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Utazás

Elszabadult a pokol a repülőn: késsel támadt a kapitányra a másodpilóta - ezt tudjuk a Flydubai esetről

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 17:38

Súlyos incidens történt a Flydubai FZ1073-as járatán, miután az első tiszt késsel támadt a kapitányra. A tragédiát a személyzet és az utasok – köztük két szabadnapos pilóta – gyors közbelépése akadályozta meg, akik sikeresen ártalmatlanították a támadót, majd biztonságosan letették a repülőgépet – számolt be a részletekről az Utazómajom hazai utazási közösség egy Facebook-bejegyzésben.

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A beszámolók szerint a járaton utazók és a személyzet tagjai hirtelen kiabálásra lettek figyelmesek a pilótafülke felől, majd egyelőre tisztázatlan körülmények között kinyílt az ajtó. Az ománi állampolgárságú első tiszt ekkorra már többször megsebesítette a védekező kapitányt egy késsel, a fülkét pedig vér borította.

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A kaotikus helyzetben az utasok és a személyzet tagjai azonnal közbeléptek. Szerencsére az utasok között utazott két szabadnapos pilóta is, akik a támadó lefegyverzése után átvették a repülőgép irányítását. Erre égető szükség volt, ugyanis a pilótafülkében zajló verekedés közben a repülőgép hirtelen mintegy 5000 métert veszített a repülési magasságából.

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A gép végül sikeres kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában, az ügyben pedig terrorcselekmény gyanújával indult hatósági vizsgálat.

Az Izrael felett történt incidens hátterében a legsúlyosabb gyanú merült fel. Az eddigi legvalószínűbb forgatókönyv szerint az ománi állampolgárságú első tiszt át akarta venni a gép feletti irányítást, hogy azzal terrorcselekményt hajtson végre, bár ezt az értesülést a hatóságok még nem erősítették meg hivatalosan.

A közösségi médiában megjelent felvételeken jól látható a fedélzeti dráma. Több utas véres ruhában szerepel a videókon, a konyhában fekvő, megsérült kapitányt pedig oxigénmaszkkal az arcán igyekeztek ellátni és nyugtatni a gépen utazó orvosok. A járat végül a szaúd-arábiai Tabukban hajtott végre kényszerleszállást, ahol a megkönnyebbült utasok óriási tapssal ünnepelték a földet érést. Az incidens során a repülőgép függőleges vezérsíkja is megsérült.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
55 perce
Nem szívesen lennék izraeli állampolgár mostanában.
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