2026. november 10. kedd Réka
5 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Esős nap van. Egy fekete esernyő tetejére hulló esőcseppek a szabadban a tavaszi vagy nyári szezonban. Az eső lezúdul az esernyő tetejéről, és még több esőcsepp hullik az égből. A háttérben egy természeti jelenet zöld fűvel és fák
Utazás

Leszakadt az ég Magyarországon: szinte sehol nem ússzuk meg szárazon a mai napot

Pénzcentrum
2026. november 10. 07:32 1 perc

Esős, borult időjárásra kell készülni kedden, a csapadékzóna ugyanis kelet felé terjeszkedik, így országszerte számítani lehet esőre. Az Északi-középhegységben a reggeli órákban átmeneti ónos eső sem kizárt. Délutántól nyugat felől egyre több helyen megszűnik a csapadék, északnyugaton pedig estére a felhőzet is felszakadozhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, írja a kiderül.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nem sok jóval kecsegtet a keddi időjárás: országszerte borult, párás, sokfelé esős időre kell készülni. Az erősödő csapadékzóna kelet felé terjeszkedik, így a nyugati országrészben várható a legkevesebb eső. Az Északi-középhegységben a reggeli órákban átmeneti ónos eső is előfordulhat, ezért az arra közlekedőknek különösen érdemes óvatosnak lenniük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nap második felében azonban fokozatosan javulhat a helyzet: délutántól nyugat felől egyre több helyen eláll az eső, északnyugaton pedig estefelé már a felhőzet is szakadozni kezdhet. A délies irányú szelet időnként élénk lökések kísérhetik, délutántól pedig egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a légmozgás.

A hőmérséklet továbbra sem lesz túl magas: napközben általában 4 és 10 fok közötti értékekre számíthatunk, a nyugati és délnyugati megyékben azonban néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére jellemzően 0 és plusz 9 fok közé hűl le a levegő.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #magyarország #hőmérséklet #eső #ónos eső #meteorológia #csapadék #előrejelzés #időjárás-előrejelzés #északi-középhegység

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:32
09:20
09:16
09:10
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
november 9. 13:44 Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete
november 9. 10:45 Mi a fene folyik a részvénypiacokon? A magyar tőzsde veri Európát
november 8. 11:04 Megtorpant a magyar tőzsde: hiába a jó negyedéves eredmények, lefordult a részvényindex
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 9.
Ezzel veri át saját magát rengeteg magyar kisvállalkozó: milliós kiadás lehet az olcsó marketingtrükk eredménye
2026. november 9.
Szomorú igazság derült ki a magyar férfiakról: ezért élnek lényegesen kevesebbet, mint a nők
2026. november 9.
Brutális a szakadék magyar és magyar között: ennyiből gazdálkodnak a leggazdagabb és a legszegényebb családok
NAPTÁR
Tovább
2026. november 10. kedd
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
2
2 hete
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
3
2 hete
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
4
3 napja
Most közölte a HungaroMet: élvezd ki a hétvégi napsütést, mert, ami jövő héten jön, abban nem lesz sok köszönet
5
1 hete
Ekkor érkezhet meg az első hó Magyarországra 2026-ban: kiderült, mikor válthatja fel a havazás az őszi időjárást
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 05:36
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
Pénzcentrum  |  2026. november 9. 20:03
A magyarok többsége elköveti ezt a hibát a fűtési szezonban: méregdrága árat fizethetnek érte
Agrárszektor  |  2026. november 10. 09:01
Érkezik a népszerű gyümölcs a boltokba: hamarosan eláraszthat mindent