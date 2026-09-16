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A tó túlsó partjáról nézve Balatonfüred látképe lágyan emelkedik a dombok hátterében. A Balaton nyugodt, tükörszerű felszíne visszatükrözi az épületeket és a fákat, békés tavaszi jelenetet teremtve, amelyet a rügyező lombok keret
HelloVidék

Elszabadultak az indulatok a Balatonnál: fellázadtak a helyiek a pusztító beépítések és luxuslakóparkok ellen

HelloVidék
2026. szeptember 16. 10:40

„Elég a betonrengetegből” – ezzel a jelszóval szerveznek demonstrációt Balatonfüreden. Egyre feszültebb a vita a sorra épülő lakóparkok miatt. A tiltakozók szerint a beruházások nemcsak a város zöldfelületeit és a szabadon hozzáférhető Balaton-partot veszélyeztetik, hanem az ivóvíz-, csatorna-, közlekedési és elektromos hálózatot is egyre nagyobb terhelés elé állítják. Szerdán utcára vonulnak: a városháza előtt adnak hangot a követeléseiknek.

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Balatonfüreden szeptember 16-án, szerdán 17 órától tartanak demonstrációt a városháza előtt. A helyi Tisza Sziget által szervezett megmozdulás központi témája a városban zajló lakópark-fejlesztés. A szervezők szerint túlzott a beépítés, fogy a zöldfelület, a természetes élőhely és a szabadon hozzáférhető partszakasz, miközben az új beruházások egyre nagyobb terhet jelenthetnek a városi infrastruktúrának. A tiltakozók szerint a folyamatban lévő fejlesztések összesen mintegy félezer új lakást jelenthetnek Balatonfüreden. A követeléseik között szerepel a további beépítések visszafogása, a közművek fejlesztése, a zöldfelületek megőrzése és több szabad partszakasz biztosítása. A vita az elmúlt hetekben már a városházán is komoly kérdéseket vetett fel.

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Bóka István polgármester szeptember 9-én közel háromórás lakossági fórumot tartott, amelyen az Aranyhíd lakópark és a volt görög falu helyén épülő Anna Lakóliget mellett a vízellátás, az elektromos hálózat, a közlekedés és más városi fejlesztések is szóba kerültek. A polgármester a VEOL-nak azt mondta, a fórumot a közelgő tüntetésre reagálva hívta össze. Az egyik vitatott beruházás az Aranyhíd lakópark, ahol három négyszintes épülettömbben 69 lakást terveznek. A beruházás miatt a helyi építési szabályzatot is módosították: a megengedett beépítettség 15-ről 19 százalékra, a maximális épületmagasság 9,5-ről 13,2 méterre nőtt.

A volt görög falu területén közben az Anna Lakóliget épül

Balatonfüreden mindeközben még tavaly megkezdődött az egykori hírhedt görög falu teljes bontása, és a helyén egy modern lakópark, az Anna Lakóliget építése. A négyhektáros terület átalakítása 2027 nyarára fejeződik be, ezzel pedig új fejezet nyílik a város történetében - írta korábban a HelloVidék. A beruházáshoz kapcsolódóan közpark kialakítását is ígérték; ennek jelenlegi számítások szerinti költsége mintegy 394 millió forint. A városvezetés álláspontja sem az, hogy korlátlanul folytatódhat a lakóparképítés: Bóka István a szeptemberi fórumon azt mondta, személy szerint nem örül a lakóparkfejlesztéseknek, és tudomása szerint jelenleg nincs újabb nagyobb lakópark tervezése a városban. A közművekkel kapcsolatban pedig azt hangsúlyozta a polgármester, hogy használatbavételi engedély csak akkor adható ki, ha rendelkezésre áll a szükséges kapacitás.

Balatonfüreden közben nem álltak le a fejlesztések

Idén júniusban megnyílt az új Aranyhíd Strand az Aranyhíd sétányon: a korábban használaton kívüli, mintegy 8000 négyzetméteres vízparti ingatlanon kialakított, 250 férőhelyes strand két új épülettel, öltözőkkel, vizesblokkokkal és közösségi térrel várja a vendégeket. Ugyanezen a környéken azonban lakóparképítés is zajlik: az Aranyhíd sétányon, a korábbi napközis tábor több mint 11 ezer négyzetméteres, jelenleg nagyrészt fákkal borított területén három négyszintes épülettömbben 69 lakást terveznek. A beruházás miatt a város szabályozását is módosították.

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A mostani demonstráció szervezői éppen az ilyen fejlesztések miatt követelnek korlátozásokat, több zöldfelületet, a közművek fejlesztését és több szabadon hozzáférhető partszakaszt.
Címlapkép: Getty Images
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