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Történelmi változás küszöbén a fővárosba ingázók: 2027-től teljesen átalakul a közlekedés szervezése
Megkezdődhet a BKK regionális közlekedésszervezővé alakítása, aminek eredményeként 2027-től egyetlen rendszerben működhetne a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés. A tervek szerint a fővárosi cég az elővárosi vasúti, HÉV- és regionális buszközlekedés szervezésében is szerepet kapna, miközben az állam 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a társaságban.
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntése alapján elindulhat a BKK regionális közlekedésszervezővé történő átalakítása. Az erről szóló megállapodást a héten a fővárosi bizottságok, valamint a Fővárosi Közgyűlés is tárgyalhatja.
A bejelentésről Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője számolt be Facebook-oldalán. A politikus szerint az átalakítással egységes rendszerbe szerveznék a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedést, mivel a főváros és a környező települések utazási rendszerei szorosan összekapcsolódnak.
A tervek szerint 2027. január 1-jétől a Budapesti Közlekedési Központ neve Budapesti Várostérségi Közlekedési Központra változna, miközben a BKK rövidítés megmaradna. Az új szervezet feladata lenne az agglomerációs közlekedés megrendelése is, így a HÉV-vonalak, a regionális autóbuszjáratok, valamint a helyi és elővárosi vasúti személyszállítás szervezése is hozzá kerülne.
A változás a közlekedők számára összehangoltabb menetrendeket, egységesebb utastájékoztatást és hatékonyabb hálózati működést hozhat. A bejegyzés szerint a jelenlegi tarifaszövetség is fennmaradna, így a Budapest-bérlet, valamint a vármegye- és országbérletek használata sem változna.
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Az átalakítás részeként az állam tőkeemeléssel 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a BKK-ban, és a működési költségek felét is átvállalná. A döntéshozatalban a főváros és a kormány azonos súllyal venne részt: az igazgatóságba mindkét fél három-három tagot delegálna, a fontos döntésekhez pedig legalább öt támogató szavazatra lenne szükség.
A tervezet szerint a BKV önállósága megmaradna, a társaság továbbra is a főváros tulajdonában és irányítása alatt működne. A kezdeményezés célja egy olyan integrált közlekedési rendszer létrehozása, amely nemcsak Budapestet, hanem az egész várostérséget egységesen szolgálja ki.
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