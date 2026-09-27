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Igazi hidegzuhany éri a magyarokat a jövő héten: megszólalt a HungaroMet, erre kevesen számítottak

Pénzcentrum
2026. szeptember 27. 17:05

Kellemes, kora őszi időjárás várható a jövő héten sok napsütéssel: a hőmérséklet jellemzően 21-25 Celsius-fok között alakul a legmelegebb órákban, de a reggelek csípősek lesznek - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

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Hétfőn zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpokalján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

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Kedden derült, napos, csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután 22 és 26 fok között alakul.

Szerdán derült, száraz idő várható, de délután, este az északi vármegyék fölé fátyolfelhőzet érkezhet. A keleti szél az ország zömén mérsékelt marad, de a délies szél Sopronnál megélénkülhet. Hajnalban 1 és 11, délután 22 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.

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A következő bő egy hétben egy magas nyomású légköri képződmény, vagyis anticiklon határozza meg Magyarország és Európa nagy részének időjárását.

Csütörtökön fátyolfelhős, szűrt napsütéses, csapadékmentes idő ígérkezik. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron körül a déli szél megélénkülhet. A minimum 2 és 12, a maximum 21 és 25 fok között alakul.

Pénteken derült vagy gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás mérsékelt széllel. A hajnali 2-12 fokról délutánra 21 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.

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Szombaton derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleties szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 2 és 12, délután 20 és 25 fok között alakul.

Vasárnap is derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő valószínű, a keleties szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 2 és 12, délután 20 és 25 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
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