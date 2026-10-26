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Már látszik, mikor csap le a sarki örvény Magyarországra: sokéves átlag alá zuhan a hőmérséklet
A meteorológiai előrejelzések szerint már november elején jelentősen meggyengülhet a sarki örvény, ami a sarkvidéki hideg levegő déli irányú kitörését is elősegítheti. A légköri folyamat hatására a nyugatias áramlás lelassulhat, és Európa egyes térségeiben blokkoló anticiklonok alakulhatnak ki. Magyarországon a következő héten északias áramlással egyre hidegebb légtömeg érkezhet, a hőmérséklet pedig a sokéves átlag alá süllyedhet. Az azonban egyelőre kérdéses, hogy a lehűlés meghozza-e az idei téli szezon első havazását, írja az Időkép.
A sarki örvény hatására a hideg levegő a sarkvidéki területekre kényszerül normál körülmények között. Októbertől kezd erősödni, ahogy az északi sarkkörön belüli területeket egyre kevesebb napsugárzás éri, és a magaslégkör hőmérséklete is jelentősen csökken. A felhalmozódó hideg levegő a Föld forgásából eredő Coriolis-erő hatására ciklonális forgásba kezd, az örvény átmérője pedig meghaladhatja a 10 ezer kilométert.
Amikor a sarki örvény erős, a hideg levegő jellemzően a sarkvidéki területeken marad. Ha azonban az örvény meggyengül, a nyugatias áramlás is jelentősen lassulhat, így a sarkvidéki eredetű hideg könnyebben juthat el délebbre, akár Európába vagy Észak-Amerikába. A folyamatot hirtelen sztratoszférikus melegedés is kísérheti, amelynek során a magaslégkör hőmérséklete akár néhány nap alatt 40–50 fokkal is emelkedhet.
Az előrejelzések szerint november elején jelentős gyengülés várható: a nyugatias szél sebessége a sztratoszférában számottevően csökkenhet, sőt a szél keleties irányba is fordulhat. A változás néhány nap elteltével a troposzférában is éreztetheti hatását. Nagy kiterjedésű blokkoló anticiklonok alakulhatnak ki olyan térségek felett, ahol általában ciklonok jellemzőek, például Izland vagy a Brit-szigetek környékén. Ezek keleti oldalán nagyobb mennyiségű sarkvidéki levegő indulhat dél felé.
Magyarországon egyelőre az évszaknak megfelelő őszi időjárás folytatódik: hajnalban több helyen gyenge fagy lehet, délután pedig 12–17 fok várható. A következő héten északias áramlással egyre hidegebb levegő érkezhet, és a hőmérséklet a sokéves átlag alá csökkenhet. Hogy ez a lehűlés elhozza-e az idei téli szezon első havazását, egyelőre nem lehet biztosan tudni; a következő napok előrejelzései pontosabb képet adhatnak a lehűlés mértékéről és kiterjedéséről.
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