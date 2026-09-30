A jövő héten véget ér a térségünket napok óta uraló meleg, száraz időszak, mivel leépül a kellemes őszi időt biztosító anticiklon, és csapadékot hozó frontok...
Elszabadult a pokol a repülőn: késsel támadt a kapitányra a másodpilóta - ezt tudjuk a Flydubai esetről
Súlyos incidens történt a Flydubai FZ1073-as járatán, miután az első tiszt késsel támadt a kapitányra. A tragédiát a személyzet és az utasok – köztük két szabadnapos pilóta – gyors közbelépése akadályozta meg, akik sikeresen ártalmatlanították a támadót, majd biztonságosan letették a repülőgépet – számolt be a részletekről az Utazómajom hazai utazási közösség egy Facebook-bejegyzésben.
A beszámolók szerint a járaton utazók és a személyzet tagjai hirtelen kiabálásra lettek figyelmesek a pilótafülke felől, majd egyelőre tisztázatlan körülmények között kinyílt az ajtó. Az ománi állampolgárságú első tiszt ekkorra már többször megsebesítette a védekező kapitányt egy késsel, a fülkét pedig vér borította.
A kaotikus helyzetben az utasok és a személyzet tagjai azonnal közbeléptek. Szerencsére az utasok között utazott két szabadnapos pilóta is, akik a támadó lefegyverzése után átvették a repülőgép irányítását. Erre égető szükség volt, ugyanis a pilótafülkében zajló verekedés közben a repülőgép hirtelen mintegy 5000 métert veszített a repülési magasságából.
Az Izrael felett történt incidens hátterében a legsúlyosabb gyanú merült fel. Az eddigi legvalószínűbb forgatókönyv szerint az ománi állampolgárságú első tiszt át akarta venni a gép feletti irányítást, hogy azzal terrorcselekményt hajtson végre, bár ezt az értesülést a hatóságok még nem erősítették meg hivatalosan.
A közösségi médiában megjelent felvételeken jól látható a fedélzeti dráma. Több utas véres ruhában szerepel a videókon, a konyhában fekvő, megsérült kapitányt pedig oxigénmaszkkal az arcán igyekeztek ellátni és nyugtatni a gépen utazó orvosok. A járat végül a szaúd-arábiai Tabukban hajtott végre kényszerleszállást, ahol a megkönnyebbült utasok óriási tapssal ünnepelték a földet érést. Az incidens során a repülőgép függőleges vezérsíkja is megsérült.
A KSH friss adatai szerint közel 2,6 millió vendég érkezett a hazai turisztikai szálláshelyekre, akik összesen 6,9 millió vendégéjszakát töltöttek el.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Napközben gyorsan melegszik a levegő, a maximumok 22 és 26 fok között alakulnak.
Döbbenetes dologra derült fény: ijesztő jövő vár ránk, ha tartósan velünk marad ez a pokoli jelenség
A 2026-os nyár történelmi aszályt és hőséget hozott az északi féltekén, így Magyarországon is, ahol az elmúlt több mint százhúsz év legszárazabb nyarát hagytuk magunk...
A Pénzcentrum 2026. szeptember 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kisiklott egy veszélyes anyagot szállító tehervonat Rákosnál, komoly fennakadások jönnek.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kellemes, csapadékmentes idő vár ránk ezen a kora őszi napon.
A 40. héten a hőmérséklet jellemzően 21-25 Celsius-fok között alakul a legmelegebb órákban, de a reggelek csípősek lesznek
A Pénzcentrum 2026. szeptember 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni.
Most közölte a HungaroMet: fordulatos éjjelek és nappalok jönnek az időjárásban - erre jobb, ha mindenki felkészül
A következő bő egy hétben egy magas nyomású légköri képződmény, vagyis anticiklon határozza meg Magyarország és Európa nagy részének időjárását.
Leesik az állad: ennyibe kerül a sajtos-tejfölös lángos a müncheni Oktoberfest sörfesztiválon 2026-ban
A sörök mellett a világ leghíresebb sörfesztiválján, azaz az Oktoberfesten sem kell lemondania a megéhezett látogatóknak a magyar strandok kedvenc ételeiről.
Jókora kedvezménnyel juthatsz be most ezekbe a hazai termálfürdőkbe: az 1500 forintos jegyár szinte ajándék
Fillérekért csobbanhatunk a szezon utolsó napjaiban: ezek a hazai fürdők zárnak be hamarosan, és most még olcsón várnak
A Pénzcentrum 2026. szeptember 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A csapadékmentes, kora őszi időjárás legalább egy hétig határozza majd meg a mindennapokat.
Kiderült a titok: ettől lettek ezek a városok a világ legélhetőbb helyei, elképesztő dolgokat léptek meg a lakókért
Az Oxford Economics 2026-os globális városindexe alapján New York, London és Párizs vezeti a világ legvonzóbb városainak rangsorát
a jövő héten Európa nagy részén, így Magyarországon is az átlagosnál melegebb és szárazabb időre lehet számítani.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank