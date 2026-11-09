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Utazás

Komoly fordulat jön az időjárásban: kiadós eső és nagy hőmérséklet-ingadozás éri el Magyarországot

Pénzcentrum
2026. november 9. 06:58 2 perc

A hét eleji időjárás meglehetősen változatosan alakul, mivel a mai, elszórtan csapadékos, majd délutánra kitisztuló időt kedden országszerte jelentősebb esőzések váltják fel. Front ugyan nem terheli a szervezetünket, de a hideg reggelek és a tág határok között mozgó hőmérséklet többféle egészségügyi panaszt is felerősíthet - írja az időkép.

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A mai nap folyamán a megnövekvő felhőzetből elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporokra, a ködös területeken pedig szitálásra. Délután nyugat felől már jelentősebben felszakadozik a felhőtakaró, és főként a Dunántúlon, valamint a középső országrészben kisüt a nap, ami kifejezetten jó hatással lesz a hangulatunkra és a hőérzetünkre. A gyenge keleties szél mellett a hajnali 4 Celsius-fokos értékekről délutánra nagyjából 7 fok köré melegszik a levegő.

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Holnap, azaz kedden ismét megvastagszik felettünk a felhőzet, és sokfelé várható eső. A legjelentősebb csapadékmennyiség a középső és a keleti országrészben hullhat, míg nyugaton esik majd a legkevesebb. Napközben a déli, délnyugati szelet több helyen élénk lökések kísérhetik, a légmozgás csak estére mérséklődik, miközben északnyugatira fordul. A hőmérséklet meglehetősen tág határok között mozog, így a hajnali mínusz 4 és plusz 5 fok közötti értékeket követően napközben 3 és 14 fok közötti maximumokat mérhetünk. A leghidegebb északon, a legenyhébb idő pedig délnyugaton várható.

Orvosmeteorológia

Bár időjárási front jelenleg nem vonul át a térség felett, a kora reggeli fagyos órákban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi fájdalmak és a görcsös panaszok. Emellett a jelentős napi hőingás miatt sokaknál jelentkezhet szédülés, migrén, valamint vérnyomás- és keringési probléma. A változékony időben továbbra is javasolt a meleg, réteges öltözködés, illetve a megfelelő vitaminpótlás sok friss zöldség és gyümölcs fogyasztásával.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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