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Életveszélyes roncsok rejtőzhetnek a Balatonban: búvároknak kellett kiemelniük az egyik éles fémszerkezeteket + Videó

HelloVidék
2026. október 27. 15:15 3 perc

Nemcsak a vízszint miatt kell most a szokásosnál jobban odafigyelni a Balaton medrére: veszélyes, éles fémdarabok is rejtőztek a víz alatt Balatonudvari–Fövenyesnél. Egy régi, összeomlott stég maradványai súlyos sérüléseket okozhattak volna az úszóknak, ezért civil összefogással búvárok és vízimentők segítségével emelték ki a roncsokat. A munka azonban nem feltétlenül ért véget: az egyesület szerint más veszélyes tárgyak is lehetnek még a tóban.

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A Dörgicsei és Leshegyi Környezetvédelmi Egyesület tagjai rendszeresen úsznak a Balatonban, Fövenyes környékén. A vízben többször is régi stégmaradványokba botlottak, amelyekről később kiderült, hogy egy korábban használt, idővel összeomlott szerkezet részei lehetnek. A vízben maradt fémdarabok több helyen élesek, hegyesek voltak, így könnyen sérülést okozhattak volna annak, aki rájuk lép, beléjük akad, vagy véletlenül nekik esik. Az egyesület különösen a gyerekek biztonsága miatt aggódott, ezért megjelölték a veszélyes területet, majd elkezdték megszervezni a roncsok eltávolítását.

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Dr. Bittsánszky Ádám, az egyesület elnöke a VEOL-nak elmondta, hogy a szervezet már 35 éve működik, és a tagok közül többen is rendszeresen használják a partszakaszt. A veszélyes szerkezetek eltávolítása így egyszerre szolgálta a balesetek megelőzését és a tómeder megtisztítását.

Közösségi gyűjtésből finanszírozták a kiemelést

A roncsok biztonságos eltávolításához speciális felszerelésre és szakemberekre volt szükség. Az egyesület a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatával és Önkéntes Tűzoltó Egyesületével működött együtt, a munkálatok költségeire pedig közösségi gyűjtést indítottak.

A kiemelést október 9-én végezték el, kedvező időjárási körülmények között. A búvár a víz alatt köteleket rögzített a fémszerkezetekhez, majd emelőzsákok segítségével a felszínre hozta azokat. A partra vontatásban motoros mentőhajó segített, a szárazföldön pedig csörlővel felszerelt terepjáróval mozgatták tovább a roncsokat.

A mentés során a vártnál több fémdarab került elő. Az egyesület elnöke szerint elképzelhető, hogy egy nagyobb, akár az 1970-es vagy 1980-as években épített stég omlott össze a tóban. A kiemelt szerkezetek elszállításáról a helyi önkormányzattal egyeztettek.

További roncsok is lehetnek a Balaton medrében

A mostani akcióval nem biztos, hogy minden veszélyforrást sikerült felszámolni. Az egyesület elnöke szerint a víz alatti felmérés során más maradványokat is észleltek, különösen a nádasok közelében. Régi csődarabok, stégmaradványok és betontömbök is lehetnek a mederben.

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A problémát az is nehezíti, hogy a Balaton vize sok helyen nem átlátszó, így a víz alatt fekvő tárgyakat az úszók nehezen veszik észre. Az egyesület ezért a jövőben is folytatná a veszélyes maradványok felkutatását és eltávolítását, amennyiben ehhez sikerül megszervezni a szükséges szakmai és anyagi hátteret.

A kezdeményezés arra is felhívja a figyelmet, hogy a tó medrében maradt idegen tárgyak eltávolítása nem kizárólag önkormányzati vagy környezetvédelmi feladat: a helyiek és a Balatont rendszeresen használók jelzései is segíthetnek a veszélyforrások azonosításában.

A Balaton alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban más partszakaszokon is előtérbe került a meder tisztítása. Gyenesdiáson például a partról a vízbe került köveket és más idegen tárgyakat távolítják el, emellett a balesetveszélyessé vált partvédművek hibáit is javítják. A vízszint csökkenése tehát nemcsak a tó állapotával kapcsolatos kérdéseket hozza felszínre, hanem olyan korábban rejtett veszélyeket is, amelyekkel a strandok és a tóparti települések üzemeltetőinek foglalkozniuk kell.
Címlapkép: Getty Images
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