni és az útvonaltervezés szintén zavartalanul működik.
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