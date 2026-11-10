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Gazdaság

Tényleg 9 milliárd volt Seszták Miklós széfjében? Elkészült a szakvélmény, újabb vizsgálatot kezdeményez az NVVH

Pénzcentrum
2026. november 10. 09:02 3 perc

Bár a szakértői vélemény szerint önmagában nem bizonyító erejű a keresőkutya jelzése, a bíróság mégis meghosszabbította Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatását a feltételezett 9 milliárd forintos eltitkolt vagyon ügyében. A védelem sérelmezi, hogy a nyomozást árnyaló dokumentum már a döntés előtt rendelkezésre állt, mégsem vették figyelembe.

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A nyomozási bíró október 28-án döntött a korrupcióval gyanúsított politikus letartóztatásának meghosszabbításáról jövő év január 30-ig, mivel megalapozottnak látta a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélyét. A végzés részben egy gyanúsítotti vallomáson, részben pedig egy keresőkutya jelzésén alapult. Az állat egy Seszták Miklóshoz köthető irodaházban tartott októberi házkutatás során kezdett el ugatni két páncélszekrénynél, amiből a hatóságok arra következtettek, hogy a volt miniszter mintegy kilencmilliárd forintnyi készpénzt rejtegethetett, majd tüntethetett el még a kihallgatása előtt - írja a Telex.

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Egy október 21-én, tehát még a bírósági döntés előtt elkészült kriminálkinológiai szakvélemény azonban kimondta, hogy a kutya jelzése önmagában gyakorlatilag semmit sem bizonyít. Papp Gábor, Seszták védője hangsúlyozta, hogy az állat jelzése a büntetőeljárásban csupán nyomozati információként szolgál. Bizonyítékká csak akkor válik, ha annak alapján kézzelfogható nyomot, tárgyat vagy anyagmaradványt találnak, ám ebben az esetben a széfek üresek voltak. Az ügyvéd példátlannak nevezte, hogy az érdemi jelentőséggel bíró szakvéleményt nem adták át a nyomozási bíró ülése előtt, pedig az más megvilágításba helyezhette volna az ügyet. A volt miniszter következetesen állítja, hogy a széfekben sosem tartott pénzt, kizárólag iratokat.

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A közvéleményt napokig lázban tartó páncélszekrényekről a Volánbusz-ügyben nyomozó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) időközben közleményt adott ki. Tisztázták, hogy egy biztonsági ajtóval zárt, hangszigetelt szobában két darab, egyenként több mint másfél tonnás, ipari használatra tervezett Wertheim-széfet találtak. Mivel készpénz nem került elő, az NVVH kiegészítő szakvéleményt kért annak tisztázására, hogy a keresőkutyát kizárólag pénz, vagy esetleg okmányok felkutatására is kiképezték-e.

Seszták Miklóst szeptember végén tartóztatták le. A gyanú szerint a 2014 és 2018 közötti minisztersége idején építési vállalkozóktól fogadott el kenőpénzeket. Az ügyészség úgy véli, hogy a politikus és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója összesen 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyhöz jutott, emellett a volt miniszter ellen más terhelő vallomások is szólnak.

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Címlapkép: Hatházi Tamás, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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