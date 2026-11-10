Leszakadt az ég Magyarországon: szinte sehol nem ússzuk meg szárazon a mai napot

Esős, borult időjárásra kell készülni kedden, a csapadékzóna ugyanis kelet felé terjeszkedik, így országszerte számítani lehet esőre. Az Északi-középhegységben a reggeli órákban átmeneti ónos eső sem kizárt. Délutántól nyugat felől egyre több helyen megszűnik a csapadék, északnyugaton pedig estére a felhőzet is felszakadozhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, írja a kiderül.

Nem sok jóval kecsegtet a keddi időjárás: országszerte borult, párás, sokfelé esős időre kell készülni. Az erősödő csapadékzóna kelet felé terjeszkedik, így a nyugati országrészben várható a legkevesebb eső. Az Északi-középhegységben a reggeli órákban átmeneti ónos eső is előfordulhat, ezért az arra közlekedőknek különösen érdemes óvatosnak lenniük.

A nap második felében azonban fokozatosan javulhat a helyzet: délutántól nyugat felől egyre több helyen eláll az eső, északnyugaton pedig estefelé már a felhőzet is szakadozni kezdhet. A délies irányú szelet időnként élénk lökések kísérhetik, délutántól pedig egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a légmozgás.

A hőmérséklet továbbra sem lesz túl magas: napközben általában 4 és 10 fok közötti értékekre számíthatunk, a nyugati és délnyugati megyékben azonban néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére jellemzően 0 és plusz 9 fok közé hűl le a levegő.